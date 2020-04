Come vedere Disney Plus sulle vecchie televisioni in maniera semplice

Disney+ è arrivato. Ma come vedere Disney Plus sulle vecchie televisioni? Ogni spezzone pubblicitario in Tv dell’ultimo mese contiene, almeno, un riferimento al nuovo servizio streaming del momento:

Per poter visionare Disney Plus nativamente sulla propria Tv è necessario che sia compatibile con alcune caratteristiche; potete visionare qui quelle per una Tv Android, una Tv LG o una Tv Samsung.

E se la mia Tv non rientra tra queste, non posso vedere Disney Plus?

Certo che è sempre possibile vedere il nuovo servizio streaming e, fortunatamente, la risposta è più semplice del previsto visto che ci pensiamo noi di Techzilla.it ad aiutarvi a vedere Disney Plus su una TV non smart.

Cosa è Disney+ e quanto costa?

Disney+ è il nuovissimo servizio streaming che porta nelle case i più famosi successi mondiali del cinema di animazione o le più recenti pellicole cinematografiche delle produzioni più amate come Star Wars, Pixar, Marvel e molti altri.

E’ possibile provare il servizio gratuitamente per una settimane e successivamente abbonarsi a soli 6,99 euro al mese oppure con una soluzione annuale di 69,99 euro.

Tutte le altre informazioni riguardo a Disney+ sono disponibili sul suo sito ufficiale raggiungibile a questo link.

Come vedere Disney Plus sulle vecchie Televisioni?

Se la TV non è tra quelle compatibili, trovate la lista divisa per tipologia poco sopra, è possibile ovviare attraverso un passaggio semplice attraverso la Amazon Fire TV Stick.

Disponibile in due versioni identiche tra loro se non per la capacità di riproduzione video possibile a seconda del modello. Vediamole assieme.

La prima, comunemente chiamata standard, permette di riprodurre contenuti fino ad una risoluzione massima di 1080p ossia il FullHD. E’ideale per tutte quelle Tv che hanno qualche anno sulle spalle ma offrono ancora una ottima qualità di immagine visiva.

La seconda invece è la versione 4k, pensata appunto per tutti i televisori più recenti che però non rispettano le caratteristiche minime per avere l’applicazione Disney+ nativamente attraverso gli aggiornamenti.

Installare la Amazon Fire TV Stick e vedere Disney Plus

Per installare il dongle di Amazon basterà semplicemente collegarlo ad una presa HDMI libera della nostra televisione e collegare l’alimentazione della stessa attraverso il cavo micro USB incluso.

Dopo aver effettuato la prima installazione basta seguire questo semplice schema e sarà possibile vedere Disney Plus sulla vecchia televisione.

Accedere all’App Store all’interno della schermata iniziale della Fire Stick TV Scaricare l’app Disney Plus Aprire l’app Disney+ Selezionare iscriviti (oppure login se abbiamo già effettuato l’abbonamento) Inserire il tuo indirizzo e-mail e la tua password Selezionare inizia a guardare.

Niente di più semplice e veloce per poter accedere al vastissimo catalogo disponibile di disney plus. Volete conoscere altre alternative? Fatecelo sapere nei commenti.

