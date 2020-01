Se ricordate il primo Nexus One, probabilmente amate Android proprio come Google l’ha pensato. Android stock nel corso degli anni si è notevolmente migliorato. Se prima le personalizzazioni erano necessarie, ora non più, Android stock è il miglior modo di godere del sistema operativo.

Scegliere il Miglior Smartphone Android Stock non è cosa semplice ma non c’è bisogno di puntare diretto al Google Pixel 4 XL, la fascia media e bassa si stanno popolando di soluzioni simili.

Se già sapete come orientarvi nel mondo dei Miglior Smartphone Android Stock, potete saltare direttamente ai Miglior Smartphone Android Stock divisi per fascia di prezzo:

Come scegliere il Miglior Smartphone Android Stock

Prima di scegliere il Miglior Smartphone Android Stock, diamo uno sguardo veloce a qualche informazione che sarà sicuramente utile prima della selezione.

Cosa devo valutare per acquistare il Miglior Smartphone Android Stock? Che vantaggio mi da il Miglior Smartphone Android Stock?

Risposte:

Il prezzo. Ormai gli smartphone con Android Stock sono molto popolari, si trovano varie soluzioni anche nelle fasce basse del mercato. Se volete la soluzione premium la scelta è unica, il Google Pixel 3 XL è il sogno di ogni fan Android. Android Stock è super ottimizzato e questo consente una gran bella durata della batteria e delle prestazioni superiori alla media degli smartphone con personalizzazioni del produttore. Utilizzare uno smartphone Android stock significa scegliere un sistema pulito, veloce e aggiornato.

Miglior Smartphone Android Stock

Miglior Smartphone Android Stock fino a 200€

Alcatel 1

Alcatel 1 è uno smartphone decisamente economico ma che riesce a fare il suo dovere grazie alla presenza di Android Go. Android Go è una versione di Android 8 Oreo con alcune limitazioni e le app Go che sono una versione simile alle app originali ma dal peso molto più contenuto.

Alcatel 1 si configura quindi come il primo smartphone perfetto per entrare nel mondo Android senza spendere troppo e senza avere grosse pretese.

Display :5

:5 CPU :Mediatek MT6739 Quad-Core

:Mediatek MT6739 Quad-Core RAM :1

:1 Memoria Interna :8 Espandibile

:8 Espandibile Fotocamera :8Mp

:8Mp Sistema Operativo:Android 8.0 Oreo Go Edition

Info e dettagli su Alcatel 1 nella scheda tecnica.

Nokia 2.2

Nokia 2.2 è uno smartphone Android One economico, compatto e sempre aggiornato con patch di sicurezza. Ha un display con notch a goccia da HD+ con fotocamera frontale con supporto al face unlock.

Il software è Android One con la versione 9 Pie (aggiornabile a 10 Q nei prossimi mesi quando sarà disponibile). Nessun bloatware e aggiornamenti costanti per un entry level sono un bel plus. Nota di merito per un tasto fisico dedicato a Google Assistant. Costa poco ed è validissimo.

Display :5.7

:5.7 CPU :Helio A22

:Helio A22 RAM :2 GB

:2 GB Memoria Interna :16 GB Espandibile

:16 GB Espandibile Fotocamera :13Mp

:13Mp Sistema Operativo:Android 9 Pie

Info e dettagli su Nokia 2.2 nella scheda tecnica.

Miglior Smartphone Android Stock 200€ – 300€

Motorola Moto G6 Plus

Meglio Moto G! Il classico motto che spopola sul web è sempre vero, Motorola Moto G6 Plus è un vero best buy in questa fascia di prezzo grazie alle sue specifiche tecniche importanti. Moto G6 Plus però non è solo scheda tecnica, anzi.

L’esperienza utente di Moto G6 Plus è il suo punto forte grazie alla presenza di Android 8.1 Oreo completamente stock. La sua super durata della batteria è davvero invogliante. Ecco la scheda tecnica di Motorola Moto G6 Plus.

Display :5.99

:5.99 CPU :Qualcomm Snapdragon 630 4x 2.2 GHz Cortex-A53 + 4x 1.8 GHz Cortex A53

:Qualcomm Snapdragon 630 4x 2.2 GHz Cortex-A53 + 4x 1.8 GHz Cortex A53 RAM :4 GB

:4 GB Memoria Interna :64 GB Espandibile

:64 GB Espandibile Fotocamera :12Mp

:12Mp Sistema Operativo:Android 8.0 Oreo

Info e dettagli su Motorola Moto G6 Plus nella scheda tecnica.

Xiaomi Mi A3

Xiaomi Mi A3 è la nuova versione del best buy con Android One. Ha un design moderno con il display Amoled notch a goccia da 6.08″ HD+ con sensore di impronte digitali sotto il pannello, il buon processore Snapdragon 665 che in combinazione alla batteria da 4030 mAh lo rendono uno dei migliori smartphone economici per autonomia. Da prendere ad occhi chiusi.

Display :6.08

:6.08 CPU :Snapdragon 665

:Snapdragon 665 RAM :4

:4 Memoria Interna :64 Espandibile

:64 Espandibile Fotocamera :48Mp

:48Mp Sistema Operativo:Android 9 Pie (Android One)

Info e dettagli su Xiaomi Mi A3 nella scheda tecnica.

Asus Zenfone Max Pro M1

Asus Zenfone Max Pro M1 è un device importante, è in grado di far attirare su di se l’attenzione di tutti grazie ad una batteria mostruosa da ben 5000 mAh.

Il processore è uno Snapdragon 636 con 4 GB di RAM e 64 GB GB di memoria espandibile in grado di operare al meglio grazie al sistema operativo Android in versione 8.0 Oreo totalmente pulito da personalizzazioni. Una combinazione software-hardware in grado di far durare questo smartphone per oltre un giorno senza grossi pensieri.

Display :5.99

:5.99 CPU :Qualcomm Snapdragon 636 Octa-core

:Qualcomm Snapdragon 636 Octa-core RAM :4 GB

:4 GB Memoria Interna :64 GB Espandibile

:64 GB Espandibile Fotocamera :16Mp

:16Mp Sistema Operativo:Android 8.1 Oreo

Info e dettagli su Asus Zenfone Max Pro M1 nella scheda tecnica.

Miglior Smartphone Android Stock 300€ – 500€

Motorola Moto Z3 Play

Moto Z3 Play è la proposta più intrigante di questa fascia per le infinite possibilità offerte dalla modularità Moto Mods. Se non si vuole entrare nel mondo modulare, Moto Z3 Play ha una bella durata della batteria e una esperienza software Android pulita e fluida. Se cercate una qualità telefonica impeccabile, scegliere un Motorola è sempre la cosa giusta.

Ecco la scheda tecnica di Moto Z3 Play:

Display :6

:6 CPU :Qualcomm Snapdragon 636

:Qualcomm Snapdragon 636 RAM :4 GB

:4 GB Memoria Interna :64 GB Espandibile

:64 GB Espandibile Fotocamera :12Mp

:12Mp Sistema Operativo:Android 8.1 Oreo

Info e dettagli su Motorola Moto Z3 Play nella scheda tecnica.

Google Pixel 3a

Google Pixel 3a è una versione ristretta del ben più costoso Pixel 3. Una versione Lite che non tradisce le aspettative e si presente con alcune features importanti come Active edge per strizzare fisicamente il telefono per accedere ad Assistant.

C’è tutta l’esperienza Pixel, quindi versione puramente stock, aggiornamenti rapidi e funzioni esclusive. Ha un set up audio stereo e la stessa identica fotocamera posteriore dei Pixel di fascia alta. Una scelta intrigante questo Google Pixel 3a.

Display :5.6

:5.6 CPU :Snapdragon 670

:Snapdragon 670 RAM :4 GB

:4 GB Memoria Interna :64 GB

:64 GB Fotocamera :12.2Mp

:12.2Mp Sistema Operativo:Android 9 Pie

Info e dettagli su Google Pixel 3a nella scheda tecnica.

Nokia 7 Plus

Nokia 7 Plus ha un bel design moderno e con alcuni elementi che lo rendono diverso dalle altre proposte del mercato. Il look intrigante è enfatizzato anche da display in 18:9 in FullHD+ che riesce ad essere sempre ben visibile in ogni condizione di luce

Nota di merito per la presenza di una doppia fotocamera firmata Zeiss che riesce a catturare ogni ricordo con una qualità molto alta. Nokia 7 Plus ha anche Android 8.1 Oreo ed è certificato Android One, aggiornamento garantiti e patch di sicurezza regolari. Un gran bel device di Nokia, un best-buy!

Display :6

:6 CPU :Qualcomm Snapdragon 660

:Qualcomm Snapdragon 660 RAM :4 GB

:4 GB Memoria Interna :64 GB Espandibile

:64 GB Espandibile Fotocamera :12Mp

:12Mp Sistema Operativo:Android 8.0 Oreo

Info e dettagli su Nokia 7 Plus nella scheda tecnica.

Motorola Moto X4

Il ritorno della serie Moto X è affidato a Moto X4. Uno smartphone resistente ad acqua e polvere senza rinunciare ad essere bello come non mai con materiali premium come il vetro e l’alluminio.

Non solo estetica ma anche ottime prestazioni enfatizzate da un software stock e una dual camera interessate. Uno smartphone i grado di fare tutto e farsi notare per la sua personalità.

Display :5.2

:5.2 CPU :Qualcomm Snapdragon 630 4x 2.2 GHz Cortex-A53 + 4x 1.8 GHz Cortex A53

:Qualcomm Snapdragon 630 4x 2.2 GHz Cortex-A53 + 4x 1.8 GHz Cortex A53 RAM :4 GB

:4 GB Memoria Interna :64 GB Espandibile

:64 GB Espandibile Fotocamera :12Mp

:12Mp Sistema Operativo:Android 7.1 Nougat

Info e dettagli su Motorola Moto X4 nella scheda tecnica.

Miglior Smartphone Android Stock 500€ – 750€

OnePlus 7T

OnePlus 7T è il nuovo smartphone del brand. Riprendere tutte le cose buone viste nel 7 Pro, aggiorna il design e si rende più economico e valido da compare. Questo è il miglior OnePlus del 2019.

OnePlus 7T ha un display a 90Hz, una gran bella tripla fotocamera posteriore da 48 Megapixel ed un design più stretto e comodo. Non manca il classico processore top gamma Snapdragon 855+ e Android 10. Uno degli smartphone più completi sul mercato, da prendere.

Display :6.55

:6.55 CPU :Snapdragon 855 Plus

:Snapdragon 855 Plus RAM :8 GB

:8 GB Memoria Interna :256 GB

:256 GB Fotocamera :48Mp

:48Mp Sistema Operativo:Android 10 + OxygenOS

Info e dettagli su OnePlus 7T nella scheda tecnica.

OnePlus 7T Smartphone Glacier Blue | 6.55"/16,6 cm AMOLED Display 90Hz Screen | 8 GB RAM + 128 GB Storage | Triple Camera + Front-Camera | Warp Charge 30 491€ ► 576.56€ ► 676€ ►

Miglior Smartphone Android Stock oltre 750€

Google Pixel 4 XL

Google propone la sua quarta generazione di smartphone, il Pixel 4 XL. La perfetta fusione tra software e hardware, Android 10 su un Pixel ha un gusto diverso, questo è lo smartphone più piacevole da utilizzare sul mercato grazie al suo display Oled a 90Hz e Motion Sense per il face Unlock in 3D e le gesture senza toccare lo smartphone.

Google Pixel 4 XL ha anche una delle migliori fotocamere in circolazione ed è vero, c’è solo una dual camera da 12+16 Megapixel ma grazie al software di Google questo Pixel 4 XL riesce anche a tirar fuori un bel effetto bokèh, una modalità notte che ha del miracoloso e in generale una percentuale di scatti ben riusciti molto più alta della media. La seconda fotocamera è una Zoom 2x ottico che può arrivare fino a 8x ibrido.

Resiste ad acqua e polvere, ha specifiche premium e possiede anche i profili tutti da premere grazie ad Active Edge per attivare Google Assistant. Pixel 4 XL ha anche un design iconico e industriale, nella colorazione bianca è davvero bellissimo grazie alla lavorazione ruvida del profilo laterale ed opaca della back cover.

Display :6.3

:6.3 CPU :Snapdragon 855

:Snapdragon 855 RAM :6

:6 Memoria Interna :128

:128 Fotocamera :12Mp

:12Mp Sistema Operativo:Android 10

Info e dettagli su Google Pixel 4 XL nella scheda tecnica.

OnePlus 7T Pro

OnePlus 7T Pro ha un lettore di impronte sotto al display OLED 90Hz e fotocamera frontale pop up. L’impatto estetico è migliorato, c’è una maggior cura dei dettagli e un design elegante con il retro in vetro. Oltre al sensore sotto al display, c’è anche il super veloce Face Unlock.

La tripla fotocamera posteriore standard + wide + zoom convince e migliora di molto le sue performance ma il vero focus di OnePlus 7T Pro sono le prestazioni incredibili. Con processore Qualcomm Snapdragon 855+ e ben 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, OnePlus 7T Pro è lo smartphone più veloce sul mercato grazie alla ottimizzazione di sistema Oxygen OS su base Android 10 (praticamente stock). Non più un flagship killer ma un top gamma a tutti gli effetti. Quest’anno da considerare più degli altri anni.

Display :6.67

:6.67 CPU :Snapdragon 855+

:Snapdragon 855+ RAM :8 GB

:8 GB Memoria Interna :256 GB

:256 GB Fotocamera :48Mp

:48Mp Sistema Operativo:Android 10 + OxygenOS

Info e dettagli su OnePlus 7T Pro nella scheda tecnica.

OnePlus 7T Pro Smartphone Haze Blue | 6.67"/16,9 cm AMOLED Display 90Hz Screen | 8 GB RAM + 256 GB Storage | Triple Camera + Pop-Up Camera | Warp Charge 30 739€ ► 819.99€ ► 863€ ►

