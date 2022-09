Oggi è il giorno della nuova serie Reno 8 di OPPO che nella cornice di Parigi dove si è svolto l’evento di lancio ha presentato la serie Reno 8 per l’Europa che comprende Reno 8 5G e Reno 8 Pro 5G. C’è stato poi tempo per presentare il nuovo tablet OPPO Pad Air e la OPPO Band 2 e nuovi prodotti IoT.

Adolfo Binni Head of Product Marketing OPPO Italia ha dichiarato in occasione del lancio:

“La Reno8 Series rappresenta la nostra gamma di esperti ritrattisti, che si pone l’obiettivo di dare libero sfogo alla creatività, in qualsiasi contesto e condizione di luce: la nuova generazione è stata progettata per catturare ritratti professionali, fedeli alla realtà e ricchi di dettagli. Con Reno8 Pro, infatti, abbiamo aggiunto una novità fondamentale con cui abbiamo già avuto un’esperienza più che positiva nella Serie Find: MariSilicon X, che offre un’immensa potenza di calcolo con un basso consumo energetico, necessari per ottenere prestazioni avanzate di elaborazione delle immagini sui dispositivi mobili. Anche la videografia in notturna è stata portata ad un livello completamente nuovo, offrendo una riduzione del rumore e un aumento significativo della nitidezza complessiva dell’immagine. OPPO ha migliorato anche l’esperienza di visualizzazione dell’utente, rendendo più coinvolgente grazie al display AMOLED piatto, alle cornici sottilissime del dispositivo e al suo design ancora più confortevole”. Adolfo Binni

OPPO Reno Series 8 è caratterizzata da ottime prestazioni della fotocamera e da un design unico e originale; i nuovi Reno8 Pro 5G e Reno8 5G cercano il connubio tra design elegante e ricercato e una scheda tecnica di fascia media, ma con un occhio di riguardo per il comparto fotografico. In particolare Reno8 Pro 5G è dotato della NPU di imaging MariSilicon X, che abbiamo imparato a conoscere bene anche con OPPO Find X5 Pro.

Billy Zhang, Vice President of Overseas Sales and Services ha dichiarato in occasione del lancio:

“L’Europa rappresenta una delle nostre regioni più importanti e strategiche. Stiamo attualmente riorganizzando le nostre operazioni commerciali in quest’area ed espandendo la nostra presenza in 21 paesi. In futuro, continueremo ad offrire tecnologie innovative agli utenti con un portafoglio prodotti più unificato in tutta l’Europa”

Reno 8 PRO 5G Glazed Green

MariSilicon X, inoltre, consente di realizzare video grazie alla modalità 4K Ultra Night per riprese ultra-nitide e più luminose, nonché contenuti 4K Ultra HDR per dettagli ancora più definiti sia nelle zone di luce che in quelle d’ombra.

Reno 8 5G & Reno 8 Pro 5G

La nuova serie Reno8 è caratterizzata da un design unibody che ricorda proprio quello visto sulla serie OPPO Find X, con un vetro di protezione sia sulla parte posteriore che frontale.

Reno8 Pro 5G è lo smartphone più sottile della Serie Reno, con uno spessore di soli 7,34 mm e un peso di 183 grammi. È disponibile nelle varianti colore Glazed Green e Glazed Black.

Il più “piccolo” dei due, Reno8 5G, ha invece un peso di soli 179 g e uno spessore di 7,67 mm, è disponibile nei colori Shimmer Gold e Shimmer Black e si contraddistingue per l’effetto OPPO Glow che dona allo smartphone un aspetto sfumato e riduce le impronte digitali.



Velocità di ricarica da record con un’autonomia sorprendente Con la Serie Reno8

OPPO Reno 8

OPPO continua a impegnarsi per offrire agli utenti di tutto il mondo un’esperienza di ricarica leader del settore. SUPERVOOC da 80W su Reno8 Pro 5G e Reno8 5G consente agli utenti di caricare la batteria da 4500 mAh al 50% in circa 10 minuti e al 100% in soli 30 minuti.

Inoltre anche questi device utilizzano al tecnologia Battery Health Engine, che abbiamo avuto modo di approfondire meglio in questo articolo dedicato e che in sostanza permette ai dispositivi di mantenere fino all’80% della loro capacità originaria dopo 1.600 cicli di carica completa , il doppio dello standard del settore (800 cicli), rendendo la durata della batteria per smartphone la più lunga sul mercato.

Al loro interno troviamo la piattaforma mobile MediaTek Dimensity 8100-MAX e un sistema di raffreddamento Ultra- Conductive. Ad affiancare il processore troviamo poi RAM LPDDR5 da 8GB e allo storage UFS 3.1 da 256GB.

Reno8 5G è dotato del più modesto SoC MediaTek Dimensity 1300 e del sistema di raffreddamento a liquido Super- Conductive Vapor Chamber (VC) per migliorare le prestazioni di raffreddamento.



PREZZO E DISPONIBILITÀ IN ITALIA

La famiglia Reno8 è disponibile a partire da oggi presso l’e-commerce OPPO Store, i principali rivenditori di elettronica di consumo, Amazon.it e gli operatori di telefonia, con una speciale promozione.

A partire da oggi e fino al 30 settembre 2022:

Acquistando Reno8 Pro al prezzo consigliato di 799,99€, ricevi gli auricolari True Wireless OPPO Enco X2, OPPO Watch Free, una Cover 5 e partecipa all’estrazione di due ticket per assistere ad una partita della fase eliminatoria della UEFA Champions League.

Acquistando Reno8 al prezzo consigliato di 599,99€, ricevi gli auricolari Enco Free 2, una Cover 7 e partecipa all’estrazione di due ticket per assistere ad una partita della fase eliminatoria della UEFA Champions League.

OPPO Pad Air è disponibile a partire da oggi su OPPO Store a un prezzo consigliato al pubblico di 349,99€ per il modello 4GB + 128GB con OPPO Enco Air2 e OPPO Band Style, e 299,99€ per il modello 4GB+64GB, con OPPO Enco Air2 e OPPO Band Style.

La nuova Reno8 Series è protagonista di Testa e Resta, il programma esclusivo dedicato ai membri della OPPO Community che offre la possibilità agli utenti di essere selezionati per provare e recensire i dispositivi per un mese, prima di acquistarli. Per partecipare, gli utenti dovranno solo compilare il modulo dedicato sulla piattaforma, entro il 18 settembre. Allo scadere dei 30 giorni di prova, gli utenti selezionati potranno acquistare il dispositivo con il 50% di sconto.



Il primo tablet di OPPO in Europa

OPPO ha anche lanciato OPPO Pad Air, il primo tablet dell’azienda disponibile in Europa. Alimentato dalla piattaforma mobile Qualcomm Snapdragon 680, OPPO Pad Air è dotato di un display 2K da 10,36 pollici e di quattro altoparlanti con supporto Dolby Atmos. Con soli 440 g e 6,94 mm di spessore e un corpo in metallo, il tablet è straordinariamente leggero e resistente. L’impressionante batteria da 7.100 mAh offre oltre 10 ore di consumo video continuo 4 .

OPPO Pad Air presenta un design bicolore con giunture in metallo. La parte superiore del pannello posteriore combina una texture 3D con finitura OPPO Glow e scanalature che migliorano la presa del tablet, evitando di lasciare impronte digitali. La parte inferiore del pannello posteriore è stata invece sabbiata con grani di soli 0,15 mm, per creare una superficie dall’aspetto lucido, ma non scivoloso. Con un peso di soli 440 g e uno spessore di 6,94 mm, OPPO Pad Air è leggero e confortevole.

OPPO Pad Air è alimentato dalla piattaforma mobile Qualcomm Snapdragon 680; è dotato poi di un display 2K HD da 10,36 pollici che ha superato la certificazione TÜV Rheinland per la cura della vista e vanta una protezione a bassa luce blu che ne riduce efficacemente l’affaticamento degli occhi. Inoltre, OPPO Pad Air è dotato di quattro altoparlanti di grandi dimensioni e supporta Dolby Atmos, offrendo un suono chiaro e di alta qualità, per un’esperienza di ascolto coinvolgente. La sua ampia batteria da 7.100 mAh consente agli utenti di guardare video fino a 12 ore, partecipare a videoconferenze fino a 15 ore o leggere e-book fino a 16 ore 2 .



Prezzi e disponibilità in Italia

OPPO Pad Air è disponibile a partire da oggi su OPPO Store a un prezzo consigliato al pubblico di 349,99€ per il modello 4GB + 128GB con OPPO Enco Air2 e OPPO Band Style, e 299,99€ per il modello 4GB+64GB, con OPPO Enco Air2 e OPPO Band Style. Prossimamente, il tablet sarà disponibile anche su Amazon.it.

OPPO BAND 2

OPPO svela un’altra importante novità: OPPO Band 2, il nuovo wearable dotato di un ampio display ultra- nitido e di nuove innovative funzionalità, tra cui OSleep, per un monitoraggio più completo e accurato dei dati di allenamento e salute, un sensore di movimento a 6 assi ad alta precisione e una nuova modalità tennis.

Altre funzioni per il benessere di OPPO Band 2 includono il monitoraggio della frequenza

cardiaca, il monitoraggio e l’avviso dello stress in tempo reale, il rapporto sul sonno e i promemoria per bere acqua, per aiutare l’utente a mantenersi in salute. Il design del cinturino è a due colori e dispone di un quadrante personalizzabile secondo il proprio stile.

OPPO Band 2 può funzionare per un’intera giornata con una ricarica di 5 minuti e ricaricarsi completamente in un’ora, offrendo un’esperienza smart ininterrotta. Il prezzo e la disponibilità di OPPO Band 2 in Italia verranno comunicati prossimamente.





