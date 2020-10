Una navigazione Internet che si rispetti non dipende esclusivamente dalla copertura della vostra zona bensì anche del router che scegliete. Ogni volta che sottoscriviamo un’offerta internet con gli operatori, essi ci offrono in comodato d’uso dei modem router ADSL o Fibra.

Esemplari di router che, nella maggior parte dei casi, offrono poche impostazioni e poca copertura wifi. Nulla vi vieta di sostituirlo con modelli più avanzati e più personalizzabili. Al giorno d’oggi quanto dispositivi sono connessi ad Internet all’interno di una casa? Decine sicuramente. Tutto il traffico richiede router WiFi in grado di fornire prestazioni veloci per tutti i dispositivi. Prima di parlare dei prodotti dobbiamo rispondere ad alcune domande.

Cos’è un modem router?

È un dispositivo in grado di connettersi a Internet tramite il cavo telefonico e di distribuire il collegamento a più dispositivi in modalità wireless e tramite cavo.

Cos’è un router?

Esso è un dispositivo che non è in grado di connettersi ad internet, ha bisogno di essere collegato ad un modem che si occuperà della connesione. Il router ha il compito di ridistribuire la rete fra più dispositivi.

Cos’è un modem?

Facilmente intuibile la sua funzione, consente di connettersi a Internet tramite cavo telefonico ma non ridistribuiscono la rete fra più dispositivi.

Classi Wifi

La prima cosa da valutare è la classe del WiFi supportata, la classe b permette di trasferire dati fino a 11 Mbps; la classe g arriva fino a 54 Mbps; la classe n arriva fino a 450 Mbps, mentre la classe denominata wireless AC arriva fino a 1.3Gbps.

Banda di frequenza e interferenze

Un’altra importante caratteristica di un router è la banda di frequenza,se vuoi evitare le interferenze bisognerebbe vivamente di optare per un router dual band. I router dual band, oltre a supportare la classica banda radio a 2.4GHz, possono trasmettere il segnale sulla banda di frequenza a 5GHz.

La banda a 5GHz evita i problemi legati alle interferenze che si possono incontrare sui canali radio a 2.4Ghz – ormai affollati da dispositivi wireless di ogni genere – e quindi assicura prestazioni generalmente migliori. Ci sono dei contro a questa faccenda, il raggio d’azione delle reti a 5GHz è inferiore rispetto a quello delle reti a 2.4GHz e per usufruirne bisogna avere dei computer e dei dispositivi compatibili con tale tecnologia.

Che tipo di connessione ho?

Per acquistare un buon router/modem bisogna prima di tutto sapere che tipo di protocollo di connessione viene fornito dall’operatore telefonico.

ADSL2 fino a 12M

fino a 12M ADSL 2+ fino a 24M

fino a 24M VDSL/VDSL2 fino a 300 Mega

Se avete domande o esigenze particolari fatecelo sapere nei commenti! Ora è il momento di dare uno sguardo alla guida Miglior Router divisa per protocolli supportati.

Router per ADSL/ADSL2

Tenda F3

Economico è la parola giusta , soluzione per chi cerca un router puro (senza modem integrato). Supporta le reti a 2.4GHz con una velocità di trasferimento dati fino a 300 Mbps (wireless N), dispone della funzione WPS e del parental control. Offre 3 Fast Ethernet 10/100 e tre antenne esterne che assicurano un’ampia diffusione del segnale WiFi.

Netgear D1500

Uno dei router più venduti su amazon, il Netgear D1500integra il Chipset Broadcom, supporto Wireless N e velocità massima di 300 Mbps. Manca purtroppo il supporto dual-band e funzionalità avanzate ma ha un ottimo rapporto qualità/prezzo.

TP-Link TL-WR940N

Altra soluzione economica da parte di TP-Link, WR940N. Il WiFi rimane mono band, ma riesce a raggiungere i 450 Mb/s. Le tre antenne esterne garantiscono un’ottima potenza e un segnale stabile. Sul lato posteriore troviamo ben 5 Ethernet 10/100.

Migliori Router per fibra ottica (VDSL/VDSL2) fino a 50 euro

TP-Link TD-W9970

Questo TP-Link è particolarmente interessante, risulta essere la soluzione più economica senza rinunciare a molto. ll TD-W9970 supporta sia alla tecnologia ADSL2+ che VDSL2. Offre una porta USB per condividere il contenuto di una chiavetta o di un hard disk con tutta la rete; 4 porte LAN/WAN a 10/100, due antenne. E’ un ottimo router super economico, non è dual band e le porte Lan non raggiungo alte velocità. Difficile chiedere di più a questo prezzo.

Asus DSL-N16

La proposta di Asus per questa fascia di prezzo è molto interessante, buon router ADSL2+ e VDSL2, anche qui abbiamo un prodotto mono banda. Ottima la possibilità di impostare 4 reti WiFi indipendenti (4 SSID) e decisamente elevata la velocità che si può raggiungere con le porte ethernet, circa 300mbps. Il prezzo dell’Asus DSL-N16 è di circa 39€.

D-Link DSL-3782

Davvero un ottimo router questo D-Link DSL-3782, versatile e ad alte prestazioni. Consente di ottenere velocità in download fino a 100 Mbps, presenta la tecnologia Wireless AC Wi-Fi, protezione firewall, Quality of Service (QoS) e 4 porte switch Fast Ethernet. Non manca assolutamente nulla.

Migliori Router per fibra ottica (VDSL/VDSL2) fino a 100 euro

TP-Link Archer VR400

Questo router TP-Link è praticamente perfetto per la stragrande maggioranza di utenti. Il VR400 è un prodotto di fascia media, troviamo il Dual Band 1.2 Gb, il supporto al 3G/4G, 4 porte Ethernet Gigabit (10/100/1000), supporto alle Vpn e tecnologia Beamforming con tre antenne per una maggiore copertura di rete.

TP-Link Archer VR400 Modem Router VDSL/FTTC/FTTS/ADSL fino a 100Mbps, Wi-Fi AC1200 Dual Band 2,4/5 GHz, 3 Porte 10/100 LAN + 1 Porta 10/100/1000 WAN, USB 2.0, Rete Ospiti, Senza VoIP, Ver.2.0, Nero 26€ ► 68.89€ ►

AVM FRITZ! Box 7530

Immancabile FRITZ! in questa guida, con il suo router Box 7590. Completissimo in tutto, Wireless AC+N fino a 1266 Mbit/s con Band Steering, 1 USB 3.0 e 1 USB 2.0,

rete Ospiti Wireless o LAN con Captive Portal, accesso sicuro al FRITZBox da ovunque con MyFRITZ! e prioritizzazione del traffico per gaming e streaming.

Netgear D6400

Questo router di Netgear supporta praticamente tutti i protocolli dalla ADSL alla VDSL2. Dual Band, Advanced QoS e Beamforming+ solo alcune delle tante caratteristiche del D6400. Router completo anche lato software, presente infatti Genie, il software semplifica il monitoraggio, la connessione e il controllo della rete domestica da PC, Mac, tablet o smartphone. Presenti 4 porte LAN e 1 USB.

Migliori Router per fibra ottica (VDSL/VDSL2) fino a 150 euro

Netgear D7000

Esteticamente bellissimo questo router di Netgear. Il D700 presenta un processore dualcore, Advanced QoS che ottimizza gaming e streaming in HD, e DLNA per la riproduzione di contenuti multimediali. 4 le porte LAN e due USB. Tre antenne garantiscono un’ottima copertura wireless, Wifi che risulta essere dual band.

Netgear D7000-100PES Modem Router WiFi AC1900 Dual band Nighthawk, 4 Porte Gigabit Ethernet e 1 WAN, 2 porte USB, Nero (Verifica compatibilità con la tua linea) 80€ ► 168.99€ ► 3330€ ►

Asus DSL-AC68U

ASUS DSL-AC68U è uno dei modem router più veloci al mondo, con una velocità di trasferimento dati dual-band combinate fino a 1900 Mbps. Le due bande garantiscono: 1300 Mbps 802.11ac a 5 GHz garantisce velocità di trasmissione dati wireless Gigabit, mentre la tecnologia Broadcom Turbo QAM 2.4 GHz 802.11n offre prestazioni da 450 Mbps a 600 Mbps con dispositivi compatibili.

Compatibile con ADSL2/2+, ADSL, VDSL2, fibre e servizi via cavo, per supportare la completa gamma di connettività del futuro. Doppia CPU dedicata per connessioni cablate e wireless, il modem-router DSL-AC68U elimina la caduta di prestazioni che affliggono gli altri router e massimizza la portata e la stabilità. Il DSL-AC68U ottimizza il quantitativo di banda necessario per i diversi task tramite Quality of Service (QoS). Ciliegina sulla torta il pieno supporto client server VPN per la totale sicurezza e privacy.

Asus DSL-AC68U Modem Router, sistema WLAN Ai Mesh, versione EU e DE allegato A B J, WiFi 5 AC1900 MIMO, 4x Gigabit LAN, AiProtection, CPU Dual-Core, USB 3.0 multifunzione 21€ ► 120€ ► 157.44€ ►

AVM FRITZ! Box 7590

AVM FRITZ! Box 7590

Immancabile FRITZ! in questa guida, con il suo router Box 7590. Completissimo in tutto, Wireless AC+N fino a 1300 Mbit/s con Band Steering, 1 USB 3.0 e 1 USB 2.0,

rete Ospiti Wireless o LAN con Captive Portal, accesso sicuro al FRITZBox da ovunque con MyFRITZ! e prioritizzazione del traffico per gaming e streaming. Tecnologia 4×4 MU-MIMO, standard AC/N, wifi dual band e supporto LAN Gigabit.

ASUS ROG Rapture

Il router Asus ROG Rapture è certificato NVIDIA GeForce NOW. Questo router offre un segnale Wi-Fi focalizzato a tutte le tue console di gioco e altri dispositivi wireless, massimizzando portata e velocità per permetterti di giocare ovunque in casa. Supporta la tecnologia AiMesh che permette di formare un sistema mesh per estendere la copertura a tutta la casa.



Migliori Router per fibra ottica (VDSL/VDSL2) oltre i 200 euro

Google Wifi

Il router più bello e minimale, è il Google WiFi. Presenta un wifi dual band fino a 1,2 Gb/s di velocità di trasferimento dati e ben 2 porte gigabit. Google WiFi può essere acquistato in un bundle da tre unità per creare un’unica rete mesh che riesce a coprire fino a 255 metri quadri. Wireless: AC1200 2×2 Wave 2 Wi-Fi, Wi-Fi espandibile in mesh, dual-band Wi-Fi (2.4GHz / 5GHz), IEEE 802.11a/b/g/n/ac, TX

Google Mesh Sistema Wifi, Copertura fino a 255 m², Velocità Dual-band AC1200 (fino a 1.2 Gbps), Installazione e controllo tramite App Google Wifi, Bianco, Versione Italiana (3 dispositivi inclusi) 164.99€ ► 359€ ► 399.9€ ►

Netgear Nightwak Pro XR500

La soluzione di Netgear si chiama Nightwak Pro XR500 ed è dedicata ai gamer. Offre ottimizzazioni particolari per giochi come Fortnite o FIFA. Non mancano nemmeno il WiFi dual band ultra veloce e stabile, 5 porte Gigabit Ethernet, 2 porte USB 3.0 e un software completo e personalizzabile.

Netgear Router WiFi Gaming XR500, Velocità AC2600, Ottimizzato per Fortnite, COD, FIFA e Tutti i Giochi più Famosi, Router per Fibra Nighthawk Pro Gaming 220.59€ ► 240.99€ ► 1199€ ►

