Asus RT AX82U è una tra le proposte più interessanti nel panorama dei router dedicati al mondo del gaming e non. È tra i router più venduti su Amazon.it e ha tutto quello che serve per definirsi un router premium. Il nuovo Asus RT AX82U fa parte della nuova gamma di dispositivi in grado di offrire il massimo della velocità e della stabilità con la connettività wireless e incorpora gli standard più recenti in termini di connettività come il supporto al Wi-Fi 6 e le tecnologie MU-MIMO, OFDMA e molte altre.

Mai come in questo ultimo anno abbiamo capito l’importanza del router all’interno della rete di casa: è forse il dispositivo più importante tra tutti perché dev’essere in grado di gestire la quantità di banda a disposizione per consegnarla ai dispositivi che più ne hanno bisogno. Il costo è sicuramente importante per un router, attualmente si trova infatti sui 180 euro, cifra che per un router possono sembrare tanti ma in questa recensione cercherò di farvi capire l’importanza di questo investimento. Iniziamo a scoprire il nuovo Asus RT AX82U a cominciare dalla sua scheda tecnica.

Asus RT AX82U – Specifiche

Le specifiche del nuovo router Asus RT AX82U sono di primo livello, vediamone insieme le più importanti prima di parlarne nel dettagli con un’analisi approfondita.

Standard AX con velocità massima in WiFi di 4804 Mbit/s sulla banda 5GHz

con velocità massima in WiFi di Mbit/s sulla banda 5GHz Supporto alle tecnologie MU-MIMO , OFDMA , Beamforming e 1024-QAM high data rate

, , Beamforming e 1024-QAM high data rate Processore tri-core 1.5 GHz con 513 MB di RAM

Compatibilità con Amazon Alexa

Copertura WiFi ottima grazie alle quattro antenne direzionabili

App di controllo a distanza disponibile per iOS e Android

La scheda tecnica completa la potete trovare sul [sito ufficiale Asus a questo link.

ASUS Router RT-AX82U, AX5400 Dual Band WiFi 6 Gaming Router, WiFi 6 802.11ax, Mobile Game Mode, AiProtection, Mesh WiF, Aura RGB, Adaptive QoS, Port Forwarding 174.99€ ► 204€ ► 515€ ►

Asus RT AX82U – Unboxing e Design

All’interno della scatola troviamo tutto l’essenziale per configurare il tutto.È ovviamente presente il router, il cavo di alimentazione, un cavo Ethernet e la modulistica con un dépliant per una installazione rapida del prodotto

Il router Asus RT AX82U non è tra i più compatti, ha un design elegante ma al tempo stesso strizza molto l’occhio al mondo del gaming grazie ai due enormi LED posti sulla parte frontale che ricordano due occhi. Il design è elegante ma al tempo stesso slanciato e aggressivo pe via delle sue linee molto marcate.

Parlando dei LED questi sono realizzati con la tecnologia RGB Aura Sync di Asus, con il quale è possibile settare degli effetti di luce davvero belli in pochi e semplici mosse grazie al tool dedicato.

Ci sono quattro antenne, completamente regolabili e ben realizzate che si posizionano nella parte posteriore del prodotto, assieme ad alcune utili porte.

Sul retro troviamo infatti una USB 3.0, una porta WAN a cui collegare il MODEM e quattro porte LAN. Tre di queste sono standard, una invece è una vera e propria uscita dedicata al gaming. Cosa significa ciò?

Questa porta fornisce la massima priorità al segnale e alla banda permettendo di ottenere una linea stabile durante le sessioni di gaming con ottimizzazioni software dedicate. Come avrete intuito l’occhio di riguardo rivolto al gaming è il punto principale del Asus RT-AX82U

Asus RT AX82U – Funzionalità e utilizzo

La configurazione del Asus RT AX82U è veramente semplice ed intuitiva e al primo avvio ci accogliere un procedimento guidato per il setup rapido.

Setup iniziale

L’interfaccia del Asus RT AX82U è abbastanza semplice e alla portata di tutti, i menù sono chiari e l’utilizzo è più semplice del previsto. Qui sotto potete vedere alcune schermate della configurazione iniziale.

Funzionalità

Ho testato le funzionalità del Router Asus RT AX82U con la mia connessione in FTTC TIM da 200 mbps: essendo un router ho dovuto collegarlo al mio modem e si è dimostrato un valido compagno di gioco e lavoro. Non ha mai perso un colpo e anche sotto intenso utilizzo non ho mai avuto difficoltà o problemi . La banda a disposizione viene suddivisa a seconda degli utilizzi, se per esempio un utente della rete sta seguendo una lezione in DAD la priorità la avrà quest’ultimo data la richiesta di banda. Stesso discorso vale ovviamente per le sessioni di gioco.

Le tecnologie OFDMA e MU-MIMO con lo standard AX rappresentano il massimo in campo di reti. Le velocità teoriche raggiungibili sono davvero impressionanti: grazie al Wi-Fi 6 è possibile raggiungere una velocità fino a 574 Mbps sulla banda da 2,4 GHz e 4804 Mbps sulla banda da 5 GHz.

Questa qualità di servizio si ottiene attraverso il supporto OFDMA che suddivide i canali di trasmissione in piccoli sotto canali, consentendo di raggruppare e trasmettere simultaneamente i segnali riducendo la latenza per godere di un’esperienza Wi-Fi più fluida e reattiva.

Vengono inoltre riproposte alcune delle più interessanti funzioni già viste su altri router della famiglia Asus.

QoS adattivo : Questa funzionalità è una delle più importanti, essa garantisce la larghezza di banda per le applicazioni in ordine di priorità. Utile anche il Bandwidth Monitor che ci permette di monitorare l’utilizzo dei vari dispositivi.

: Questa funzionalità è una delle più importanti, essa garantisce la larghezza di banda per le applicazioni in ordine di priorità. Utile anche il Bandwidth Monitor che ci permette di monitorare l’utilizzo dei vari dispositivi. AiProtection : TrenMicro mette a disposizione questa funzione che consiste in una protezione online in tempo reale. Essa controlla la sicurezza del router, blocca siti dannosi, previene intrusioni. Questo strumento lavora a stretto contatto con WPA3 , il più recente protocollo di sicurezza WiFi, AiProtection Pro riesce quindi a proteggere dispositivi che sarebbero difficili da gestire a livello di sicurezza come le console di gioco.

: TrenMicro mette a disposizione questa funzione che consiste in una protezione online in tempo reale. Essa controlla la sicurezza del router, blocca siti dannosi, previene intrusioni. Questo strumento lavora a stretto contatto con , il più recente protocollo di sicurezza WiFi, AiProtection Pro riesce quindi a proteggere dispositivi che sarebbero difficili da gestire a livello di sicurezza come le console di gioco. Parental Control : Questa funzionalità è integrata in AiProtection e come ben sapete consente di avere un controllo maggiore sugli utenti più giovani. Il parental control integra quattro funzioni interessanti: una dashboard con i contenuti visualizzati, preset automatici che bloccano determinati contenuti, programmazione di blocco navigazione dopo una certa ora ed infine un filtro per i contenuti che filtra in base all’URL ed al contenuto della pagina web.

: Questa funzionalità è integrata in AiProtection e come ben sapete consente di avere un controllo maggiore sugli utenti più giovani. Il parental control integra quattro funzioni interessanti: una dashboard con i contenuti visualizzati, preset automatici che bloccano determinati contenuti, programmazione di blocco navigazione dopo una certa ora ed infine un filtro per i contenuti che filtra in base all’URL ed al contenuto della pagina web. iMesh : Asus RT-AX82 supporta ASUS AiMesh, una tecnologia di rete mesh unica con il quale è possibile creare un’intera rete domestica utilizzando più router ASUS. Attraverso questa funziona è possibile dire addio una volta per tutte alle zone morte WiFi.

: Asus RT-AX82 supporta ASUS AiMesh, una con il quale è possibile creare un’intera rete domestica utilizzando più router ASUS. Attraverso questa funziona è possibile dire addio una volta per tutte alle zone morte WiFi. USB 3.0 avanzate: la porta USB 3.0 presente sul retro del router può essere utilizzata in qualsiasi modalità. Supporta funzionalità avanzate come ad esempio Server, 3G&4G, funziona Time Machine e molto altro.

la porta USB 3.0 presente sul retro del router può essere utilizzata in qualsiasi modalità. Supporta funzionalità avanzate come ad esempio Server, 3G&4G, funziona Time Machine e molto altro. Open NAT and port forwarding : Questa modalità permette di creare regole di port forwarding per il gaming o per configurare servizi di VPN.

: Questa modalità permette di creare regole di port forwarding per il gaming o per configurare servizi di VPN. Amazon Alexa : il router supporta Amazon Alexa e può essere controllato tramite comandi vocali.

: il router supporta Amazon Alexa e può essere controllato tramite comandi vocali. Interfaccia di configurazione web chiara e completa: pensata per l’utente esperto ma soprattutto per il neofita che può divertirsi nel configurare completamente a proprio piacimento il tutte le impostazioni interne del router.

pensata per l’utente esperto ma soprattutto per il neofita che può divertirsi nel configurare completamente a proprio piacimento il tutte le impostazioni interne del router. AsusRouter per Smartphone: L’applicazione è davvero un ottimo strumento per configurare e soprattutto per modificare i parametri del proprio router, una fra tutte la configurazione dei LED RGB.

Tra le funzionalità software più interessanti di questo Asus RT AX82U ho trovato la possibilità di creare una rete VPN, grazie alla quale potrete accedere alla vostra rete di casa in qualsiasi posto voi vi troviate, essenziale se volete realizzare una smarthome decentralizzata dai server dei produttori.

La creazione di una VPN è fondamentale anche in viaggio, per ragioni di privacy e di sicurezza quando accedete ad un WiFi libero è bene utilizzarlo con una VPN così da nascondere il traffico. La funzionalità più importante resta comunque il QoS adattivo, grazie al quale avrete garantito una determinata larghezza di banda in funzione al vostro utilizzo o priorità. Adaptive QoS (Quality of Service) consente infatti di mantenere il funzionamento della rete senza problemi, dando priorità al traffico di rete. È possibile dare priorità ad applicazioni come lo streaming video o la navigazione in rete, così come ai giochi. È l’alleato perfetto per fornire WiFi a bassa latenza in qualsiasi punto della casa. .

Davvero utile inoltre la presenza dell’applicazione AsusRouter con la quale potete fare diverse modifiche velocemente ed in maniera intuitiva: tra tutte sicuramente la possibilità di spegnere al volo i LED RGB o modificarli e selezionare un’applicazione da rendere prioritaria.

Performance

Il nuovo arrivato WiFi 6 (802.11ax) è un nuovo standard WiFi che offre una capacità di rete fino a 5 volte maggiore del WiFi 5, è nato soprattutto per ridurre la latenza in ambienti ad alta densità di traffico.

Le prestazioni sono eccellenti per un router di fascia medio/alta come questo: miei test fanno riferimento ad una linea TIM FTTC da 200/10 mbit con 175/10 mbit effettivi. I dispositivi hanno raggiunto circa 185 mbits in download e 10 mbits in upload, con un guadagno netto di circa 10 mbits.

La copertura è anch’essa eccellente; con il router posizionato al centro della casa sono riuscito a coprire un’area di 175 metri quadrati. I dispositivi a cui è stato collegato il router Asus RT AX82U sono svariati: è stato utilizzato nella mia abitazione principale con 3 utenti e 10 dispositivi. Due utenti hanno svolto smartworking e l’altro utente ha svolto didattica a distanza, l’RT AX82U non ha mai tentennato e non ci sono stati problemi.

Le performance eccellenti del WiFi non possono essere replicate su tutti i dispositivi, per godere appieno delle potenzialità del router Asus RT AX82U è necessario avere un dispositivo compatibile con l’ultimo standard di connessione AX per usufruire della massima velocità possibile

Cosa succede con i dispositivi più datati? La velocità massima usufruibile non sarà disponibile ma la rete domestica resterà sempre fluida.

WPA3: nuovo standard di sicurezza

Il router Asus RT AX82U è abilitato al nuovo protocollo di sicurezza WPA3, esso fornisce un metodo molto più sicuro e affidabile per sostituire il WPA2 e i vecchi protocolli di sicurezza che espongono le reti Wi-Fi a rischi. Il WPA3 apporta ulteriori miglioramenti alla sicurezza che rendono più difficile l’accesso alle reti indovinando le password. Il WPA3 fornisce anche frame di gestione protetti (PMF) per evitare intercettazioni e forzature dall’area pubblica.

È difficile criticare e trovare difetti con queste prestazioni, l’app AsusRouter e l’interfaccia del browser forniscono funzionalità e controlli versatili adatti sia ai giocatori che ai non giocatori, il router Asus RT AX82U è un’opzione eccellente per qualsiasi famiglia che ha bisogno di ottenere il massimo dalla propria rete o più semplicemente se per voi il gaming è una cosa seria.

Asus RT AX82U – Conclusioni

Il resoconto finale sul router Asus RT AX82U è assolutamente positivo, l’esperienza restituita dal prodotto è stata di livello e completa.

Ha tutte le carte in regole per essere scelto da un gamer professionista che ha bisogno di un router in grado di gestire i pacchetti al meglio ma può essere scelto anche da una famiglia che ha necessita di collegare diversi dispositivi per gestire al meglio vita lavorativa e personale.

La configurazione della rete è stata molto semplice, complice anche la possibilità di utilizzare un’applicazione dedicata che permette di modificare i parametri del proprio router.

Come detto in precedenza è bene verificare se , all’interno della nostra rete, sono presenti dispositivi compatibili con lo standard AX così da poter sfruttare le potenzialità del router Asus RT AX82U. Sono inoltre rimasto piacevolmente sorpreso dalla qualità della rete e dalla stabilità del segnale.

In questo periodo di lockdown non ho mai riscontrato problemi, non sono mai riuscito a metterlo in difficoltà e di conseguenza non posso che valutarlo a pieni voti. È assolutamente uno dei migliori router casalinghi attualmente in commercio.

Posso riassumere Asus RT AX82U in una sola parola: versatile. È un prodotto nato e dedicato al gaming, ma che può essere sfruttato egregiamente anche per lo smartworking o per la didattica a distanza.

Potete trovare qui la guida i miglior router.

Asus RT AX82U – Offerte

ASUS Router RT-AX82U, AX5400 Dual Band WiFi 6 Gaming Router, WiFi 6 802.11ax, Mobile Game Mode, AiProtection, Mesh WiF, Aura RGB, Adaptive QoS, Port Forwarding 174.99€ ► 204€ ► 515€ ►

Asus RT AX82U – Galleria

Rimani aggiornato su offerte lampo ed errori di prezzo, seguici su Telegram!