🥇 Le Migliori Cuffie 🎧 – Luglio 2020

Fino a qualche tempo fa, ascoltare musica di qualità era prerogativa degli audiofili che giravano per la città con cuffie da studio di registrazione. Oggi è ben diverso, la tecnologia in questo campo ha fatto più di un passo in favore di cuffie sempre più qualitative, ottimizzate, comode e dal design interessante.

Per questo motivo scegliere tra le Migliori Cuffie non è cosa semplice, bisogna avere molta consapevolezza di ciò che si sta puntando sul mercato. Importante sapere anche cosa si ascolterà con quelle cuffie, quanto sono importanti i bassi, quanto il design, quanto la comodità. Insomma ci sono un bel po’ di domande da farsi per poter comprare la Miglior Cuffia per le proprie esigenze.

Se già sapete come orientarvi nel mondo delle Migliori Cuffie, potete saltare direttamente alle migliori cuffie divise per tipologia:

Migliori Cuffie Economiche

Migliori Cuffie On-ear

Migliori Cuffie Wireless

Migliori Cuffie Over the ear Premium

Come scegliere le Migliori Cuffie

Prima di scegliere le Migliori Cuffie, diamo uno sguardo veloce a qualche informazione che sarà sicuramente utile prima della selezione.

Cosa devo valutare per acquistare la Migliore Cuffia per le mie esigenze? Che vantaggio mi da ascoltare musica con le Migliori Cuffie in commercio?

Risposte:

Prima di ogni cosa, il prezzo. Il mercato propone soluzioni per tutti i gusti per quanto riguarda il mondo delle cuffie, si possono portare a casa soluzioni dal prezzo inferiore ai 15 Euro e soluzioni dal prezzo superiore ai 300 Euro. Dal prezzo si passa alle esigenze, quanto è importante per me la qualità? Quanto il design? Qualche le funzionalità extra? Per cosa voglio utilizzare una delle migliori cuffie sul mercato? Proprio per motivi di esigenze ci sono le carie categorie di scelta delle cuffie. Le migliori cuffie in commercio aprono l porta ad una qualità di ascolto senza pari. Puntando a soluzioni top, con i brani giusti, si sentiranno tonalità mai avvertite prima (per davvero, senza nessun tipo di esagerazione). Si possono avere altri tipi di vantaggi oltre l’esperienza d’ascolto vera e propria come la libertà di movimento derivata da soluzioni wireless, oppure poter azzerare completamente i rumori di sottofondo con cuffie con cancellazione del rumore attiva.

Prima di partire ribadiamo ancora una volta che questa guida alle Migliori Cuffie non è una lista di tutte le cuffie presenti sul mercato ma è una selezione delle migliori. Lo staff di Techzilla si confronta costantemente per poter stilare ogni mese una classifica aggiornata delle migliori cuffie andando a valutare l’andamento del prezzo nel tempo e la qualità dei prodotti proposti.

Il mercato è pieno di cuffie, noi cerchiamo di proporre la selezione delle migliori per qualità, funzionalità, design, esigenze e prezzo. Fare una selezione ordinata e mirata non è cosa semplice, per questo motivo se qualche prodotto ci sfugge, segnalalo nei commenti. Per noi è molto importante il vostro risconto. Non perdiamoci in discorsi troppo lunghi, ascoltiamo un po’ di sana musica con le migliori cuffie sul mercato.

Migliori Cuffie economiche

Sony MDR-ZX310

Queste cuffie di Sony sono tra le più economiche in circolazione ed hanno un rapporto qualità prezzo molto alto. Non riescono, ovviamente, a fare una grande differenza ma son già meglio di quelle che spesso si trovano nelle confezioni degli smartphone. Costano pochissimo per il brand, meno di 20 Euro.

Sony MDR-ZX310 Cuffie On-Ear, Blu 25€ ► 18.59€ [-26%] 50€ ►

Pioneer SE-MJ503

Si sale leggermente di prezzo (trai i 20 e i 26 Euro) per queste Pioneer che però hanno una qualità costruttiva più alta e sono un bel po’ più comode rispetto alle Sony grazie all’archetto imbottito. Per quanto riguarda la qualità audio, non ci sono molte differenze rispetto alle Sony.

Pioneer MJ503 Cuffie On-Ear con cavo (qualità audio elevata e bilanciata, archetto imbottito, pieghevole e facile da trasportare, certificato per iPod, iPhone e iPad), bianco 16.35€ ► 101€ ►

JBL T450

Questa soluzione da parte di JBL è decisamente interessante. Hanno il cavo piatto anti groviglio e si lasciano trasportare in giro molto comodamente. Hanno il microfono sul piccolo pad di comando e riescono ad avere bassi pompati anche se appartengono alla fascia bassa.

JBL T450BT Cuffie Sovraurali Bluetooth, Cuffie On Ear Wireless con Microfono e Comandi su Padiglione, JBL Pure Bass Sound, Leggere e Pieghevoli, Da Viaggio, Fino a 11h di Autonomia, Nero 21€ ► 49.99€ ► 36.9€ [-26%]

Migliori Cuffie on-ear

Fresh ‘n Rebel Caps Headphones

Queste cuffie sono decisamente indicate ad un pubblico giovane che magari non pretende troppo dalla qualità sonora ma punta tutto sul design e sulla comodità. In questi due aspetti le Fresh ‘n Rebel Caps Headphones sono imbattibili ed hanno un prezzo basso.

Fresh n Rebel Caps Wireless Headphones Cuffie Bluetooth On Ear Senza Fili Padiglioni Morbidi Anti Rumore Struttura Chiudibile Microfono e Telecomando Integrati Cavo di Riserva Blu Clicca sullimmagine per la visualizzazione estesa Fresh n Rebel Caps 271€ ►

House of Marley Positive Vibration 2

Queste House of Marley Positive Vibration 2 sono meno comode delle cuffie precedenti ma hanno un design, una costruzione e una qualità costruttiva decisamente più alta. Anche dal punto di vista puramente audio sono di buon livello. Costano di listino 49 euro, ma è possibile trovarle al 50% di sconto.

Marley Positive Vibration 2 Cuffie Over Ear, Auricolari Pieghevoli con Cavo Lungo, Disegno Comodo, Driver da 40 mm, Isolamento Acustico, Microfono Incorporato, Materiali Sostenibili, Nero 13€ ► 49.99€ ► 19.99€ [-60%]

Marshall Major III

Le Marshall Major III sono probabilmente il compromesso migliore per le cuffie on-ear in questa sezione. Hanno una comodità innata grazie alla possibilità di spostare il cavo a destra o a sinistra, hanno dei cuscinetti morbidissimi per essere indossate per tempo e la loro qualità audio è più alta e non di poco rispetto alle cuffie precedenti. Il prezzo però inizia a salire, 63 euro per la versione con cavo

Marshall Major III Cuffie Pieghevole, Bianco 59.99€ ► 127€ ►

Cuffie Wireless

Sony WH-CH700

La comodità delle cuffie wireless è impareggiabile e queste Sony lo sono grazie anche a dei cuscinetti morbidi quanto basta. Sono anche molto leggere ed hanno funzionalità extra come il chip NFC , Noise Cancelling con Alexa integrata. La batteria è fino a 35 ore. La fascia di prezzo è sopra i 100 euro, ma non resterete delusi.



Sony WH-CH700N Cuffie Wireless Over-Ear con Noise Cancelling, con Alexa integrata, Compatibili con Google Assistant e Siri, Batteria fino a 35 Ore, Bluetooth, NFC, Nero 99€ ► 71.56€ [-28%] 299€ ►

Marshall Major III Cuffie Bluetooth

Le Marshall Major III Cuffie Bluetooth sono un vero capolavoro di qualità, sia in termini di design, costruzione e comodità e sia in quanto una delle soluzioni wireless dalla qualità più alta grazie al supporto aptX. Durano anche tanto, circa 30 ore reali di riproduzione ma costano un bel po’. 90 Euro su Amazon per una delle cuffie più soddisfacenti in giro.

Marshall Cuffia Major III, Nero 11€ ► 63.85€ ►

Fresh ’n Rebel Clam ANC

Si sale di prezzo ma non di qualità audio, per quale motivo? Perché queste Fresh ’n Rebel Clam ANC, hanno la cancellazione attiva del rumore ad un prezzo di almeno la metà rispetto alle altre soluzioni del mercato. Hanno tutto al posto giusto e sono comodissime in viaggio per stare tranquilli. Meritano una menzione, assolutamente.

Fresh ’n Rebel Clam - ANC Headphones over-ear Storm Grey, Cuffie Sovraurali Bluetooth senza fili con Active Noise Cancelling, Cavo di riserva, Grigio Scuro 106€ ► 149.99€ ► 120.99€ [-19%]

Anker Soundcore Space NC

Le Anker Soundcore Space NC sono delle cuffie wireless sorprendenti per qualità audio e quantità di cancellazione del rumore attiva. Hanno un design interessante, costa poco e riescono ad avere una resa oltre le aspettative di questa fascia di prezzo. Sono davvero ottime, di listino costano 129 euro ma spesso vanno in offerta sotto i 100 Euro.

Soundcore Space NC, Cuffie wireless con cancellazione del rumore di Anker con controllo touch, 20 ore di autonomia, Bluetooth 4.1, design pieghevole per viaggi, lavoro e casa 129.99€ ► 311€ ►

Cuffie Over the ear Premium

Sony WHH900N Cuffie Over-Hear Stereo

La qualità delle prossime cuffie in guida è impareggiabile rispetto alle precedenti (ed è chiaro anche dal prezzo). Sony però non va troppo oltre e propone delle cuffie con cancellazione del rumore attiva, valide per tutti i generi musicali. Hanno il supporto audio Hi-res, i controlli touch, c’è il microfono integrato ed anche NFC per l’accoppiamento veloce. Sono comodissime e la qualità audio è sensibilmente un’altro pianeta. Il prezzo di listino è di 230 euro ma street price potrebbero trovarsi intorno ai 200 euro, sono da pendere al volo.

Sony WH-H900N Cuffie Wireless Over-Ear con Noise Cancelling, Hi-Res Audio, DSEE HX, con Alexa integrata, Compatibili con Google Assistant e Siri, Bluetooth, NFC, Nero 229.76€ ► 299€ ►

Audio Technica Pro ATH-M50XGM

La qualità costruttiva di queste Audio Technica Pro ATH-M50XGM è incredibile, ogni elemento gode di una precisione tecnica di livello. Sono cuffie da intenditori dello studio, una delle migliori soluzioni per il montaggio audio e video, restituiscono un suono molto fedele e preciso. Non sono troppo consumer ma se cercate una soluzione solida, da battaglia nata per durare nel tempo, la scelta è saggia anche in vista del prezzo alto.

Audio Technica ATH-M50XGM cuffie monitor professionali, metal, custodia prottetiva incluso 59€ ► 177€ ► 141.99€ [-20%]

Bose QuietComfort 35 II

Finalmente Bose, con una proposta premium, per chi cerca il massimo ottenibile su tutti i fronti. Hanno la miglior cancellazione attiva del rumore in circolazione, sono costruite molto bene e risultano sempre comode anche dopo lunghe sessioni. C’è un comoda applicazioni che permette di controllare qualche aspetto audio e di renderle perfette per ogni brano. Se cercate il meglio, queste Bose sono in grado di darvi anche di più. Cero costano tanto ma ne vale la pena.

Bose QuietComfort 35 II Cuffie Wirelesscon cavo 3 livelli di riduzione del rumore Bose Connect App con Alexa Integrata Nero 17€ ►

Sennheiser Momentum 3

Sennheiser Momentum 3 sono le cuffie must have di questa selezione. Hanno una qualità assurda, forse la migliore nella fascia premium ma a questi livelli è anche una questione di gusto. C’è il chip NFC, la cancellazione del rumore attiva con tecnologia NoiseGard Hybrid ed anche la possibilità di connettere più dispositivi. I materiali sono di enorme qualità e tra le premium sono le più comode in circolazione. Le Sennheiser Momentum 3 costano tantissimo ma, gusti permettendo, sono le migliori cuffie in circolazione.

Sennheiser Momentum 3 Wireless Cuffia Noise Cancelling con Funzioni Auto OnOff e Smart Pause e con App Smart Control con Alexa Integrata Nero 20€ ►

Bose Noise Cancelling Headphones 700

Queste cuffie proposte da Bose, sono il meglio che il mercato consumer può avere.

Le Bose 700 sono dotate di un sistema a quattro microfoni, in grado di captare e isolare la tua voce e al contempo ridurre i rumori intorno a te. Ben undici livelli di riduzione del rumore consentono di personalizzare l’esperienza d’ascolto. Puoi impostare un livello basso per lasciare che i suoni ambientali filtrino, scegli una via di mezzo oppure utilizza il livello più alto per ridurre i rumori circostanti. La batteria offre fino a 20 ore di autonomia e la possibilità di verificare la durata residua in qualsiasi momento.

Bose Noise Cancelling Headphones 700, Nero (Black), con Alexa integrata 399.95€ ► 280.99€ [-30%] 342€ ►

Non hai trovato quello che cercavi? Prova a dare uno sguardo alle nostre Guide Migliori Smartphone: