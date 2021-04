OPPO ha appena ufficializzato i suoi nuovi auricolari TWS ( True Wireless Stereo ) dal nome di ENCO AIR con cancellazione intelligente del rumore in chiamata,supportata dall’AI e dall’innovativo Advanced Audio Coding.

OPPO Enco Air si contraddistinguono per undesign elegante, unico nel suo genere, conuna speciale custodia traslucidache dona un toccominimalal device.

I nuovi auricolari entrano quindi nell’ecosistema OPPO portando un audio di ottima qualità de un comfort di lunga durata grazie all’autonomia d’ascolto di 24 ore sfruttando anche il case di ricarica.

Per gestire al meglio gli aggiornamenti software di OPPO Enco Air,è possibile scaricare l’applicazioneHeyMelody, disponibile gratuitamente su Google Play Store.

OPPO Enco Air hanno anche dei comandi touch tramitesemplici gesture– basta un leggero touch dell’asticella dell’auricolare per interrompere l’audio o rispondere ad una chiamata vocale in arrivo.

OPPO Enco Airsono dotati inoltre di unDual-mic con funzionalità AI per la cancellazione intelligente del rumore in chiamata.Grazie ad un sistema a doppio microfono sarà infatti possibile ridurre il rumore di sottofondo: il microfono situato sopra l’asticella degli auricolari raccoglie il rumore ambientale, mentre quello posto al di sotto si occupa della raccolta della voce. In questo modo i due microfoni lavorano insieme per raccogliere informazioni audio, inoltre simulando ilsistema uditivo binaurale umano, OPPO Enco Airtraccia in modo intelligente la voce umana e la separa dal rumore di fondo in tempo reale, perchiamate dalla qualità sorprendentemente naturale.

OPPO Enco Air comunicano con il nuovo standard Bluetooth 5.2 binaurale simultanea a bassa latenza che permette di ricevere il segnale allo stesso tempo da entrambi i lati degli auricolari e di mantenere una connessione più stabile e una qualità audio delle telefonate migliore. Inoltre, il chip Bluetooth 5.2 incorporato aumenta la resistenza alle interferenze, per un’esperienza audio senza interruzioni.

Anche la qualità audio è stata ottimizzata: grazie a deidriver sintonizzati specificamente per bassi profondi, medi e acuti nitidi sarà più facile ascoltare la propria musica preferita senza distorsioni audio.

Inoltre, OPPO Enco Air possiedono l’innovativo e premiumAdvanced Audio Codinggrazie al quale è possibile godere di una qualità del suono adalta definizione, senza perdere alcun dettaglio e ottenendo massima nitidezza.

L’autonomia è garantita da una batteria da 440mAh che garantisce fino a24 ore d’ascolto continuato delle proprie playlist musicalipreferitee15 ore di conversazione con una sola ricarica. OPPO Enco Air sono supportate dalla tecnologia di ricarica veloce chein soli 10 minuti offre ben 8 ore consecutive di ascolto.

Disponibilità e prezzo

Gli auricolari OPPO Enco Air saranno disponibili nelle prossime settimane in Italia su Amazon.it e nei migliori negozi di elettronica di consumo, nelle colorazioni White e Black, ad un prezzo consigliato al pubblico di 99,90€.

