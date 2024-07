Nel mondo dei laptop ultraportatili, la serie Huawei Matebook si è costantemente distinta per le sue prestazioni eccezionali e un design innovativo ed il modello Matebook X Pro del 2024 vuole riprendere quanto di buono visto lo scorso anno e riproporlo con un peso decisamente più contenuto e la nuova generazione di chipset Intel.

Quest’anno, con l’introduzione del Matebook X Pro 2024, ci troviamo di fronte a una nuova incarnazione che promette di alzare ulteriormente l’asticella anche grazie ad un compartimento hardware rinnovato con la presenza degli Intel Core Ultra 9 Meteor Lake e un’impressionante qualità dello schermo OLED che promette un’esperienza visiva senza precedenti.

Unboxing

All’interno della confezione troveremo:

HUAWEI MateBook X Pro

Caricatore 90 W / 65 W USB-C

Cavo di ricarica Tipo C

HUAWEI USB-C OTG Cable

Guida Quick Start

Cuffiette Type-C

Scheda tecnica

Processore: Intel Core Ultra 9 185H16 x 3.8 – 5.1GHz, 80WPL2 / Short Burst, 45WPL1 / Sustained, Meteor Lake-H

Scheda grafica: Intel Arc 8-Core iGPU, Core: 2350MHz, 31.0.101.5445

Memoria 32GB LPDDR5x-6400, dual-channel, onboard

Schermo: 14.20 pollici 3:2, 3120 x 2080 pixel 264 PPI, capacitive, VisN236HUZ15, OLED, lucido:si, HDR, 120Hz

Scheda madre: Intel Meteor Lake-U/P/H PCH

Harddisk: WD PC SN740 SDDPNQE-2T00, 2048GB

Scheda audio: Intel Meteor Lake-U/P/H PCH – cAVS (Audio, Voice, Speech)

Porte di connessione 1 USB 3.1 Gen 2, 2 USB 4.0 40 Gbps, 2 Thunderbolt, USB-C Power Delivery (PD), 2 DisplayPort, 1 Lettore impronte digitali, Sensore luminosità

Rete Intel Wi-Fi 6E AX211 (a/b/g/h/n = Wi-Fi4/ac = Wi-Fi5/ax = Wi-Fi6/ Wi-Fi6E 6GHz), Bluetooth 5.3

Dimensioni altezza x larghezza x profondità (in mm): 13.5 x 310 x 223

Batteria 70Wh polimeri di litio

Sistema Operativo Microsoft Windows 11 Home

Camera Webcam: 1080p

Fotocamera Principale: 2 MPix

Altre caratteristiche Casse: 6-speaker system, Tastiera: Chiclet, Illuminazione Tastiera: si, 90W PSU, 24 Mesi Garanzia

Peso 980gr, Alimentazione: 236gr



Design e Qualità Costruttiva

Con un peso di circa 980grammi ed uno spessore di 13,5mm questo MateBook X Pro è probabilmente l’ultrabook più compatto e leggero degli ultimi tempi. E’ possibile tenerlo con appena due dita ed il suo peso piuma lo rendono perfetto per essere utilizzato in mobilità. Stiamo infatti parlando di un’ultrabook tra i più leggeri della sua categoria: se prendiamo a confronto modelli con cui rivaleggia tra cui Macbook Air 13 2023, Asus Zenbook, Samsung Galaxy Book siamo tutti intorno ai 1,2Kg. Solo LG Gram si avvicina a questo peso piuma ( 987g per LG contro i 980 di HUAWEI Matebook X Pro 2024 ).

Il suo segreto è quello di essere realizzato con una lega di magnesio ultraleggera e resistente, che non solo conferisce al laptop un aspetto elegante, ma garantisce anche una durata eccezionale. La scelta di materiali di alta qualità si riflette nell’estetica raffinata e nella solidità complessiva del dispositivo, rendendolo ideale per professionisti e creativi che necessitano di un dispositivo affidabile e di lunga durata.

E’ disponibile con display da 14 pollici e in tre colorazioni molto eleganti: Morandi Blue, White e Black. Quello della prova è la colorazione Morandi Blu con 32GB di RAM e rispetto al modello precedente è una tonalità di blu più chiaro. E’ disponibile anche un modello nero e uno bianco con tastiera nera. In ogni caso, al suo interno, intorno alla tastiera e al touchpad, troviamo una finitura che ricorda quella del velluto al tatto.

La qualità costruttiva è molto buona nonostante sia stato tutto limato al limite per risparmiare spazio e peso.

Tastiera & Touchpad

Anche il frame della tastiera è piuttosto solido e l’esperienza di digitazione è molto positiva e fluida: tasti ad isola grandi il giusto, leggermente concavi per accompagnare il dito e ben distanziati gli uni dagli altri. Solo la parte centrale della tastiera tende a flettere leggermente ma è probabilmente dovuto al frame in magnesio che serve anche per mantenere il peso contenuto. Niente di esagerato o che comprometta l’esperienza d’uso comunque.

L’alzata dei tasti è di 1,5mm e in generale è una delle migliori esperienze di digitazione che potrete trovare su un ultrabook. Forse solo i tasti freccia su/giù sono un po’ troppo piccoli e ravvicinati tra loro ma per il resto è promossa a pieni voti. La tastiera è ovviamente retroilluminata con 2 diverse intensità di luce ( bianca ) che permette di lavorare anche al buio, anche se purtroppo non può essere attivata automaticamente.

Troviamo poi uno spazioso touchpad aptico con un feedback al clic generato da motori a vibrazione. Il feeback è consistente e indipendente dal punto in cui si tocca, inoltre il rumore risultante è molto silenzioso e di alta qualità.

L’area del touchpad è molto grande e arriva a toccare il bordo inferiore del Matebook X Pro. Sono presente delle gesture extra chiamate FreeTouch che sfruttano l’ampio display.

Ad Esempio con un click nella parte in alto a sinistra potremo ridurre ad icona la finestra corrente, mentre con un click in alto a destra potremo chiuderla. Allo stesso modo con uno swipe verticale sul lato sinistro potremo regolare la luminosità, mentre uno swipe sul lato destro servirà a regolare il volume. Sono supportate poi le gesture HUAWEI come i tap con le nocche per catturare screenshot o eseguire diverse azioni rapide.

Porte & Connettività

Per quanto riguarda la connettività, con il MateBook X Pro abbiamo un taglio netto con le “vecchie” porte USB, HDMI e simili, infatti è equipaggiato con due porte Thunderbolt 4 e una porta USB-C universale che supporta trasmissione dati, ricarica e DisplayPort.

Questo array di connessioni garantisce una grande versatilità e permette di utilizzare il laptop in una varietà di scenari, sia che si tratti di presentazioni professionali, sia che si lavori in ambienti di co-working o si viaggi. Incluso in confezione è incluso un adattatore USB / USB-C per collegare le periferiche che non supportano USB-C.

Display e Qualità dello Schermo

Il display del Huawei MateBook X Pro 2024 è senza dubbio uno dei cavalli di battaglia di questo dispositivo. Offre non solo una risoluzione impressionante ma anche una qualità dei colori eccezionale.

Huawei ha sostituito il pannello IPS con un display OLED sul nuovo MateBook X Pro 2024, anche se le sue specifiche tecniche sono rimaste pressoché identiche: il display da 14,2 pollici ha ancora un rapporto di aspetto 3:2 e una risoluzione di 3.120 x 2.080 pixel ma il refresh rate è salito a 120Hz.

Il MateBook X Pro vanta infatti un display OLED da 14,2 pollici con una risoluzione di 3120 x 2080 pixel, garantendo immagini nitide e dettagliate. Questo pannello supporta una profondità cromatica di 10 bit, producendo oltre un miliardo di colori, ma presenta anche un rapporto di contrasto di 1.000.000:1, offrendo neri profondi e bianchi brillanti.

Il pannello OLED non ha problemi di retroilluminazione e i suoi tempi di risposta sono estremamente rapidi. Inoltre, Matebook X Pro regolare automaticamente la luminosità e la temperatura del colore tramite un sensore.

La tecnologia HUAWEI X-True Display e il rivestimento antiriflesso migliorano ulteriormente questa esperienza riducendo i riflessi e amplificando il comfort visivo, certificato da TÜV Rheinland per il comfort degli occhi. Il rapporto Display-Schermo è dell’87%, con cornici sottili con un vetro unico che ricopre tutta la superficie frontale senza lasciare bordi in rialzo.

La luminosità, nel funzionamento standard SDR, del nuovo MateBook X Pro raggiunge una media di 620 cd/m² e nella modalità HDR si raggiunge una luminosità massima di circa 1.200 cd/m². Ottimi anche gli angoli di visione e i riflessi, nonostante si tratti di un pannello touchscreen.

L’esperienza visiva è ulteriormente arricchita dalla Universal Colour Consistency, che assicura che i colori visualizzati rimangano consistenti su diversi dispositivi, rendendo il MateBook X Pro ideale per professionisti creativi che richiedono precisione nei colori tra diversi media.

Funzionalità Touch

La superficie touch del MateBook X Pro è sensibile e reattiva, supportando fino a dieci tocchi simultanei. Le otto nuove gesture integrate permettono una navigazione fluida e intuitiva, migliorando significativamente l’interazione con il dispositivo.

Questo, combinato con la sua alta frequenza di aggiornamento di 120 Hz, che può variare automaticamente per ottimizzare il consumo energetico, rende il MateBook X Pro non solo un piacere da guardare ma anche da usare. Personalmente non ho utilizzato particolarmente in touch su questo dispositivo, perché seppur funzioni egregiamente, la cerniera del Matebook X non è perfettamente “rigida” e il display tende a “ballare” leggermente avanti e indietro, in particolar modo se andiamo a cliccare i punti più in alto sul display, rendendo l’esperienza un po’ “traballante”. Personalmente avrei anche fatto a meno del touchscreen su questo tipo di dispositivo.

Sicurezza

Nel Matebook X Pro 2024 troviamo un’autenticazione biometrica sia sottoforma di impronta digitale che di riconoscimento del volto, grazie a Windows Hello. Per quanto riguarda l’impronta digitale questa è posizionata sotto al pulsante di accensione e funziona molto egregiamente – con uno sblocco sempre preciso e rapido. Stesso principio per la webcam frontale 3D che autenticherà il nostro volto per uno sblocco senza password e PIN. Due funzioni molto apprezzate e che non tutti gli ultrabook hanno.

Prestazioni e Hardware

Scheda Tecnica

Il Huawei MateBook X Pro 2024 si avvale di processori Intel Core Ultra ( Meteor Lake H) , con configurazioni disponibili sia per la versione Intel Core Ultra 7 che per la potente Intel Core Ultra 9 ( questa della recensione ).

Questi processori sono supportati da una memoria RAM che può variare tra 16 e 32 GB, e da un’unità SSD PCI NVMe con capacità di 1 o 2 TB, garantendo una reattività e velocità eccezionali per qualsiasi tipo di applicazione. Nello specifico troviamo il Core Ultra 7 155H in combinazione con 16 GB di RAM o il Core Ultra 9 185H in combinazione con 32 GB di RAM (LPDDR5x-6400).















Il modello di punta del MateBook X Pro 2024 è equipaggiato con il nuovissimo processore Intel Core Ultra 9 185H, il più veloce della serie Meteor Lake. Questo chip raggiunge una frequenza di clock massima di 5,1 GHz. Nel MateBook X Pro, il processore può assorbire fino a 80 watt di potenza per brevi periodi, stabilizzandosi poi a 45 watt sotto carico continuo.







Considerando il design leggero e sottile del dispositivo, questi limiti di potenza sono notevoli e si traducono in prestazioni eccezionali, posizionando il MateBook X Pro davanti alla concorrenza. C’è ancora margine di miglioramento sopratutto sul lato batteria e visto l’arrivo dei chip Snapdragon X Elite e i nuovi chip Lunar Lake potrebbero migliorare questa situazione, ma ci vorranno alcuni mesi prima che i primi dispositivi siano disponibili sul mercato. Nel frattempo, AMD è già al lavoro sui chip Zen5.

Il sistema di raffreddamento HUAWEI Shark Fin, con la sua configurazione di ventilazione 3D che include due prese d’aria e quattro uscite, assicura che il MateBook X Pro mantenga prestazioni ottimali senza surriscaldarsi, anche durante l’uso intensivo. Il nuovo design modulare del PCB con l’architettura HUAWEI Cloud Falcon e la lega di magnesio ultraleggera e resistente contribuiscono alla sua portabilità e durata. Inoltre, la presenza di un processore Intel Core Ultra ad alte prestazioni con funzionalità NPU avanzate permette al MateBook X Pro di gestire senza problemi anche le applicazioni AI più esigenti e di sfruttare le nuove funzioni Copilot di Windows.

Il Core Ultra 9 185H è equipaggiato con la versione avanzata delle nuove Intel Arc Graphics, che dispone di 8 core Xe operanti fino a 2,35 GHz. Intel ha notevolmente migliorato le prestazioni rispetto alla precedente Iris Xe Graphics G7, tanto che il nuovo MateBook X Pro 2024 ha mostrato quasi il doppio della potenza della GPU rispetto al modello del 2023. Questa è una delle iGPU Arc più veloci che abbiamo testato finora, superando chiaramente anche l’AMD Radeon 780M nei test sintetici.

Nei giochi, la nuova iGPU Arc è risultata circa il 50% migliore della vecchia Iris Xe Graphics presente nel MateBook X Pro 2023. Nell’atto pratico abbiamo provato sessioni di gioco anche con titoli più impegnativi come Baldur’s Gate III e Lies of P con buoni risultati soprattutto in modalità “Turbo”, dove le performance salgono sensibilmente. I framerate sono stati stabili intorno ai 40fps e senza mai scendere sotto i 35fps con entrambi i titoli con qualità grafica medio/alta. Insomma, potremo giocare virtualmente a tutto a patto di dover fare magari qualche compromesso in termini di qualità sui giochi pesanti e tenendo un occhio puntato sul consumo energetico e sulle temperature.

Connettività

Huawei continua ad utilizzare il modulo Intel AX211 con supporto a 6 GHz (Wi-Fi 6E) e Bluetooth 5.3, mentre il Wi-Fi 7 non è ancora disponibile. Da questo punto di vista non abbiamo mai avuto problemi di connessione, sia in Wi-Fi che sotto hotspot. Anche il bluetooth è risultato stabile e affidabile.

Batteria

La batteria del Huawei MateBook X Pro 2024 rappresenta un punto di forza significativo, grazie alla sua capacità di 70 Wh che assicura prestazioni di lunga durata, ideali per gli utenti che necessitano di un dispositivo affidabile durante lunghe giornate lavorative o di viaggio.

In condizioni di utilizzo moderato, come la riproduzione video, la batteria può durare fino a 16 ore, permettendo di passare quasi un’intera giornata senza la necessità di ricaricare il dispositivo. Con una carica completa riuscirete a lavorare per praticamente tutto il giorno e in caso di necessità il caricabatteria rapido da 90W è pronto a correre in nostro soccorso. In un uso “da lavoro” con chrome, youtube, qualche videochiamata e leggero editing foto l’autonomia è stata di circa 8 ore con il 9% di batteria residua. Purtroppo il nuovo display consuma di più del modello del 2023 e questo è il prezzo da pagare per avere una luminosità così alta, sopra tutto in modalità HDR. Nonostante le ottimizzazioni del processori Intel, Matebook X 2024 ha una durata della batteria complessivamente più bassa rispetto al modello del 2023.

Un altro aspetto notevole è la tecnologia SuperCharge Turbo da 90 W, che consente una ricarica incredibilmente veloce. Con soli 10 minuti di carica, è possibile ottenere oltre 2 ore di utilizzo, il che è particolarmente utile in situazioni in cui il tempo è essenziale e le prese di corrente sono limitate. Questa caratteristica è fondamentale per i professionisti che hanno bisogno di riprendere rapidamente il lavoro dopo una breve pausa. Una ricarica completa richiede invece circa 90 minuti. La Ricarica Super Rapida è opzionale e ci verrà chiesto quando attaccheremo il cavo: la ricarica super Rapida comporta anche un surriscaldamento dell’alimentatore e del PC.

L’architettura avanzata del MateBook X Pro, inclusa la tecnologia Cloud Falcon, permette di integrare una batteria di grande capacità in un corpo estremamente sottile e leggero, senza compromettere le prestazioni o la durata del dispositivo. Questa combinazione di efficienza energetica e potenza di ricarica rapida eleva notevolmente l’esperienza utente, confermando il MateBook X Pro 2024 come una scelta eccellente per chi cerca un ultrabook di alto livello.

Funzionalità Aggiuntive e Software

Software Preinstallato

Il MateBook X Pro 2024 è ovviamente equipaggiato con Windows 11 ( Home Edition ) e al suo interno trvoeremo il comodo tool HUAWEI PC Manager preinstallato.

Questa è una piccola utility, molto pulita e semplice da usare, per mantenere il nostro PC sempre sotto controllo. E’ una versione avanzata che non solo facilita la gestione del dispositivo ma offre anche funzioni esclusive per ottimizzare l’esperienza utente. Questo software permette di abilitare funzionalità innovative come la collaborazione multi-dispositivo, essenziale per chi utilizza contemporaneamente smartphone, tablet e laptop Huawei.











Con un semplice accesso tramite lo stesso Huawei ID, è possibile sincronizzare e gestire i dispositivi con facilità, migliorando significativamente l’efficienza lavorativa. Inoltre ci avviserà e scaricherà gli aggiornamenti software per i driver di sistema o per aggiornare il BIOS del nostro MateBook X 2024. Fornisce poi una comoda guida per imparare le gesture del touchpad, così come le scorciatoie di sistema e le funzionalità Multi Screen. Permette anche di impostare la modalità Bilanciato/Alte Prestazioni della CPU e di registrare il prodotto per ricevere assistenza HUAWEI in qualsiasi momento.

Permette anche di eseguire una verifica rapida per eventuali problemi software e hardware del sistema. Insomma è un centro di comando per tutto quello che ci potrebbe essere utile durante l’utilizzo del nostro Matebook X Pro 2024. C’è anche una comoda sidebar che ci fornirà alcune informazioni extra e accesso rapido ai documenti oltre che da utilizzare come cassetto virtuale. C’è anche una barra superiore chiamata super-hub che può essere comoda per salvare appunti e trasferirli velocemente agli altri dispositivi connessi.

Caratteristiche Esclusive

Un highlight del MateBook X Pro 2024 è la sua fotocamera AI da 1080p, che trasforma completamente l’esperienza delle videochiamate. Funzioni come FollowCam, Eye Contact, Sfondo Virtuale e Bellezza assicurano che l’utente appaia sempre al meglio. Queste tecnologie non solo migliorano la qualità visiva ma offrono anche un livello superiore di protezione della privacy. Inoltre, la funzione Super Device integra perfettamente il MateBook con altri dispositivi Huawei, permettendo un’interazione senza soluzione di continuità e una produttività amplificata, specialmente utile in ambienti di lavoro collaborativi.

E’ presente poi uno switch fisico sul lato destro del Matebook per disabilitare la fotocamera frontale. Attenzione però perché a differenza di altri produttori che bloccano fisicamente la fotocamera oscurando la parte frontale, in questo caso si tratta solo di una disabilitazione software.

Conclusione

Huawei alza ancora una volta l’asticella dei suoi MateBook X Pro 2024 migliorando la produttività e le performance. Dopo i nostri test emerge chiaramente che questo ultrabook rappresenta non soltanto un’eccezione nell’ambito della tecnologia e del design, ma definisce anche un nuovo punto di riferimento per il settore.

La perfetta fusione di estetica e funzionalità pone il MateBook X Pro in una categoria a sé, offrendo una soluzione potente e affidabile sia per professionisti che per creativi. Il peso leggerissimo di meno di 1Kg potrebbe quasi farvi dubitare della potenza di questo ultrabook ma l’adozione delle ultime CPU Intel Core Ultra 9 con supporto NPU e 32GB di RAM LPDRRX5 permettono di avere un dispositivo pronto ad ogni evenienza.

Troviamo poi un’ottimizzazione generale di ogni aspetto di questo ultrabook come ad esempio la fotocamera AI da 1080p con funzionalità avanzate di videochiamata sottolinea la dedizione di Huawei verso l’innovazione continua. L’eccezionale display OLED e la collaborazione multi-dispositivo attraverso il software preinstallato rafforzano ulteriormente l’esperienza con questo MateBook X Pro 2024.

Il display OLED è infatti senza dubbio uno dei cavalli di battaglia di questo dispositivo, con una luminosità massima, sopra tutto in HDR, altissima. Purtroppo questo intacca leggermente la durata della batteria, che è leggermente inferiore al modello 2023 ma che comunque vi porterà senza troppi problemi a fine serata. Se state cercando un ultrabook leggerissimo, luminosissimo e che non sacrifica la potenza allora Matebook x Pro è senza dubbio un’ottimo ultrabook, che vuole scontrarsi direttamente con il Macbook Air di Apple e che non farà rimpiangere l’esperienza utente e la qualità costruttiva di quest’ultimo.

L’unica cosa a cui dovremo abituarci è tuttavia il limitato numero di porte presenti: 3 e tutte thunderbolt/Type C quindi è probabile che ci servirà qualche adattatore o connettività wireless per mouse e/o cuffie.

Per quanto riguarda i prezzi, Mateboox X Pro con core Ultra 9 e 32 GB di RAM è disponibile in Italia dal mese di Giugno al prezzo di listino 2499€.

E’ senza dubbio una cifra importante ma che ci permette di portare a casa uno degli ultrabook più leggere e potenti ad oggi disponibili sul mercato ma se cercate un degno rivale per MAcobook Air di Apple ma con sistema operativo Windows allora HUAWEI Mateboox X Pro è senza dubbio una scelta sensata e che non deluderà. In alternativa è disponibile anche il modello con Intel Core Ultra 7 a 1999€ che può rappresentare un degno sostituto con un prezzo più accessibile. Di seguito vi lasciamo tutti i prezzi della Serie Matebook 2024 per l’Italia:

Huawei MateBook X Pro con Intel Core Ultra 9: 2.499€

Huawei MateBook X Pro con Intel Core Ultra 7: 1.999€

Huawei MateBook 14 con Intel Core Ultra 7 (con 16 GB RAM + 1TB storage): 1.099€

Huawei MateBook 14 con Intel Core Ultra 5 (con 16 GB RAM + 512 GB storage): 1.399€

Huawei MatePad 11.5S: 399€

Promo

Potete avere altre informazioni e acquistarlo sul sito ufficiale HUAWEI. Inoltre è attiva una promo che permette di avere il 10% Sconto su tutti i prodotti fino al 15 Luglio 2024 inserendo il codice AESTATE10.

I nostri voti

Design & Materiali 9 Display 9 Audio 8 Hardware 9 Software 8.5 Batteria 8.5 Rapporto qualità prezzo 8 Voto finale 8.6

