La Primavera è alle porte e con essa anche le nuove offerte HUAWEI dedicate proprio a questo periodo dell’annocon tantissime offerte su Huawei Store.

I protagonistisono sicuramente i nuovissimi auricolari TWS HUAWEI FreeBuds 4i disponibili per l’acquisto a 89,00 euro con in regalo HUAWEI Band 4 oltre a tre mesi di Huawei Music inclusi e una case colorata, e HUAWEI WatchFit Elegant, la versione con quadrante in acciaio dell’amatissimo HUAWEI WatchFit, in vendita con Smart Body scale a soli 109,00 euro.

Molti altri sono i prodotti dell’ecosistema Huawei in promozione in occasione dell’arrivo della nuova stagione e per scoprirli basta collegarsi alla sezione dedicata di Huawei Store al link ufficiale.

Inoltre chiunque acquisti su Huawei Store avrà diritto al servizio di consegna rapida (in uno/due giorni lavorativi), alla spedizione gratuita per prodotti su tutto il territorio nazionale, al reso gratuito entro i 14 giorni dall’acquisto, oltre che a un servizio di assistenza dedicato 7 giorni su 7.

HUAWEI FreeBuds 4.1

I nuovi auricolari HUAWEI sono stati annunciati di recente e sul suti HUAWEI Store sonoo disponibili nelle colorazioni Ceramic White, Carbon Black e, in esclusiva su Huawei Store, nella versione in Honey Red che potete trovare qui.

Si tratta di auricolari in-ear con cancellazione attiva del rumore (ANC), batteria potente e ricarica super rapida. E per mettere alla prova la durata della batteria di Huawei FreeBuds 4i, è disponibile su HUAWEI Music – il player musicale proprietario Huawei – una playlist esclusiva di 10 ore di durata, composta da duecento brani selezionati tra gli oltre 50 milioni presenti sull’app.

Le altre offerte HUAWEI: Mate 40 Pro, Sound X, P40 Pro Plus

Ma le offerte di Primavera non finiscono qui con HUAWEI e tra i tanti prodotti in offerta segnaliamo:

HUAWEI Mate 40 Pro, l’ultimo arrivato della famiglia Mate, è disponibile fino al 26 marzo con incluso lo speaker HUAWEI Sound X a 1.149,00 euro

HUAWEI P40 Pro Plus, con Huawei FreeBuds Pro e HUAWEI SuperCharge Wireless Charger, è disponibile al prezzo di 1.199,00 euro e HUAWEI P40 Pro a 699,00 euro anziché 1.049,90. Inoltre, per tutti coloro che acquisteranno uno degli smartphone in promozione, Huawei mette a disposizione ulteriori 50,00 euro di sconto utilizzando il codice A50EOFF. Inserendo il codice al momento del check-out su Huawei Store, gli smartphone saranno disponibili al prezzo finale rispettivamente di: HUAWEI Mate 40 Pro a 1.099,00 euro; HUAWEI P40 Pro Plus a 1.149,00 euro; HAUWEI P40 Pro a 649 euro.

HUAWEI AppGallery

Ricordiamo che tutti i recenti prodotti HUAWEI utilizzano HUAWEI AppGallery come store per il download delle app. AppGallery offre attualmente 18 categorie di app, tra cui app di servizi, giochi, shopping, strumenti di navigazione e trasporto, notizie, social media e altro. Il settore bancario è in prima linea nell’espansione di HUAWEI AppGallery in Italia e di recente abbiamo visto l’arrivo di tante app come Intesa San Paolo, Widiba e YAP.

Scarica e vinci con HUAWEI AppGallery

Per celebrare i traguardi raggiunti con le più recenti release di applicazioni bancarie HUAWEI AppGallery mette in palio numerosi prodotti e servizi premium Huawei tra cui HUAWEI Mate 40 Pro, HUAWEI WatchFit, voucher per HUAWEI Video e coupon del valore di 50,00 euro. Tutti gli utenti che scaricheranno una delle app bancarie associate alla campagna di primavera potranno tentare la fortuna e cercare di vincere uno dei premi in palio fino al 7 aprile.

