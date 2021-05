L’estate si avvicina e OPPO presenta oggi le speciali promozioni dedicate alla nuova serie a Find X3 Series, OPPO Band e OPPO Watch, valide fino a domenica 30 maggio su Oppopromo.it.

Vediamo quindi insieme tutte le promo attive che non riguardano solamente gli smartphone ma anche smartwatch e smartband OPPO.

Offerte serie Find X3

Tutti coloro che acquisteranno OPPO Find X3 Neo 5G, riceveranno in regalo OPPO Enco W51, gli auricolari True Wireless con ricarica wireless e cancellazione del rumore, per un valore commerciale di 129,90€.

OPPO Find X3 Neo 5G è disponibile nei migliori negozi di elettronica di consumo, operatori e Amazon.it al prezzo consigliato di 799,99€.

Inoltre, tutti coloro che acquisteranno i prodotti OPPO Find X3 Neo e Lite da maggio a dicembre 2021, potranno godere della garanzia OPPO Care Light, che garantisce una sostituzione dello schermo entro i primi 3 mesi dalla data di acquisto in caso di danni accidentali.

Per ricevere in omaggio OPPO Band Sport, la nuova smartband con numerose funzioni di monitoraggio e workout, con valore commerciale pari a 49,00€, sarà sufficiente acquistare entro il 30 maggio OPPO Find X3 Lite 5G venduto ad un prezzo consigliato di 499,99€. Potete trovare la nostra recensione di Find X3 Lite a questo indirizzo.

OPPO Watch, lo smartwatch con Android Wear che vanta un intero mondo di applicazioni e funzioni, è disponibile al prezzo consigliato di 299,00€ con in omaggio OPPO Enco W11, gli auricolari True Wireless che garantiscono un’esperienza d’ascolto immersiva, per un valore commerciale di 39,90€.

Inoltre, grazie alla partnership con Coincasa, il brand italiano di Coin dedicato all’home decoration, acquistando OPPO Band, nella versione Sport (49,90€) o in quella Style (69,90€) fino al 30 maggio, è possibile ottenere un voucher del 15% per tutti gli acquisti online effettuati su Coincasa.it. Un regalo perfetto per arredare la propria casa con stile grazie al ricco assortimento che spazia dalla tavola alla biancheria e tessuti d’arredo, dalla decorazione ai complementi.

