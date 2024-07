Hisense ha annunciato oggi una collaborazione con Safe-Hub Berlin per creare un’esperienza calcistica inclusiva durante UEFA EURO 2024. In qualità di partner ufficiale degli Europei, Hisense organizzerà 16 watch party presso Safe-Hub Berlin, offrendo ai giovani tifosi un ambiente sicuro e accogliente per guardare le partite e partecipare a sessioni sportive educative che promuovono l’inclusione e la collaborazione.

Situato nel quartiere di Wedding, Safe-Hub Berlin è un punto di riferimento per i giovani, fornendo uno spazio sicuro dove possono giocare, imparare e crescere, vivendo l’emozione di UEFA EURO 2024™. La collaborazione di Hisense con Safe-Hub Berlin sottolinea l’impegno di Hisense nell’investire nel potenziale e nel successo dei giovani, permettendo loro di condurre vite felici e sane.

Attraverso questa partnership, Hisense fornirà supporto finanziario e prodotti innovativi a Safe-Hub Berlin per facilitare l’organizzazione dei watch party durante UEFA EURO 2024™. Questi eventi non solo offriranno un’esperienza emozionante di visione del calcio, ma includeranno anche tornei di calcio e sessioni in loco dedicate al teambuilding.

Per celebrare questa collaborazione unica, Hisense ha prodotto un video emozionante per sensibilizzare e sostenere Safe-Hub Berlin. Il video promozionale.

, presenta membri della comunità locale e coach di Safe-Hub, offrendo un’anteprima di ciò che i giovani potranno vivere durante UEFA EURO 2024 presso Safe-Hub Berlin.

Hisense è orgogliosa di collaborare con Safe-Hub Berlin per offrire ai giovani di Wedding l’opportunità di vivere EURO 2024 in un ambiente sicuro e di supporto. Questa iniziativa riflette la convinzione di Hisense che investire nelle comunità locali sia essenziale per costruire un futuro migliore per tutti.

“Ringraziamo Hisense per aver reso possibili i Community Watch Parties durante EURO 2024. Grazie alle donazioni di Hisense, abbiamo creato uno spazio sicuro nel quartiere dove i giovani possono riunirsi per guardare gli europei”, ha commentato Jasmina, Direttore Operativo di Safe-Hub Germania.

Questo è il terzo campionato europeo consecutivo UEFA in cui Hisense è partner ufficiale dell’evento. La recente campagna ‘BEYOND GLORY’, con gli Ambassador Globali Iker Casillas e Manuel Neuer, evidenzia l’obiettivo di Hisense di superare i confini e il suo impegno nello sviluppo di tecnologie innovative per migliorare la vita quotidiana dei consumatori.

Rimani aggiornato su offerte lampo ed errori di prezzo, seguici su Telegram!