Se stai cercando un MiniPC potente e conveniente allora il Nipogi AM06PRO potrebbe essere quello che stai cercando. Si tratta infatti di un mini-PC equipaggiato con CPU Ryzen 5 5500U e 16 GB DDR-4di memoria RAM con Windows 11 preinstallato. Supporta lo streaming 4K a 60fps quindi è ottimo per la fruizione di contenuti di alta qualità o per giocare a risoluzioni maggiori del FullHD. E’ infatti possibile collegare questo mini-pc fino a tre schermi esterni grazie alla sua estesa dotazione di connettività.

E’ un MiniPc che è possibile trovare anche su Amazon.it a 450€ ma con spesso coupon e offerte lampo che lo portano intorno ai 300€ e per questa dotazione hardware potrebbe rivelarsi una piacevole sorpresa. Scopriamolo meglio insieme.

Avevamo già recensito un mini-pc NiPoGi con Intel i3, mentre questo modello con Ryzen 5 vuole offrire prestazioni migliori anche sotto il lato del gaming. E’ un prodotto interessante e che viene proposto su Amazon Italia a circa 440€ ma che spesso è possibile trovare in offerta o con coupon intorno ai 330€ come al momento della recensione. Un cifra che sembra in linea con le specifiche e che potrebbe essere una valida alternativa per chi cerca un mini-PC di fascia media.

In questa recensione approfondita, esploreremo tutte le caratteristiche, i punti di forza e i dettagli tecnici di questo MiniPC, che ha attirato l’attenzione degli appassionati di informatica di tutto il mondo.

Unboxing

All’interno della confezione troveremo una ricca dotazione per utilizzare subito il nostro nuovo NIPOGI Am06Pro. La scatola contiene:

Il mini PC

Alimentatore e cavo di ricarica

Cavo HDMI

Cavetto SATA

Placca di fissaggio

Un Design Elegante e Compatto

Il Nipogi AM06PRO non solo offre prestazioni eccezionali, ma ha anche un design elegante e compatto che si adatta a qualsiasi ambiente. Con una custodia rettangolare dalle dimensioni ridotte di 5,19 x 5,19 x 1,96 pollici, questo MiniPC può essere facilmente posizionato sul tuo desktop senza occupare troppo spazio. Ha un look più aggressivo rispetto al NiPoGi GK3 Plus che avevamo recensito: ha un corpo di policarbonato con una griglia nera a nido d’ape e un led principale di stato rosso. Un look che strizza decisamente l’occhio al mondo gaming.

Inoltre, la parte inferiore è dotata di piedini in gomma che lo mantengono saldamente stabile sul desktop. Il pulsante di accensione è posizionato sul pannello superiore, rendendolo facile da raggiungere e utilizzare. Tra ‘l’altro molto bello il led posizionato all’angolo del tasto di accensione che si illumina di rosso quando il PC è acceso.

Specifiche: Caratteristiche Avanzate per Prestazioni Eccezionali

Il Nipogi AM06PRO è dotato di alcune funzionalità avanzate come la sua capacità di visualizzare video in 4K a 60Hz, è perfetto per godersi i tuoi contenuti multimediali preferiti con una qualità eccezionale. Inoltre, si possono collegare fino a tre schermi contemporaneamente, offrendoti un’esperienza di visualizzazione ancora più coinvolgente e multitasking avanzato.

Il Nipogi AM06PRO è dotato di una potente CPU AMD Ryzen 5 5500U con 6 core e 12 thread, che offre prestazioni ottime per qualsiasi lavoro o attività di intrattenimento. Con una frequenza di base di 2,10 GHz e una frequenza massima di 4.041 MHz, questa CPU può gestire facilmente le applicazioni più esigenti e i giochi recenti.

Benchmark

Parlando di benchmark qui sotto potete vedere qualche numero, nello specifico i test CPU di Geekbench con 1419 punti in single e 4236 in multithread e della GPU con OpenCL e API VULKAN di AMD. Infine la velocità del disco interno con CrystalMark.

Il Nipogi AM06PRO è progettato per essere facilmente aggiornabile e offre molte opzioni di connettività. Puoi facilmente aprire il MiniPC rimuovendo le 4 viti nella parte inferiore e accedere ai componenti interni. Le schede RAM possono essere facilmente rimosse premendo i lembi angolari, consentendoti di aggiornare la capacità fino a un massimo di 64 GB.

Il Mini PC NiPoGi AM06 PROè infatti equipaggiato con 16 GB di memoria DDR4 a doppio canale, che può essere espansa fino a 64GB (2x 32 GB, fino a 3200 MHz) mentre l’archiviazione da 512GB M. 2 SSD NVME 2280 e’ espandibile fino a 2 TB.

A livello grafico ilMini PC NiPoGi AM06 PROmonta una AMD Radeon 7 Core 1800 MHz che garantisce una buona fluidità anche nei giochi più recenti e performanti a patto di scendere a qualche compromesso con i titoli piu’ impegnativi. E’ sicuramente una buona alternativa per chi cerca un mini-pc che all’occorrenza puo’ essere una buona macchina da gaming o per la riproduzione di contenuti in alta qualita’. Abbiamo giocato a titoli come Genshin Impact, Fortnine, Call of Duty, Spiderman 1 senza problemi anche con qualche compromesso in termini grafici per gli ultimi due, ma comunque un’esperienza godibile per un minipc.

Anche lato connettivita’ e’ buono con le sue dueporte dual RJ45. Questo permette di connettere facilmente il MiniPC a due reti contemporaneamente, migliorando la velocità e la stabilità della connessione. Inoltre, puo’ sfruttare appieno la connettività wireless grazie al WiFi dual band 2,4 / 5 GHz e al Bluetooth 4.2 integrato. Come possiamo vedere dalle foto qui sotto avremo a disposizione diversi ingressi tra cui un porta HDMI, una porta DisplayPort, due porte USB 3.0 e altre 2 porte USB 2.0 oltre che all’ingresso audio da 3,5″ e l’ingresso Type-C.

Il sistema operativo è Windows 11 Pro e se ve lo stavate chiedendo non c’è alcun software preinstallato nel sistema oltre a quelli Windows.

Durante l’utilizzo più intensivo lo chassis di policarbonato tenderà a scaldare ed entrerà in funzione la ventola incorporata – non silenziosissima ma svolge bene il suo lavoro.

Conclusioni

Il Nipogi AM06PRO è un MiniPC potente, conveniente ed estremamente versatile che offre prestazioni eccezionali per il lavoro e l’intrattenimento. Con il suo design elegante e compatto, può essere facilmente integrato in qualsiasi ambiente lavorativo o domestico. Grazie alla sua buona scheda tecnica che lo eleva da status di Mini-PC da ufficio e alla facilità di upgrade, puoi adattare il MiniPC alle tue esigenze specifiche.

Se stai cercando un MiniPC di alta qualità a un prezzo accessibile, il Nipogi AM06PRO è sicuramente una scelta da prendere in considerazione. Non lasciarti ingannare dalle sue dimensioni ridotte, questo MiniPC offre prestazioni sorprendenti che soddisferanno le tue esigenze di lavoro e intrattenimento ed è particolarmente indicato a chi cerca una soluzione compatta, con molte opzioni di connettività e che allo stesso tempo permette di avere un ottimo dispositivo per le funzioni multimediali e anche per giocare con i titoli recenti, a patto ovviamente di dove fare qualche compromesso in termini di resa grafica per i titoli più esigenti. Infatti non avendo una scheda video dedicata, tutto il carico di CPU e GPU è affidato alla CPU Ryzen 5. Durante i test si è comportato molto bene e l’unica nota negativa è sul modulo wi-fi un po’ “sordo” se allontanato troppo dal router principale a cui è collegato.

Al momento viene proposto ad un prezzo di listino di 440 Euro tuttavia e’ possibile trovarlo abbastanza frequentemente in sconto intorno ai 300€ e a questa cifra è sicuramente una soluzione interessante per chi cerca una soluzione compatta ma potente e versatile, con la possibilità di espanderla nel futuro.

I nostri voti

Design & Materiali 8 Hardware 8 Utilizzo 8 Software 9 Rapporto qualità/prezzo 8.5 Voto finale 8.3

Rimani aggiornato su offerte lampo ed errori di prezzo, seguici su Telegram!