Se stavate pensando di acquistare un nuovo aspirapolvere robot oggi vi segnaliamo che tutti i prodotti della famiglia YEEDI sono in sconto direttamente su Amazon.it con sconti molto allettanti.

Alcuni prodotti sono direttamente scontati, mentre altri hanno anche un coupon aggiuntivo da selezionare direttamente nella pagina prima del checkout.

Tutte le offerte sono disponibili fino al 6 Ottobre.

I prodotti Yeedi in sconto

Nello specifico i prodotti in offerta sono quattro, con il K650 come modello entry level 3-in-1 che possiamo prendere in offerta a 139€ rispetto ai 199€ di listino, con un risparmio di 60€ con coupon di 10€ da applicare in pagina.

Yeedi k650 3 in 1 Robot Vacuum Cleaner 139.99€

YEEDI 2 Hybrid

Troviamo anche il modello Yeedi 2 Hybrid ( che abbiamo recensito anche su Techzilla a questo indirizzo ) che lava anche il pavimento e mappa la casa con la fotocamera posta nella parte superiore e che viene proposto in offerta a 195€ anziché 269,99€ con un risparmio di circa 75€.

Anche qui abbiamo uno sconto di 14€ aggiuntivo spuntando la casella sulla pagina prodotto.

Yeedi 2 hybrid Robot Vacuum Cleaner 209.99€

Yeedi k700 Robot vacuum cleaner 172.49€

Troviamo anche il modello Yeedi k700 a 172,49€ anziché 229€. Troviamo anche qui la tecnologia SLAM con vari sensori e la fotocamera per il tracciamento.

Yeedi vac max Robot Vacuum Cleaner 239.99€

Infine anche il modello YEEDI vac max Robot Vacuum che invece di 349€ possiamo trovarlo a 239€ con uno sconto di ben 110€. Anche qui troviamo le funzionalità SLAM per garantire un percorso più efficiente.

