HONOR ha annunciato oggi che il nuovo HONOR 200 Pro ha ottenuto il prestigioso riconoscimento del benchmark indipendente DXOMARK. Conquistando il primo posto nella classifica DXOMARK degli smartphone High-End, l’HONOR 200 Pro dimostra l’impegno costante di HONOR nell’innovazione tecnologica con specifiche orientate all’utente. Inoltre, il dispositivo ha ricevuto le prestigiose Gold Display Label e Eye Comfort Label, premiando la sua eccezionale qualità del display e le caratteristiche di comfort visivo.

Secondo il protocollo DXOMARK Display Protocol, l’HONOR 200 Pro ha eccelso in accuratezza dei colori in ogni condizione di luce, offrendo una superba resa video HDR10 in condizioni di scarsa illuminazione e un notevole tempo di risposta al tocco.

“HONOR si dedica alla creazione di innovazioni che offrano solide funzionalità con un’eccellenza incentrata sull’uomo. Siamo entusiasti che l’HONOR 200 Pro abbia raggiunto i primi posti nelle classifiche High-End e Global, oltre a ricevere diversi riconoscimenti da parte dei ricercatori indipendenti di DXOMARK, a dimostrazione del nostro impegno nel fornire le migliori tecnologie della categoria ai nostri utenti più esigenti in tutto il mondo. Continueremo a spingerci oltre i limiti per offrire ulteriori innovazioni e un’esperienza d’uso elevata”

ha dichiarato George Zhao, CEO di HONOR Device Co, Ltd.

Prestazioni Eccezionali del Display: Ai Vertici delle Classifiche DXOMARK High-End e Global

L’HONOR 200 Pro ha superato rigorosi test DXOMARK, ottenendo il primo posto nella classifica High-End Display con un punteggio di 151 su 157. Il dispositivo è stato valutato in leggibilità, colore, video e tatto. Con un display da 6,78 pollici HONOR Eye Comfort, ha registrato un punteggio pieno di 165 su 165 nel colore, grazie all’uniformità cromatica e alla luminosità HDR di picco di 4000 nit. Anche nelle prestazioni video, ha eccelso con un punteggio di 146 su 163, garantendo una riproduzione HDR10 di alta qualità.

Il test DXOMARK ha inoltre evidenziato un notevole punteggio di 158 su 164 nelle prestazioni tattili, con un tempo di risposta medio di 56 millisecondi, offrendo un’interfaccia fluida ideale per giochi ad alta velocità grazie alla frequenza di aggiornamento di 120 Hz.

Caratteristiche di Comfort Visivo Riconosciute con il Marchio DXOMARK Eye Comfort Label

L’HONOR 200 Pro ha ottenuto anche il marchio DXOMARK Eye Comfort Label, grazie alle sue funzioni avanzate per il comfort visivo. La tecnologia flicker-free, la luminosità controllata e il filtraggio efficace della luce blu rendono il dispositivo ideale per un uso prolungato.

Tra le innovazioni, l’AI Circadian Night Display regola la temperatura del colore per migliorare la qualità del sonno degli utenti, mentre il dimming PWM a 3840Hz garantisce uno sfarfallio impercettibile, certificato da TÜV Rheinland. Il Natural Tone 2.0 ottimizza la temperatura del colore adattandosi all’ambiente, e l’Adaptive Dimming regola la luminosità in base alla luce esterna e all’uso delle applicazioni, garantendo un comfort visivo ottimale in ogni situazione.

