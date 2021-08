Recensire un mouse è sempre un piacere, scoprire le piccole novità e differenze tra una versione e l’altra mi ha sempre donato le stesse sensazioni dell’apertura di un regalo di natale.

Oggi adiamo a vedere il nuovo Razer Viper 8k, un mouse cablato con un design ambidestro migliorato e una numerosa serie di caratteristiche interessanti per la maggior parte dei videogiocatori che cercano un nuovo compagno di gioco.

Prime impressioni Razer Viper 8k

La confezione del mouse Razer Viper 8k è in perfetto stile #gogreenwthrazer, il nuovo modus operandi del brand riduce all’estremo l’impatto ambientale della produzione racchiudendo il Razer Viper 8k all’interno di un packaging minimalistico, ma non per questo meno spettacolare.

All’interno troviamo il mouse, il manuale di istruzioni (anch’esso miniaturizzato), un sacchettino per il trasporto e i classici adesivi del brand.

Le prime impressioni del mouse Razer Viper 8k sono nel complesso buone. La conformazione ambidestra permette una buona presa, seppur non avvolgente, con ambedue le mani e il famoso effetto Chroma RGB è presente, ma non troppo pronunciato, con un’unica posizione centrale.

Non sono presenti nella parte superiore dei tasti dedicati per cambiare il valore dei DPI ma bensì è presente nella sezione sottostante un pulsante vicino al sensore, con un piccolo led di stato, che permetterà di variare ciclicamente il valore senza dover passare dal software Razer Synapse 3.

Specifiche Tecniche Razer Viper 8k

Il Razer viper 8k è ricco di caratteristiche e funzioni, le caratteristiche più interessanti sono:

6 pulsanti programmabili

1 zona di illuminazione RGB Razer Chroma

Design ambidestro leggero da 69 g

Sensore ottico avanzato 5G Razer con 16.000 DPI reali

Memoria DPI integrata (fino a 5 fasi DPI)

Fino a 450 pollici al secondo (IPS)/accelerazione 50 G

Cavo Speedflex Razer

Per una lista completa di tutte le caratteristiche di questo Razer Viper 8k vi rimandiamo alla pagina ufficiale del prodotto.

Funzionamento e Comfort Razer Viper

Avendo già recensito il famoso Diamodback, e più recentemente il Razer Viper Ultimate è facile approcciarsi a mouse progettati per ambidestri. Questo Razer Viper 8k è perfetto fin da subito.

La prima impressione di utilizzo di questo mouse è data dalla leggerezza. Grazie ad essa non è complicato riuscire a muoversi agilmente sul mouse pad, impostando una strategia di gioco rapida e precisa.

Con la sua duttilità nell’utilizzo con ambedue le mani il Razer Viper si fa trovare sempre pronto, qualsiasi sia la sua soluzione di utilizzo.

Assenti, come già menzionato precedentemente, i tasti per modificare al volo il valore dei DPI, ossia della reattività del mouse durante l’utilizzo.

Troviamo invece, replicati su ambo i lati, i due pulsanti classici sul pollice usati per la navigazione internet. Il numero totale dei tasti personalizzabili è dunque di 6, che garantisce una buona capacità di input in molti giochi, anche se, indipendentemente dalla mano di utilizzo, azionare i tasti esterni con il mignolo non è proprio semplicissimo.

Razer Viper Software Synapse 3

La terza versione di Razer Synapse conferma tutto quello che di buono abbiamo già visto in altre recensioni, come una completa personalizzazione del proprio setup marchiato Razer.





Persiste come al solito, nei giochi compatibili, la possibilità di avere avvisi luminosi, o effetti animati, a seconda di quello che succede sullo schermo. Per una lista di giochi compatibili con questa tecnologia, denominata Chroma Connect, vi rimandiamo al Chroma Workshop presente sul sito Razer.

Razer Viper in azione

Analizziamo come si comporta il Razer Viper durante l’utilizzo in ambito domestico/lavorativo e soprattutto durante le sessioni gaming più intense.

Prendendo in esame l’utilizzo generico classico o lavorativo, la conformazione del mouse, e la sua presa salda nella mano, permette all’utilizzatore di avere un eccellente controllo sul dispositivo. Il mouse scorre bene su qualsiasi tappeto, meglio se rigido da gaming, e l’attrito da scorrimento è minimo grazie ai ai piedini di alta qualità realizzati in puro PTFE, un materiale impiegato per il rivestimento delle pentole antiaderenti.

Normale polvere raccolta dopo qualche settimana di gaming

Non ci sono molte altre sensazioni e esperienze da sottolineare se non la duttilità di utilizzo con i maggiori titoli gaming in circolazione.

La presenza dei due pulsanti extra (parlo di quelli in posizione esterna indipendentemente alla nostra mano di utilizzo) offrono una maggiore, seppur oggettivamente scomoda ai più, possibilità di personalizzazione di tasti in gioco. La possibilità di avere una scorciatoia per lanciare un’incantesimo, o di attivare un potere speciale, fa si che il Razer Viper 8k offra quel qualcosa in più, rispetto ad un mouse normale.

Conclusioni Razer Viper

Il Razer Viper 8K è un mouse completo, bello da vedersi e con una tecnologia al suo interno all’avanguardia. Presente anche il sensore Focus+, indicatore di qualità del prodotto in quanto viene installato solo sui modelli di fascia alta di Razer, permette di raggiungere una precisione di movimento eccellente grazie ai 20000 DPI.

La presenza del Hyperpolling a 8K è sicuramente una bella cosa seppur il 90 % degli utilizzatori non riuscirà ad accorgersi della differenza. La possibilità di giocare con il valore 8K Hz, oltre ad essere una mossa di marketing perfetta, sarà percepito in maniera più importante da un utilizzatore di livello professionistico, rispetto al classico gamer casalingo.

Dico questo perché il valore 8K riduce ai minimi termini la velocità di trasmissione dei dati degli input dati al mouse (movimento click ecc) evidenziando così un beneficio evidente a pari di capacità di gioco.

Differenza di dimensioni con il Razer Basilisk Ultimate (a sinistra) con il Viper 8Khrz (a destra)

Ovviamente è meglio possedere un prodotto che permetta queste cose, piuttosto che un classico mouse senza queste tecnologie; è chiaro che se la vostra velocità di reazione sarà bassa, l’aiuto che potrete ottenere dagli 8000 Hz sarà nullo.

Detto ciò, non è che non sia valido il Razer Viper 8K, anzi è l’esatto contrario. Secondo me questo modello di mouse è la scelta giusta per chi vuole un mouse professionale ma non vuole spendere cifre fuori dal comune.

Con una spesa di soli 89,99€ si ha la possibilità di avere un eccellente prodotto che potrà accompagnarvi nelle sessioni di gaming in questa seconda parte di 2021.

Il giudizio complessivo è nettamente positivo, con l’unica incognita dei tasti posizionati sul mignolo. Chiaramente la necessità di creare un mouse ambidestro necessita la perfetta simmetria tra i due lati, pregiudicandone a parer mio l’utilità a meno di impostazioni particolari; comunque basta disattivare i tasti extra da Synapse 3 e si risolve ogni problema.

L’illuminazione Chroma RGB, ridotta all’osso, rimane comunque una particolarità del brand grazie alla sua completa personalizzazione.

In definitiva il mouse Razer Viper, disponibile in diverse configurazioni, è consigliato a chi ha una postazione gaming di alto livello e cerca un mouse dalle caratteristiche superlative, molto leggero e con la possibilità di utilizzarlo indistintamente con la mano destra o sinistra.

La possibilità di avere un valore altissimo di DPI e mantenere una precisione massima è indispensabile per chi gioca su schermi curvi di grandi dimensioni e vuole giocare ad un certo livello, e questo mouse è perfettamente quello di cui il gamer ha bisogno.

Offerte Razer Viper 8K

Il Razer Viper 8K è possibile trovarlo sul sito ufficiale Razer attraverso questo link.

In perfetto stile Techzilla.it vi suggeriamo approfittare di questa offerta:

Razer Viper 8K Hz - Gaming Mouse da gaming ambidestro per Esport con 8.000 Hz di polling rate, Sensore ottico Focus+ da 20K DPI, Switch ottico per mouse, 71 g, Nero 33€ ► 78.98€ ► 136.51€ ►

Galleria



















I nostri voti

Design 9 Dimensioni 8.5 Comfort 8 Rapporto qualità - prezzo 8.5 Voto finale 8.5

Rimani aggiornato su offerte lampo ed errori di prezzo, seguici su Telegram!