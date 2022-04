Dopo alcune anticipazioni arriva la conferma da realme che presenta oggi realme 9 Pro+ Free Fire edition, un’edizione limitata nata dalla collaborazione con il gioco mobile FreeFire.

Dopo la collaborazione con Naoto Fukasawa per la serie realme GT 2 ed il designer di Hermès José Lévy per le realme Buds Q, l’azienda torna con Free Fire, una nuova collaborazione esclusiva, questa volta con uno dei giochi per smartphone più conosciuto tra i giovani di tutto il mondo. La collaborazione nasce anche allo scopo di continuare la tradizione e l’impegno di realme nel cercare di rompere lo status quo del design rigido e noioso che spesso caratterizza questo settore.

REALME 9 PRO+ FREE FIRE LIMITED EDITION: SCHEDA TECNICA

SoC : MediaTek Dimensity 920

: MediaTek Dimensity 920 display : AMOLED Full HD+ da 6,43 pollici, 1080×2400 pixel, frequenza di aggiornamento fino a 90 Hz

: AMOLED Full HD+ da 6,43 pollici, 1080×2400 pixel, frequenza di aggiornamento fino a 90 Hz memorie : 8 o 6 GB di RAM e 256 o 128 GB di spazio di archiviazione, espandibile tramite schede microSD fino a 1 TB

: 8 o 6 GB di RAM e 256 o 128 GB di spazio di archiviazione, espandibile tramite schede microSD fino a 1 TB fotocamere posteriore principale : 50 MP f/1,8, sensore Sony IMX766 posteriore ultra-grandangolo : 8 MP f/2,2 posteriore macro : 2 MP f/2,4 anteriore : 16 MP

connettività : 5G, Wi-Fi dual band, Bluetooth 5.0

: 5G, Wi-Fi dual band, Bluetooth 5.0 ingressi : USB-C, jack audio da 3,5 mm

: USB-C, jack audio da 3,5 mm lettore di impronte : integrato nel display

: integrato nel display batteria : 4.500 mAh, ricarica rapida SuperDart da 60 W

: 4.500 mAh, ricarica rapida SuperDart da 60 W interfaccia: Realme UI 3.0 basata su Android 12

Lo spirito “Dare to Booya” nei dettagli

Ispirandosi agli elementi e ai dettagli caratteristici del gioco, come il Free Fire Knife, realme si è impegnata ad adattare elementi e materiali innovativi per creare un design evocativo dell’universo di Free Fire. La personalizzazione riguarda anche il packaging, curato nei minimi dettagli e che presenta adesivi personalizzati unici e la mappa dell’universo Free Fire.

realme 9 Pro+ è anche uno smartphone dalle specifiche tecniche di altissimo livello. È uno dei primi smartphone mondo ad essere equipaggiato con Dimensity 920 5G, un processore a 6 nm e due core A78 per sperimentare una velocità incredibile e offrire prestazioni senza precedenti. Combinato con un display Super AMOLED a 90 Hz, doppio altoparlante stereo Dolby Atmos e carica SuperDart da 60 W, offre un livello di prestazioni di gioco sempre fluida e travolgente.

Per celebrare questa importante collaborazione, realme ha indetto per tutti gli appassionati italiani di gaming e per i fan del celebre gioco, un torneo di Free Fire, la Boyaah League, con in palio l’esclusivo realme 9 Pro+ Free Fire edition. Il torneo sarà live sui canali Twitch dei gamer Kekkobomba, Tuberanza, Gigi, Kurolily, Kroatomist, dal 28 aprile al 3 maggio. Inoltre, anche gli spettatori che seguiranno le sessioni di gaming live potranno vincere lo smartphone in edizione limitata. Per partecipare al torneo potete fare riferimento al sito ufficiale.

Prezzo e disponibilità

realme 9 Pro+ Free Fire edition nella versione 8GB+128GB sarà disponibile a partire dal 2 maggio in esclusiva su Amazon al prezzo promozionale di €369 anzichè €419.

