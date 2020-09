I due nuovi smartphone di Google sono stati da poco annunciati e sono contraddistinti da una scheda tecnica molto più equilibrata rispetto a quella dello scorso anno.

Google Pixel 5 e 4A 5G si vanno ad affiancare al Pixel 4a presentato in estate, il progetto di Google è chiaro, la fascia alta è stata abbandonata. Ecco tutte le novità dei nuovi modelli fra specifiche tecniche e prezzi.

Google Pixel 5 scheda tecnica

Sistema operativo Android 11;

Display OLED da 6 pollici con risoluzione di 2340 x 1080 pixel, 432 PPI, AoD, HDR, refresh rate a 90 Hz e Gorilla Glass 6;

Memoria interna di archiviazione, non espandibile, UFS 2.1 da 128 GB;

Chipset Qualcomm Snapdragon 765G con chip di sicurezza Titan M e RAM LPDDR4 da 8 GB;

Fotocamera posteriore con il sensore principale da 12,2 MP dual-pixel, f/1,7, PDAF, OIS, EIS e apertura di 70° e il secondario di tipo grandangolare da 16 MP con apertura di 107° e f/2,2, capace di registrare in 1080 p a 30 FPS, 60 FPS, 120 FPS e 240 FPS e UHD a 30 FPS 60 FPS;

Fotocamera anteriore da 8 MP con apertura di 83°, fuoco fisso e f/2,0 capace di registrare fino a 1080 p a 30 FPS;

Connettività 5G, USB-C 3.1, Wi-F 802.11 ac, Bluetooth 5.0 LE, NFC, A-GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou, SIM, e-SIM e Google Cast;

Audio con due altoparlanti stereo, 3 microfoni.

Scocca in alluminio 100% riciclato e certificata IP68;

Batteria da 4080 mAh dotata di ricarica rapida da 18 W, ricarica wireless e ricarica inversa;

Dimensioni di 144,7 x 70,4 x 8,0 millimetri con un peso di 151 grammi.

Disponibilità e prezzi Pixel 5

Purtroppo Pixel 5 non sarà disponibile per il momento in Italia, verrà venduto nei seguenti paesi: Stati Uniti, Canada, UK, Irlanda, Francia, Germania, Giappone, Taiwan, Australia dal 15 ottobre

Prezzo: 699$ (629€ in Francia e 619€ in Germania) con colorazioni Just Black o Sorta Sage

Google Pixel 4a 5G scheda tecnica

Sistema operativo Android 11;

Display OLED da 6,2 pollici con risoluzione di 2340 x 1080 pixel, 413 PPI, AoD, HDR e Gorilla Glass 3;

Memoria interna di archiviazione, non espandibile, UFS 2.1 da 128 GB;

Qualcomm Snapdragon 765G con chip di sicurezza Titan M e RAM LPDDR4 da 6 GB;

Fotocamera posteriore con il sensore principale da 12,2 MP dual-pixel, f/1,7, PDAF, OIS, EIS e apertura di 70° e il secondario di tipo grandangolare da 16 MP con apertura di 107° e f/2,2, capace di registrare in 1080 p a 30 FPS, 60 FPS, 120 FPS e 240 FPS e UHD a 30 FPS 60 FPS;

Fotocamera anteriore da 8 MP con apertura di 83°, fuoco fisso e f/2,0 capace di registrare fino a 1080 p a 30 FPS;

Connettività 5G, USB-C 3.1, Wi-F 802.11 ac, Bluetooth 5.0 LE, NFC, A-GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou, SIM, e-SIM e Google Cast;

Audio con due altoparlanti stereo, 2 microfoni e uscita jack audio.

Scocca in policarbonato con una batteria da 3885 mAh dotata di ricarica rapida da 18 W;

Dimensioni di 153,9 x 74,0 x 8,2 millimetri e un peso di 168 grammi

Disponibilità e prezzi Pixel 4a 5G

Pixel 4a 5G in colorazione Just Black e Clearly White sarà disponibile dal 15 ottobre in Giappone, da novembre in Australia, Canada, Francia, Germania, Irlanda, Taiwan, UK, USA. Il prezzo sarà 499$ (499€ in Francia)