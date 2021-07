OnePlus Nord 2 5G è oramai ufficiale da pochi giorni e oggi One Plus annuncia l’arrivo ufficiale del dispositivo in Italia che sarà da oggi 28 Luglio sul sito ufficiale OnePlus.com e tramite Amazon.it con prezzi a partire da 399€ per il modello 8GB di RAM.

Il nuovo flagship killer è infatti in vendita da oggi e per gli amanti del brand ci sono diverse interessanti novità rispetto al modello dell’anno precedente a cominciare da un chipset tutto nuovo: il Mediatek Dimensity 1200-AI, versione custom per OP con algoritmi di Intelligenza artificiale.



One Plus Nord 2 5G

Questa nuova versione di One Plus Nord migliora l’offerta della fascia media per One Plus grazie ad un dispositivo 5G che non vuole farsi mancare nulla.

Come vi abbiamo già parlato nell’articolo di lancio, One Plus Nord 2 è dotato di numerose funzionalità da flagship come la fotocamera principale da 50 MP, il sensore Sony IMX 766, OIS, Warp Charge 65 e la batteria da 4500mAh della serie OnePlus 9.

Il display è invece un fluid AMOLED da 6,43 pollici, con refresh rate a 90 Hz.

Il device dispone anche di una potente coppia di altoparlanti stereo per un’esperienza audio coinvolgente e di Haptics 2.0 per fornire un feedback tattile più fluido e sensibile.

Per quanto riguarda la potenza di calcolo troviamo invece il nuovo chipset Mediatek: il Dimensity 1200-AI, in esclusiva OnePlus, alimentato con una serie di funzionalità basate sull’intelligenza artificiale che migliorano l’esperienza utente. Il sistema operativo è invece Android con UI OxygenOS 11.3.

La nuova OxygenOS 11 propone miglioramenti come Dark Mode, Zen Mode, un comodo utilizzo con una sola mano e varie opzioni Always on Display (AOD), con ulteriori personalizzazioni, gesti e customizzazioni pensate per il gaming come la nuova app OnePlus Games su OxygenOS 11.3.

Tornando a parlare della fotocamera, OnePlus Nord 2 5G dispone di una fotocamera grandangolare da 8 MP con un campo visivo di 119,7 gradi, insieme a una fotocamera selfie da 32 MP con sensore Sony IMX615.

Inoltre, OnePlus Nord 2 5G riceverà due anni di aggiornamenti Android e tre anni di aggiornamenti di sicurezza.

One Plus Nord 2: Prezzi e disponibilità

OnePlus Nord 2 5G sarà disponibile sul oneplus.com e su Amazon.it a partire da oggi 28 luglio 2021.

Sono 2 le colorazioni disponibili: Blue Haze e Gray Sierra, mentre per i prezzi la versione da 8GB di RAM con 128 GB ROM sarà disponibile a partire da 399 euro, mentre quella da 12 GB di RAM con 256 GB ROM sarà disponibile da 499 euro.

