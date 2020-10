E’ da oggi acquistabile anche in Italia il nuovo HUAWEI P smart 2021 che è disponibile al prezzo di listino di 229,00 euro nelle colorazioni Crush Green, Blush Gold e Midnight Black, presso Huawei Store, Huawei Experience Store, operatori telefonici e negozi online come Amazon.it



Come ogni anno la serie P Smart punta alla fascia medio-bassa pur preservando alcune buone features prese in prestito dai parenti di fascia superiore. In particolare per questo P Smart 2021 troviamo un sensore di impronte digitali collocato lateralmente sul pulsante power e soprattutto i nuovi servizi HMS fi HUAWEI che sono il punto cardine per ogni app che vorremo scaricare.

Specifiche Tecniche HUAWEI P Smart 2021

Versione Sistema Operativo Android 10 EMUI 10.1 Peso 206 grammi CPU Huawei HiSilicon Kirin 710A 4x 2 GHz Cortex-A73 + 4x 1.7 GHz Cortex-A53 GPU Mali-G51 MP4 RAM (GB) 4 GB Memoria interna (GB) 128 GB Pollici Display 6.67 Risoluzione Display 1080 x 2400 pixel Tipologia Display IPS LCD colori 16 milioni Megapixel Fotocamera 48 Capacita batteria (mAh) 5000

Vai alla scheda completa: Scheda tecnica Huawei P Smart 2021.

HUAWEI P smart 2021 si caratterizza per un display FullView Display da 6,67” con risoluzione HD+ da 2400 x 1080.

L’autonomia è affidata ad una batteria da 5.000 mAh che sulla carta lo rendono un’ottimo compagno durante l’uso quotidiano. Troviamo anche la ricarica rapida HUAWEI SuperCharge da 22,5 W che permette una ricarica rapida della batteria. Non certo ai livelli dei fratelli maggiori come Huwei P40 o la nuova serie Mate 40 ma di certo un’ottima aggiunta alla scheda tecnica.

Per quanto riguarda la dotazione fotografica di questo HUAWEI P smart 2021 è garantita da una camera posteriore da 48 MP con sensore da 1/2″ che massimizza la cattura della luce e scatta immagini in alta definizione. Per i selfie troviamo invece una fotocamera frontale da 8 MP .

Come dicevamo in apertura, la user experience degli utenti di HUAWEI P smart 2021 è completata dai Huawei Mobile Services che rimpiazzano in tutto e per tutto i servizi google e il PlayStore.

Potremo quindi scaricare le app necessarie grazie a HUAWEI Gallery o in alternativa con il nuovo Petal Search che si è recentemente aggiornato ed offre ora molte più funzionalità tra cui una ricerca più efficace e più ampia delle app.

Promo lancio per Huawei P smart 2021

Come ogni nuovo prodotto annunciato in questo periodo anche il nuovo P Smart 2021 vede un’offferta lancio: infatti tutti coloro che acquisteranno HUAWEI P smart 2021 entro il 1 novembre, riceveranno: