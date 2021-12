Realme sta per inaugurare il primo pop-up Store Italiano, nello specifico a Milano, dal 16 al 19 dicembre presso il CityLife Shopping District, sarà possibile toccare con mano gli ultimi innovativi smartphone presentati da realme, tra cui realme GT NEO 2, realme GT Master Edition e realme GT, e la gamma di prodotti AIoT come cuffie e smartwatch.

Ma non è finita qui: nei quattro giorni previsti sarà possibile acquistare tutti i dispositivi realme a prezzi davvero speciali per un Natale all’insegna della tecnologia, incontrare e interagire con alcuni dei TikToker più famosi tra cui Aurora Celli, Dexter, Eleonora Olivieri, Giuseppe Barbuto e Ayoubub (giovedì 16 dicembre, ore 17 all’interno dello store Euronics) e partecipare al concorso “gratta e vinci con realme” per vincere fantastici premi.

realme GT Smartphone, Processore Qualcomm Snapdragon 888 5G, Display Super AMOLED a 120Hz, Ricarica SuperDart da 65W, Tripla Fotocamera da 64MP, Dual Sim, NFC, 12+256GB, Racing Yellow € 469.99

€ 599 [-22%] venduto da



Coinvolgendo i talenti di spicco del mondo social più affini al brand, realme dialoga con una community sempre più ampia di giovani, target elettivo posto al centro della sua strategia.

Franco Chen, Country Manager di realme per l’Italia ha commentato:

L’Italia al centro della strategia di crescita realme “In occasione delle festività natalizie vogliamo continuare a celebrare l’arrivo di realme GT Neo2 sul mercato italiano con il nostro primo pop-up store in Italia, nato per dare la possibilità a tutti coloro che apprezzano e sono incuriositi da realme di di venire a conoscerci più da vicino e vedere dal vivo i nostri fantastici prodotto. Questa è una delle prime iniziative dedicate alla nostra community, che vogliamo far crescere di pari passo con la nostra presenza in Italia”.

realme GT Neo 2 Smartphone, Processore Qualcomm Snapdragon 870 5G, Display AMOLED E4 120 Hz, Ricarica SuperDart da 65W, Tripla Fotocamera da 64MP, Dual Sim, NFC, 8GB+128GB, Nero NEO € 377

€ 449 [-16%] venduto da

Con questa iniziativa realme conferma l’importanza dell’Italia all’interno della sua strategia di crescita in Europa e nel Mondo; l’obiettivo per il futuro prossimo è quindi già delineato: diventare una vera global company, arrivare nella top 3 europea degli smartphone entro la fine del 2022 e crescere ancora nella classifica mondiale dove al momento ha già raggiunto il sesto posto.

Se siete nei pressi di Milano fino al 19 Dicembre vi consigliamo di fare un salto al pop-up store di Milano per guardare e toccare con mano gli ultimi prodotti Realme.

