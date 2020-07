RedMagic 5S debutta oggi in Cina: il gaming phone low cost con Snap 865 e 16GB di RAM

Dopo tanti giorni di anticipazioni e piccoli spoiler ecco che il capo di Nubia, Ni Fei, ha annunciato in queste ore l’arrivo del nuovo RedMagic 5S sul suolo Cinese.

Questa nuova variante del gaming phone RedMagic supporta le reti 5G e al suo interno troviamo il potente chipset Snapdragon 865 affiancato da ben 12/16GB di memoria RAM LPDDR5.

A livello estetico non troviamo grandi differenze rispetto a RedMagic 5, tuttavia troviamo 2 nuove colorazioni: Pulse con una combinazione di colori rosso e blu e Sonic Silver, di colore argento per richiamare le nuove ventole di raffreddamento con inserti proprio in argento.

Red Magic 5G Gaming Cellulare Android 10 Snapdragon 865 5G 6.65 ''Telefonia Mobile, AMOLED Turbo Fan 64MP Fingerprint 4500mAh NFC HDMI (Rosso, 8+128G) € 649 Vedi l'offerta venduto da

Specifiche tecniche

Display AMOLED da 6.65″ Full HD+ (2340 x 1080 pixel) in 19.5:9 con densità di 387 PPI, refresh rate a 144 Hz , protezione Gorilla Glass;

(2340 x 1080 pixel) in 19.5:9 con densità di 387 PPI, refresh rate a , protezione Gorilla Glass; dimensioni di 168.56 x 78 x 9.75 mm per 218 g;

processore octa-core Qualcomm Snapdragon 865 ;

; GPU Qualcomm Adreno 650;

8/12/16 GB di RAM LPDDR5;

di RAM LPDDR5; 128/256 GB di storage UFS 3.0 non espandibile;

di storage UFS 3.0 non espandibile; tripla fotocamera da 64+8+2 MP f/2.0, grandangolo a 120°, video 8K, autofocus e flash LED;

f/2.0, grandangolo a 120°, video 8K, autofocus e flash LED; selfie camera da 8 MP f/2.0;

f/2.0; supporto dual SIM 4G e 5G, Wi-Fi 6 Dual Band, Bluetooth 5.1, NFC, GPS/A-GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo, Dual Frequency GPS, USB Type-C 3.0, ingresso mini-jack, sistema di vibrazione 4D;

batteria da 4500 mAh con ricarica rapida 55W;

con ricarica rapida 55W; sistema operativo Android 10 con RedMagic OS 3.0.

Sistema di raffreddamento Trinity Cooling

Come ogni smartphone da Gaming che si rispetti anche il nuovo RedMagic 5S ha un sistma di raffreddamento studiato ad-hoc. Al suo interno troviamo infatti un tubo di raffreddamento a liquido a forma di “L” con materiali aerospaziali per garantire un’ottima dissipazione del calore generato durate l’utilizzo. Grazie all’utilizzo di argento e di altre migliorie il sistema di raffreddamento integrato è più efficace e le ventole garantiscono una dissipazione maggiore del 4,3% rispetto al passato.

Oltre a questo è stata presentata anche la Ice Dock che è stata progettata specificatamente per il RedMagic 5S e che permette una dissipazione ancora maggiore del calore per continuare a giocare senza mai interrompersi.

Display AMOLED a 144HZ

Oramai gli smartphone stanno gradualmente abbandonando i tradizionali 60Hz per abbracciare i 90 o i 120HZ ma solo in pochi smartphone da gaming possono vantare un display da ben 144HZ.

Questo permetterà di avere tempi di risposta brevissimi quando giochiamo per un’esperienza di gioco – e non solo- fluidissima. Nello specifico il display è un’unità SUPER AMOLED a 144Hzda 6,65″. Troviamo inoltre un tool chiamato Touch Coreographer che regolerà automaticamente gli Hz del display per mantenere sempre ottime prestazioni e risparmio energetico.

Grilletti a 320Hz

Anche su questo nuovo RedMagic 5S troviamo i grilletti sul retro per un’esperienza da gaming senza precedenti. I due grilletti hanno infatti una sensibilità di 320Hz e sono quindi più fluidi e precisi rispetto a quelli dei modelli precedenti. Sono inoltre pienamente personalizzabili.

Game Space migliorato

Il nuovo RedMagic 5S presenta un’aggiornamento della suite GameSpace che permette di ottimizzare al meglio le impostazioni di ogni videogioco per permetterci di adattarsi alle nostre esigenze. Potremo anche impostare dei setup per il controller e i grilletti da memorizzare per ogni singolo gioco.

Batteria, Multimedia e Fotocamera

Nonostante sia un dispositivo pensato per il gaming più spinto anche il lato multimediale è di prim’ordine. La batteria da 4500mAh con ricarica rapida a 55w permette una buona autonomia di utilizzo, mentre il triplo setup fotografico da 64Mpx con sensore Sony garantisce anche ottime capacità fotografiche.

Troviamo anche un comparto audio di prima qualità e un sistema di vibrazione 4D.

RedMagic 5S – Prezzo e disponibilità

Attualmente il dispositivo è stato presentato nel mercato Cinese ma non sappiamo ancora se arriverà in quello Europeo anche se vista la presenza di RedMagic 5 anche su Amazon Italia è molto probabile.

Al momento è disponibile nelle colorazioni Sonic Silver e Pulse ai seguenti prezzi:

Sonic Silver ( 8Gb + 128GB) = 3799CNY ( circa 462€ )

Pulse ( 12+256GB) = 4399CNY (532CNY)

Pulse (16+256GB) = 4999 CNY

Ice Dock = 179 CNY ( circa 22€)

Promozione RedMagic 5S Space Event

Dal 28 Luglio fino al 28 Agosto gli utenti interessati potranno partecipare all’evento di lancio Red Magic 5th space event con tante informazioni e anche contest per uncoupon sconto di 100€ . Altre info qui:www.bit.ly/RedMagic5thSpace