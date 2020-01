HTC è un brand storico e chi cerca uno smartphone HTC sa bene cosa vuole da un device. Nel tempo HTC ha snellito la sua proposta smartphone, evolvendo la sua linea prodotti.

Per questo motivo cercare il Miglior Smartphone HTC per fascia di prezzo è diventato difficile, sopratutto se si vuole guardare solo alla gamma smartphone attuale.

Se già sapete come orientarvi nel mondo dei Miglior Smartphone HTC, potete saltare direttamente ai Migliori Smartphone HTC divise per fascia di prezzo e linea prodotto:

Famiglia Desire (fino 250 Euro)

Famiglia U (250-750 Euro)

Come scegliere il Miglior Smartphone HTC

Prima di scegliere il Miglior Smartphone HTC, diamo uno sguardo veloce a qualche informazione che sarà sicuramente utile prima della selezione.

Quali sono le differenze tra le famiglie prodotto HTC? Quanto mi conviene spendere per il Miglior Smartphone HTC?

Risposte:

Le differenze tra la famiglie prodotto HTC sono marcate. Cambiano i materiali, il software e il supporto futuro. Si potrebbe valutare una via di mezzo tra la famiglia U e quella Desire, la vecchia linea smartphone One con gli immortali HTC One M7/M8/M9 ma ormai restano smartphone vecchi e difficili da reperire per vie ufficiali. Conviene spendere tanto. HTC non si è mai concentrata sulla fascia bassa del mercato, attualmente il suo prodotto di fascia media U12 Life si aggira poco sopra i 300 Euro. Forse si potrebbe puntare anche su un “vecchio” HTC U Ultra che online si trova anche sotto i 300 Euro. Ovviamente per il top si deve per forza di cose puntare su HTC U11+ e HTC U12+.

Miglior Smartphone HTC

Prima di partire con la guida, da grande estimatore dei prodotti HTC, c’è da fare una premessa. Nei mesi passati il brand ha rallentato molto la sua corsa nel settore smartphone, gli aggiornamenti stanno arrivando con enorme ritardo e non si vede l’ombra di nuovi modelli. HTC ha fatto la storia del mondo mobile ma al momento è decisamente focalizzata sulla Realtà Virtuale con il suo HTC Vive. Se siete dei super fan di HTC, è ok puntare ancora su di loro, se state cercando uno smartphone che vi possa dare sicurezza futura, forse è meglio valutare bene la scelta.

Aggiornamento: C’è qualche voce di corridoio che vuole l’arrivo di nuovi smartphone HTC nei prossimi mesi ma questo non cambia la situazione. HTC ha rallentato molto il suo ritmo nel mondo mobile.

Miglior Smartphone HTC Desire fino a 250€

HTC Desire 12+

HTC Desire 12+ è il più recente smartphone di fascia media del brand. Segue la moda del momento con un display in 18:9 con cornici ottimizzate e una dual camera sul retro da 13+2 Megapixel per il classico effetto bokéh.

Il design è assolutamente interessante e le prestazioni sono in grado di essere solide grazie alla storica ottimizzazione di HTC. Rapporto qualità prezzo valido.

Display :6

:6 CPU :Snapdragon 450 1.8 GHz 8 Core

:Snapdragon 450 1.8 GHz 8 Core RAM :3 GB

:3 GB Memoria Interna :32 GB Espandibile

:32 GB Espandibile Fotocamera :13Mp

:13Mp Sistema Operativo:Android 8.0 HTC Sense Oreo

Info e dettagli su HTC Desire 12+ nella scheda tecnica.

HTC Desire 10 Lifestyle

HTC Desire 10 Lifestyle è già più interessante e anche in questo caso, ha un design particolare ed un buon software. Può dire la sua ad un prezzo molto competitivo sopratutto se cercate uno smartphone di fascia bassa che sappia distinguersi.

Display :5.5

:5.5 CPU :Qualcomm Snapdragon 400

:Qualcomm Snapdragon 400 RAM :2/3

:2/3 Memoria Interna :16/32 Espandibile

:16/32 Espandibile Fotocamera :13Mp

:13Mp Sistema Operativo:Android 6.0.1 - HTC Sense

Info e dettagli su HTC Desire 10 Lifestyle nella scheda tecnica.

Miglior Smartphone HTC U 250€ – 750€

HTC U Ultra

HTC U Ultra è un gran bel smartphone con dual display ed un design mozzafiato con materiali premium. Il suo unico punto debole è la durata della batteria ma per tutto il resto è assolutamente uno smartphone che preso al prezzo giusto potrebbe essere un vero affare. Ultimamente è facile trovarlo sotto i 300 Euro ed è la scelta da fare.

Display :5.7

:5.7 CPU :Qualcomm Snapdragon 821

:Qualcomm Snapdragon 821 RAM :4

:4 Memoria Interna :64 Espandibile

:64 Espandibile Fotocamera :12Mp

:12Mp Sistema Operativo:Android 7 Nougat + HTC Sense

Info e dettagli su HTC U Ultra nella scheda tecnica.

HTC U11 Life

HTC U11 Life è una versione ristretta del ben più costoso HTC U11. Una versione Lite che non tradisce le aspettative e si presente con alcune features importanti come Edge Sense per strizzare fisicamente il telefono per accedere a funzioni rapide.

Non c’è la storica Sense di HTC perché questo è uno smartphone con Android One, quindi versione puramente stock e aggiornamenti rapidi. Resiste anche ad acqua e polvere ma non ha il jack audio ma HTC offre le su ottime cuffie usb type c in confezione. Una scelta intrigante questo HTC U11 Life.

Display :5.2

:5.2 CPU :Snapdragon 630

:Snapdragon 630 RAM :3

:3 Memoria Interna :32 Espandibile

:32 Espandibile Fotocamera :16Mp

:16Mp Sistema Operativo:Android 8 Oreo

Info e dettagli su HTC U11 Life nella scheda tecnica.

HTC U12 life

HTC U12 Life è uno smartphone di fascia media di assoluto rispetto con un design decisamente particolare ed affascinante grazie alla doppia lavorazione dei materiali sul retro.

La scheda tecnica è di rispetto con il processore Snapdragon 636 accompagnato da 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna espandibili. Interessante anche la dual camera posteriore da 13 Megapixel, il supporto all’audio stereo e da non sottovalutare la presenza di un flash frontale per i selfie. Si chiude con la grande batteria da 3600 mAh in grado di reggere un tipo di utilizzo stressante senza problemi.

Display :6

:6 CPU :Snapdragon 636

:Snapdragon 636 RAM :4

:4 Memoria Interna :64 Espandibile

:64 Espandibile Fotocamera :16Mp

:16Mp Sistema Operativo:Android 8.1 Oreo + HTC Sense

Info e dettagli su HTC U12 life nella scheda tecnica.

HTC U12 Life Smartphone (15,24 cm (6 pollici) 18: 9 LTPS Display, 64 GB di memoria interna e 4 GB di RAM, Dual Flash LED, Dual SIM, frontale Flash, Android 8.1) Twilight Purple 0€ ► 260€ ► 2200.16€ ►

HTC U11

HTC U11 è ancora un vero gioiello, anche se la sua versione Plus è migliore in alcuni contesti. Ha un design bellissimo, la sua back cover in vetro liquido è in grado di far innamorare tutti.

C’è Edge Sense che permette tramite una stretta di attivare varie funzioni come la fotocamera che ancor oggi, è una delle migliori in circolazione. Con il calo di prezzo che ha subito è lo smartphone da prendere se i display 18:9 non vi piacciono.

Display :5.5

:5.5 CPU :Snapdrafon 835

:Snapdrafon 835 RAM :4

:4 Memoria Interna :64 Espandibile

:64 Espandibile Fotocamera :12Mp

:12Mp Sistema Operativo:Android 7.1 Nougat + HTC Sense

Info e dettagli su HTC U11 nella scheda tecnica.

HTC U12+

HTC U12+ è il nuovo flagship del brand di Taiwan. Non ha il notch ma il display borderless 18:9 da 6″ con risoluzione QuadHD+. Non manca Edge Sense che permette di lanciare applicazioni o azioni semplicemente spremendo i lati dello smartphone. Inoltre HTC U12+ è lo smartphone senza tasti fisici, quelli che possono sembrare tasti in realtà sono delle aree di pressione tramite Edge Sense.

HTC U12+ ha anche un dual camera posteriore da 12 Megapixel in grado di piazzarsi tra i miglior camera phone del 2018, assolutamente non male nemmeno la dual camera frontale da 8 Megapixel con Modalità Ritratto. Uno degli smartphone più completi sul mercato.

Display :6

:6 CPU :Snapdragon 845

:Snapdragon 845 RAM :6 GB

:6 GB Memoria Interna :128 GB Espandibile

:128 GB Espandibile Fotocamera :12Mp

:12Mp Sistema Operativo:Android 8.0 Oreo

Info e dettagli su HTC U12+ nella scheda tecnica.

Domande o dubbi? Segnalalo nei commenti qui sotto!

