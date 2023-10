Oppo, in qualità di partner ufficiale della UEFA Champions League, annuncia oggi il progetto “Feel Like a Champion” in collaborazione con PLB World. Questo progetto si inserisce in un contesto più ampio di promozione della connessione tra sport e tecnologia e offre una serie di eventi esclusivi per consentire ai tifosi di vivere esperienze da veri campioni, accompagnati dalla serie OPPO Reno10.

PLB World è un innovativo hub dedicato agli e-sport e al gaming, fondato da leggende del calcio come Christian Vieri e Bernardo Corradi.

OPPO collaborerà con PLB World per creare esperienze senza precedenti che permetteranno ai tifosi di immergersi completamente nell’emozione della UEFA Champions League, seguendo i campioni dentro e fuori dal campo attraverso attività coinvolgenti ed immersive.

Champions League Nights

Nelle serate del 29 novembre e del 13 dicembre, OPPO e PLB World offriranno un’esperienza unica ad alcuni tifosi selezionati: la possibilità di partecipare alle esclusive “Champions League Nights” presso l’hub milanese di PLB World. Durante queste serate speciali, i partecipanti avranno l’opportunità di incontrare Claudio Marchisio per commentare insieme la partita tra Real Madrid e Napoli del 29 novembre, mentre il 13 dicembre, in occasione dell’incontro tra Milan e Newcastle, l’ospite d’eccezione sarà Alessandro Matri.

Queste serate rappresenteranno anche l’occasione per mettere alla prova i dispositivi della serie OPPO Reno10 e scoprire le loro caratteristiche principali, grazie alla presenza del Trainer di OPPO che accompagnerà gli ospiti alla scoperta di questi nuovi device.

UCL Match Experience

Il progetto prevede anche le “UCL Match Experience”, una serie di serate esclusive nelle quali cinque fortunati membri della OPPO Community avranno l’opportunità di vivere un’esperienza speciale nello spazio “cinema” all’interno dell’hub di PLB World, dove potranno guardare le partite della UEFA Champions League in compagnia di un amico.

Le partite che sarà possibile seguire durante le UCL Match Experience nella location di PLB World sono:

PSG – Milan, 25 ottobre 2023

Lazio – Feyenoord, 07 novembre 2023

Salisburgo – Inter, 08 novembre 2023

Milan – Borussia Dortmund, 28 novembre 2023

OPPO Community Tour

OPPO organizzerà inoltre una serie di tour in Italia alla scoperta della storia del calcio, guidate da ospiti d’eccezione: Nicola Ventola il 20 ottobre a Milano, Ciro Ferrara il 14 novembre a Napoli e Bernardo Corradi il 5 dicembre a Roma. Saranno occasioni uniche per vivere avventure speciali all’insegna del calcio e immortalare questi momenti con la nuovissima serie OPPO Reno10 e tutti i dispositivi dell’ecosistema OPPO.

Per partecipare alle selezioni per le “UCL Match Experience” e le “Champions League Nights”, sarà sufficiente compilare il modulo dedicato che verrà pubblicato all’interno di un thread nella OPPO Community.

Per le serate del 29 novembre e del 13 dicembre, saranno selezionati 25 membri della community per evento, mentre per assistere alle partite nella sala cinema di PLB World, saranno selezionati 5 membri della community per ogni partita.

Per partecipare ai tre appuntamenti dedicati alla OPPO Community, i biglietti saranno disponibili su Eventbrite.

Gli utenti interessati potranno rimanere informati su tutti gli appuntamenti in programma iscrivendosi alla OPPO Community e seguendo il thread dedicato al progetto visitando questo link.

