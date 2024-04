Samsung ha sollevato il sipario sulla sua ultima creazione in occasione della Milano Design Week 2024, catturando l’attenzione dei partecipanti al Fuorisalone con la sua installazione mozzafiato denominata “Newfound Equilibrium”. Nel suggestivo scenario de Le Cavallerizze, presso il rinomato Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci a Milano, i visitatori avranno l’opportunità di immergersi in un’esperienza unica che incarna artisticamente la filosofia di design di Samsung.

L’installazione, ideata dal Samsung Corporate Design Center e ispirata alla filosofia “Samsung Design Identity 5.0: Essential∙Innovative∙Harmonious”, si propone di mettere al centro l’essenza stessa dell’esperienza umana. Come sottolineato da TM Roh, Presidente e Responsabile del Corporate Design Center di Samsung Electronics, l’obiettivo del design è quello di adattarsi all’esperienza umana e i principi di design di Samsung sono stati concepiti con questo chiaro intento. La filosofia del design centrata sull’uomo mira a plasmare un futuro che si fonde armoniosamente con la vita dei consumatori, attraverso un’innovazione con uno scopo preciso.

“Newfound Equilibrium” si presenta come una visione ispiratrice di un futuro equilibrato, dove l’uomo e la tecnologia convivono armoniosamente. L’installazione offre un’esperienza immersiva arricchita da opere d’arte multimediale che coinvolgono i sensi del visitatore, dalla vista all’udito fino all’olfatto.

I cinque spazi distinti all’interno dell’installazione – denominati “Essence”, “Innovation”, “Harmony”, “Infinite Dream” e “New Dawning” – guidano i visitatori attraverso un viaggio multisensoriale che traduce i principi guida del design Samsung in una sinergia ponderata di luci, suoni e interazioni digitali. Grazie alla presenza di display, sensori e luci, gli spazi interattivi si trasformano, avvicinando il pubblico a un futuro in cui la tecnologia si fonde con l’essenza umana in un connubio senza soluzione di continuità.

La collaborazione con i rinomati maestri ceramisti di MUTINA e gli esperti nell’impiallacciatura del legno di ALPI ha permesso di reinterpretare anche il frigorifero Bespoke e l’AirDresser, tenendo conto dell’importanza della coesistenza tra persone e tecnologia.

“Newfound Equilibrium” è aperto al pubblico presso via Olona, 6 bis a Milano, con ingresso gratuito durante le seguenti date e orari:

16-18 aprile: 10:00 – 19:00

19-20 aprile: 10:00 – 20:00

21 aprile: 10:00 – 18:00

Questa straordinaria esposizione promette di ispirare e stupire i visitatori, offrendo uno sguardo avvincente verso un futuro in cui l’equilibrio tra l’uomo e la tecnologia è la chiave per un mondo migliore.

