La settimana del Black Friday è già iniziata e oggi vogliamo segnalarvi gli sconti di YEEDI che mette in offerte molti dei propri robot aspirapolvere.

Per il Black Friday sono infatti diversi i prodotti che possiamo trovare in sconto con un risparmio che arriva anche ai 150€ rispetto al prezzo di listino.

Si tratta di soluzioni molto valide per la pulizia di casa, sia con sensori e app di navigazione che -in alcuni modelli- la possibilità di installare una vaschetta per l’acqua per poter pulire anche i pavimenti non solo dalla polvere.

Abbiamo recensito di recente il modello Yeedi Hybrid 2 con sistema di aspirazione e lavaggio e siamo rimasti piacevolmente colpiti dal prodotto.

Tutte le offerte sono attive da oggi 22 Novembre alle 12:00 fino al 5 Dicembre.

Offerte robot aspirapolvere YEEDI Black Friday

Vediamo quindi insieme alcune delle migliori offerte YEEDI per la pulizia di casa:

yeedi 2 hybrid Robot Vacuum Cleaner 188.99€ invece di 269€

Yeedi vac max Robot Vacuum Cleaner 239.99€ invece di 349,99€



yeedi k650 3-in-1 Robot Vacuum Cleaner 129.99€ invece di 199€ ( con coupon sconto 10€)

yeedi k700 Robot vacuum cleaner – 160.99€ invece di 229€

Yeedi vac hybrid Robot Vacuum Cleaner 209.99€ invece di 299€

yeedi Mop Station 2 in 1 floor cleaning robot 549.99€ invece di 649€

yeedi vac station Robot vacuum cleaner 349.99€ invece di 499€

Vi ricordiamo che le seguenti offerte sono disponibili solo per Amazon e fino ad esaurimento scorte. La promozione è valida fino al 5 Dicembre 2021.

Rimani aggiornato su offerte lampo ed errori di prezzo, seguici su Telegram!