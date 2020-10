La quindicesima edizione della Festa del Cinema di Roma è alle porte e in questa occasione Xiaomi sigla una nuova partnership con la Hollywood Celebrities Lounge che a partire da oggi andrà in scena nella città capitolina.

Dopo la propria partecipazione alla 77° Mostra del Cinema di Venezia Xiaomi rinnova il suo interesse per il mondo del cinema e lo fa portando in scena la nuova famiglia Mi 10T che è stata recentemente annunciata anche in una nuova colorazione.

Tutti gli ospiti e le star che accederanno alla lounge allestita sul lungotevere presso l’Hotel Donna Laura Palace avranno la possibilità di interagire con i device e provare in prima persona le suggestive riprese con effetti cinematografici che i nuovi flagship offrono. Grazie a un’area dedicata all’interno dello spazio, registi, attori e special guest avranno la possibilità di vivere in prima persona l’incredibile esperienza della famiglia Mi 10T, condividendo momenti memorabili con modalità di riprese davvero suggestive.

Davide Lunardelli, Head of Marketing di Xiaomi Italia commenta così questa nuova partnership

“Dopo la Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, è per noi un grande onore essere presenti nella cornice esclusiva della Festa del Cinema di Roma, come partner della Hollywood Celebrities Lounge. Proprio come al cinema, Xiaomi desidera offrire ai propri utenti gli strumenti ideali per raccontare storie nel miglior modo possibile, puntando sulla creatività, sulla qualità e incoraggiando l’immaginario di ogni singola persona. Con la famiglia Mi 10T abbiamo lavorato duramente proprio per trasformare ogni scatto e video in un capolavoro, sfruttando le innumerevoli funzionalità a disposizione e restituendo quella qualità cinematografica che tanto ci fa sognare”

Se siete a Roma potete approfittarne per vedere la nuova festa del Cinema di Roma.