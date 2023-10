Benvenuti nel futuro delle tastiere da gioco: Razer BlackWidow V4 75%. Questa tastiera compatta è la soluzione definitiva per chi cerca prestazioni di livello professionale in un piccolo spazio. Grazie all’ultima generazione degli switch meccanici Razer, completamente personalizzabili e reattivi, avrete il controllo completo sulla vostra esperienza di digitazione e di gioco.

Il design elegante e l’illuminazione Chroma RGB rendono questa tastiera un’aggiunta affascinante al vostro setup da gioco. Attenzione però, la compattezza non significa scendere a compromessi: l’Razer BlackWidow V4 75% offre comfort, stabilità e versatilità.

Sia che siate appassionati di gaming o professionisti della scrittura, questa tastiera si adatterà alle vostre esigenze. Ecco a voi Razer BlackWidow V4 75%, l’eccellenza in formato compatto

Unboxing e primo contatto

Quando ho aperto la scatola dell’Razer BlackWidow V4 75%, sono stato immediatamente colpito da un senso di eccitazione. L’imballaggio è progettato con cura, con il logo Razer in bella vista, promettendo un’esperienza di unboxing di alto livello. La tastiera era accuratamente avvolta in una pellicola protettiva, garantendo la massima sicurezza che arrivi a noi senza graffi o polvere.

All’interno troviamo la tastiera, il comodo poggia polsi, un cavo USB-A / USB-C, un tool per estrarre i tasti e gli switch, le istruzioni e i classici adesivi Chroma RGB.

Una volta estratta dalla confezione, sono rimasto stupito dalla sua compattezza. La dimensione ridotta della Razer BlackWidow V4 75% è un compromesso perfetto tra la funzionalità e le dimensioni, rendendo questa tastiera ideale per chi ha una scrivania con spazio limitato. Il primo contatto con la tastiera è stato confortevole grazie alla base in alluminio che conferisce una sensazione di robustezza.

Il modello in recensione è QWERTY Europeo con layout americano, facilmente riconoscibile dalla diversa posizione dei tasti secondari. Non è ancora chiaro se sarà disponibile una versione con layout Italiano. E’ comunque possibile, se in vostro possesso, swappare i tasti con quelli di una tastiera recente Razer con layout ITA se lo ritenete necessario.

Specifiche tecniche

Passiamo ora alle specifiche tecniche, un aspetto fondamentale per qualsiasi tastiera. La tastiera Razer BlackWidow V4 75% è equipaggiata con switch meccanici Razer, noti per la loro reattività e durata. Questi switch sono disponibili in diverse varianti, tra cui i Razer Green per un feedback tattile e sonoro distintivo e i Razer Yellow per un tocco più leggero e reattivo.

Ma ciò che rende davvero unica questa tastiera è la possibilità di personalizzarla cambiando gli switch sotto i tasti. Questo è un vero tratto distintivo. E’ possibile sperimentare con diversi tipi di switch per trovare la sensazione che meglio si adatta alle proprie esigenze, rendendo l’Razer BlackWidow V4 75% adatta a una vasta gamma di utenti.

L’illuminazione Chroma RGB è un altro punto forte. Ogni tasto può essere personalizzato con milioni di colori e una varietà di effetti, consentendo di creare un’estetica unica sul tuo desktop. Questa tastiera è dotata di una rotella multifunzione, due tasti multimediali e una connessione USB-C per la connettività.

Scheda Tecnica

SUPPORTO PER IL POLSO Sì, magnetico in similpelle morbida ONBOARD MEMORY Archiviazione integrata ibrida: fino a 5 profili di combinazioni di tasti TASTI MULTIMEDIALI Rotella multimediale con 2 pulsanti multimediali dedicati PASSTHROUGH Nessuno CONNETTIVITÀ Cavo Type-C scollegabile KEYCAPS Tasti in ABS a doppia iniezione ALTRO Compatibilità con Razer™ Synapse, Telaio superiore in lega di alluminio 5052, Schiuma fonoassorbente per circuito stampato e case inclusa, Circuito stampato con nastro non conduttivo, Fori aggiuntivi del circuito stampato per modifiche avvitabili degli stabilizzatori, Stabilizzatori lubrificati, Bande laterali con underglow su 2 lati, Fino a 8.000 Hz di polling rate, N-key rollover e anti-ghosting Per tutte le altre curiosità è possibile visitare la pagina ufficiale di questo prodotto.

Design e Comfort

Il design dell’Razer BlackWidow V4 75% è minimalista ed elegante. La tastiera è nera, con il logo Razer sul poggia-polsi rimovibile. La compatta dimensione del 75% la rende una scelta ideale per chi desidera una tastiera gaming senza sacrificare lo spazio sulla scrivania.

La base in alluminio offre una solida sensazione di stabilità. L’angolo di inclinazione è ergonomico, e personalizzabile su due altezze, riducendo al minimo l’affaticamento durante lunghe sessioni di digitazione o gioco. I tasti sono ben distanziati, il che riduce il rischio di errori di battitura.

Il poggia-polsi rimovibile è un bel tocco e aggiunge comfort durante l’utilizzo prolungato.

Impressioni di utilizzo e Gaming

Passiamo ora alle impressioni di utilizzo. La tastiera Razer BlackWidow V4 75% è stata un piacere da utilizzare sin dal primo giorno. I tasti meccanici Razer Orange con cui è equipaggiata offrono una sensazione tattile e un feedback sonoro tenue e apprezzabile. Sono altamente reattivi, il che è essenziale per le sessioni di gioco competitive.

La personalizzazione degli switch è una funzionalità che ho apprezzato particolarmente. Ho iniziato con gli switch Razer Green per la sensazione tattile distintiva, ma ho poi cambiato a quelli Razer Yellow quando ho sentito la necessità di una pressione più leggera per le attività di scrittura. La capacità di farlo senza dover acquistare una nuova tastiera è un vantaggio impareggiabile.

Ci sarebbe anche la, strana, possibilità di “mixare i tasti” e avere una determinata tipologia di switch in posizioni preferite ( come la croce WASD in movimento o le classiche QWER per i titoli MOBA); personalmente la sconsiglio.

L’illuminazione Chroma RGB è un’altra caratteristica eccezionale. E’ possibile personalizzare ogni tasto in base alle tue preferenze o usarla per segnalare informazioni importanti durante il gioco, come le abilità in cool down (con i titoli compatibili).

L’effetto visivo è spettacolare e contribuisce all’atmosfera durante le sessioni di gioco. Come sempre, per sfruttare al meglio, e per personalizzare completamente la periferica, è necessario affidarsi al software proprietario Synapse 3.

Conclusioni

In conclusione, Razer BlackWidow V4 75% è una delle tastiere da gioco più versatili e personalizzabili disponibili sul mercato. Dall’apertura della confezione, fino all’utilizzo quotidiano, le sensazioni sono state entusiasmanti, sottolineando l’attenzione ai dettagli e il senso del lusso tipico di Razer.

Il design compatto e l’ergonomia garantiscono comfort durante l’uso, mentre la possibilità di personalizzare completamente la tastiera la rende adatta a una vasta gamma di utenti. Le impressioni di utilizzo, sia per la digitazione che per il gaming, sono estremamente positive.

Tutto ciò arriva ad un prezzo di 219,99 € per la Razer BlackWidow V4 75%, un prezzo non per tutte le tasche. Chiaramente se valutiamo un prodotto premium di altissimo livello, aggiungendoci il brand e le sue costanti innovazioni tecnologiche, si capisce bene del perché si giunge a questo valore di acquisto.

Se cercate qualcosa di più economico ma volete rimanere sempre in casa Razer vi lascio il link di una vecchia tastiera da noi recensita che è possibile trovarla online ad un prezzo molto conveniente: Razer Huntsman V2.

In sintesi, la tastiera Razer BlackWidow V4 75% è una scelta eccellente per chi cerca una tastiera da gioco compatta e personalizzabile. È un investimento che vale sicuramente la pena, per chi può permetterselo, e per chiunque desideri un’esperienza di gioco e di digitazione di alta qualità.

La sua compattezza e la versatilità nella personalizzazione degli switch la rendono una delle migliori tastiere da gioco, e da scrittura attualmente sul mercato.

Pro Estremamente compatta e funzionale

Estremamente compatta e funzionale Personalizzazione ai massimi livelli Contro Non per tutte le tasche

Non per tutte le tasche Si connette al pc via USB-A, avrei preferito USB-C

Offerte Razer BlackWidow V4 75%

Galleria

I nostri voti

Design 8.5 Funzionalità 9 Switch Ottici 10 Personalizzazione 9.5 Giudizio Complessivo 9 Voto finale 9.2

