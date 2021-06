Samsung ha annunciato la disponibilità del nuovoGalaxy Book Go, il nuovo dispositivo della famiglia Galaxy Book che offre nuovesoluzioni accessibili e versatilie si parte da un prezzo di 499€ ed offre un chipset Qualcomm Snapdragon 7c Gen 2, con la possibilità diconnettività LTE.

Galaxy Book Go è un notebook versatile e leggero che si integra perfettamente con il nuovo ecosistema Galaxy, che permette di connettere semplicemente il PC con smartphone, tablet e dispositivi wearable.







Specifiche – Galaxy Book Go

Dimensioni 323,9 x 224,8 x 14,9 mm Peso 1,38 kg Sistema operativo Windows 10 Home Display 14 pollici TFT FHD (1920 x 1080) CPU Qualcomm® Snapdragon™ 7c Gen 2 compute platform GPU Qualcomm® Adreno™ GPU Connettività LTE,Wi-Fi 5, 802.11 ac 2×2,Bluetooth v5.1 Colori Silver Memoria 4GB (LPDDR4X) Archiviazione 128GB (eUFS) Fotocamera/Microfono 720p HD / Digital Mic Batteria 42.3Wh (Configurazione tipica) Adattatore Ricarica rapida da 25W con USB Type-C Speaker Dolby Atmos® Ingressi USB Type-C (2), USB 2.0 (1), ingresso auricolari/microfono 3.5 mm,MicroSD, nano SIM, Nano Security slot

Disegnato per accompagnare gli utenti nella propria vita quotidiana

La serie Galaxy Book Go ha sistema operativo Windows 10 ed ha un display da 14’’, vantando una cornice ancora più sottile rispetto al passato.

Il display permette alla cerniera di rotazione di 180°mentre l’audio è affidato al sistema Dolby Atmos. Inoltre, gli studenti apprezzeranno la batteria a lunga durata, che permette di avere sempre accesso ai propri appunti e alle risorse online, accompagnandoli nelle lunghe giornate di lezione o nelle sessioni di studio in biblioteca. Infine, la robustezza di livello militare garantisce la resistenza nell’uso quotidiano.

L’ecosistema Galaxy a portata di mano

I dispositivi Galaxy sono progettati per collaborare: è possibile sincronizzare lo smartphone con un dispositivo della serie Galaxy Book Go per rispondere ai messaggi, effettuare chiamate e visualizzare le app Android con Collegamento a Windows e Il Tuo Telefono, estendere lo schermo sulla serie Galaxy Tab S7 per una produttività a doppio schermo con Second screen, e connettere facilmente i Galaxy Buds al dispositivo della serie Galaxy Book Go grazie alla connessione Easy Bluetooth. Tutto questo grazie alla perfetta integrazione dei dispositivi nell’ecosistema Galaxy.

È inoltre possibile utilizzare Galaxy Book Smart Switch per trasferire file, foto, elenchi di app e persino impostazioni da un PC esistente al dispositivo della serie Galaxy Book Go, così da configurarlo in un attimo. Inoltre, Quick Share rende più facile che mai condividere documenti, foto e file tra dispositivi Galaxy: non è necessaria alcuna connessione a internet.

Infine, controllare l’illuminazione o la temperatura di casa è possibile, con SmartThings, e con SmartThings Find è facile rintracciare uno smartphone Galaxy lasciato in un’altra stanza. E quando cala la sera, ci si può rilassare e godere gratuitamente i propri canali TV preferiti, tramite l’icona Samsung TV Plus incorporata, situata comodamente nel menu di Windows.

Disponibilità

Galaxy Book Go nella versione LTE sarà disponibile in Italia a partire da giugno, a un prezzo di partenza di 499€.

Tutti i modelli sono disponibili in una finitura sottile e sofisticata, in tonalità Silver. Samsung Care+, il servizio di supporto dedicato alla copertura di danni accidentali allo schermo, riparazioni e altro ancora, sarà disponibile per la serie Galaxy Book Go in mercati selezionati. Per maggiori informazioni sul prodotto, è possibile visitare il sito ufficiale.

