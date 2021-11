Anche se il Black Friday è ufficialmente terminato, oggi è il Blue Monday: giornata di sconti che segue il black Friday incentrato principalmente sulla tecnologia.

L’ultimo momento di shopping pre-natalizio prima di arrivare sotto le feste, ed in questa occasione sul sito ufficiale OPPO Store è possibile accedere a diverse promozioni ed offerte interessanti che dureranno solamente per la giornata del Cyber Monday. In offerta troviamo sia la linea Find X3 che la nuovissima Reno Serie 6 oltre a smartwatch, Smart band e accessori audio come gli auricolari TWS.

Vediamo insieme alcune delle novità di OPPO in offerta:



CYBER MONDAY BUNDLE: ACQUISTA UNO SMARTPHONE DELL’ECOSISTEMA OPPO E OPPO BAND STYLE AD UN PREZZO VANTAGGIOSO

Protagonisti del Cyber Monday di OPPO bundle esclusivi che permettono a tutti coloro che compreranno uno degli smartphone delle lineup top di gamma dell’azienda – OPPO Find X3 Series e OPPO Reno6 Series – di acquistare ad un prezzo incredibilmente vantaggioso OPPO Band Style, ideale per chi vuole mantenere uno stile di vita attivo e sano, senza rinunciare allo stile.

Per la OPPO Reno6 Series, il bundle promozionale è pari a 449,99€ con l’acquisto di Reno6 e 749,99€ con l’acquisto di Reno6 Pro.

Per la famiglia flagship OPPO Find X3 Series, il bundle è pari a 299,99€ con l’acquisto di Find X3 Lite e 849,99€ con Find X3 Pro.



AUDIO

Anche per quanto riguarda il comparto audio troviamo alcune interessanti offerte: ad esempio le ottime OPPO Enco Free2 sono disponibili, nella doppia colorazione White e Black, al prezzo di 79,99€ anziché 129,99€.

Anche OPPO Enco X, gli auricolari True Wireless, nati dalla collaborazione con Dynaudio per garantire un’esperienza top di gamma, possono essere acquistati nelle colorazioni White e Black, al prezzo di 99,99€, invece di 179,99€.

Infine, nella fascia entry-level, è possibile acquistare OPPO Enco Air, in White e Black, al prezzo di 49,99€, con uno sconto del 50%; mentre gli auricolari OPPO Enco Buds, nel colore White, sono disponibili al prezzo di 29,99€, sempre con uno sconto del 50%.

SMARTWATCH E SMARTBAND

OPPO Watch, nella versione da 46mm WiFi Black, è disponibile a 199,99€ invece di 299,99€. E per tutti coloro che vogliono mantenersi in forma, unendo comfort e stile, OPPO Band Sport e OPPO Band Style sono disponibili rispettivamente al prezzo di 24,99€ e 34,99€, con uno sconto del 50%.

Inoltre, tutti coloro che si iscriveranno a OPPO Store e alla OPPO Community potranno usufruire di un coupon di sconto dal valore di 15€, mentre coloro che si iscriveranno al servizio di newsletter riceveranno uno sconto immediato del valore di 5€.

Vi ricordiamo che queste offerte sono valide solamente sul sito ufficiale OPPO Store.

