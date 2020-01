Una delle caratteristiche più richieste negli ultimi anni su smartphone è senza ombra di dubbio l’impermeabilità. Avere uno smartphone impermeabile, waterproof, non è sicuramente indispensabile ma è una feature che può essere utile e vitale.

Per questo motivo orientarsi nella scelta del Miglior Smartphone impermeabile non è assolutamente cosa semplice. Nel corso degli anni, le proposte non sono mancate ma non tutte si possono ritenere adatte alle tasche di tutti.

Se già sapete come orientarvi nel mondo delle Miglior Smartphone impermeabile, potete saltare direttamente alle Miglior Smartphone impermeabile divise per fascia di prezzo:

Come scegliere il Miglior Smartphone impermeabile

Prima di scegliere il Miglior Smartphone impermeabile, diamo uno sguardo veloce a qualche informazione che sarà sicuramente utile prima della selezione.

Cosa cambia tra uno smartphone impermeabile e uno non impermeabile? Che certificazione deve avere il Miglior Smartphone impermeabile?

Risposte:

Oggi nulla, qualche tempo fa gli smartphone impermeabili erano caratterizzati da una protezione per le porte presenti sul device. Negli smartphone attuali tutte le porte sono scoperte ma comunque in grado di non lasciar passare l’acqua. La premessa generale è semplice, l’impermeabilità degli smartphone è garantita solo in acqua dolce. La certificazione è un valore importante da tenere a mente, più alta è la certificazione meglio è. La totalità degli smartphone attuali hanno certificazione IP67 o meglio ancora IP68 in grado di reggere brevi immersioni. Qualche produttore di smartphone spesso ha dichiarato la resistenza contro gli spruzzi con certificazione IP53 che non garantisce l’impermeabilità.

Miglior Smartphone impermeabile

Prima di iniziare vi ricordiamo che con Amazon Prime potrete avere spedizioni gratuite in 24 ore lavorative su migliaia di prodotti oltre a servizi extra come Amazon Prime Video. I primi 30gg sono gratuiti. Iscriviti Gratuitamente ad Amazon Prime per 30gg .

Amazon Prime: quali sono i vantaggi dell'abbonamento? Amazon Prime conviene? Anche in Italia? Quanto costa? Tutte le risposte che cercavi sul servizio premium di Amazon, riassunte in un unico articolo. Amazon Prime conviene? Anche in Italia? Quanto costa? Tutte le risposte che cercavi sul servizio premium di Amazon, riassunte in un unico articolo.

La selezione di smartphone impermeabili sta indubbiamente aumentando ma non ancora in modo da poterne trovare alcuni validi in fasce di prezzo basse. Alcuni prodotti ci sono ma non sempre possono essere considerati complessivamente molto validi come smartphone a tuttotondo. Se volete uno smartphone che funzioni bene e che sia impermeabile, c’è da spendere un pochino.

Miglior Smartphone impermeabile fino a 200€

Samsung Galaxy A3 2017

Il Samsung Galaxy A3 2017 è uno smartphone economico senza troppe rinunce, non manca l’impermeabilità con certificazione IP68.

Tra le altre cose c’è anche un valido sensore delle impronte digitali, un bel display con risoluzione HD e una fotocamera da 13 Megapixel f1.9. Si chiude con la memoria interna da 16 GB con supporto alla MicroSD.

Display :4.7

:4.7 CPU :SAMSUNG Exynos 7870 octa Cortex-A53 1.6 GHz 8 Core

:SAMSUNG Exynos 7870 octa Cortex-A53 1.6 GHz 8 Core RAM :2 GB

:2 GB Memoria Interna :16 GB Espandibile

:16 GB Espandibile Fotocamera :13Mp

:13Mp Sistema Operativo:Android 7 Nougat

Info e dettagli su Samsung Galaxy A3 2017 nella scheda tecnica.

Miglior Smartphone impermeabile 200€ – 450€

LG G7 ThinQ

G7 ThinQ è l’ultimo top gamma di LG che include tutto il meglio dell’esperienza del brand.Il design è riconducibile alle linee di un V30 con la presenza però di un notch sulla parte frontale che interrompe il display Super Bright da 6.1″ IPS.

Grande cura anche per la sezione audio con la presenza di un QuadDAC per la musica via jack e della tecnologia Boombox per l’audio via speaker mono. Sempre presente la dual camera wide angle da 16 Megapixel per entrambi i sensori. Il prezzo è un po’ altino ma si svaluterà presto.

Display :6.1

:6.1 CPU :Snapdragon 845

:Snapdragon 845 RAM :4 GB

:4 GB Memoria Interna :64 GB Espandibile

:64 GB Espandibile Fotocamera :16Mp

:16Mp Sistema Operativo:Android 8.1 Oreo + LG UI

Info e dettagli su LG G7 ThinQ nella scheda tecnica.

HTC U11 Life

HTC U11 Life è una versione ristretta del ben più costoso HTC U11. Una versione Lite che non tradisce le aspettative e si presente con alcune features importanti come Edge Sense per strizzare fisicamente il telefono per accedere a funzioni rapide.

Non c’è la storica Sense di HTC perché questo è uno smartphone con Android One, quindi versione puramente stock e aggiornamenti rapidi. Resiste anche ad acqua e polvere (IP67) ma non ha il jack audio ma HTC offre le su ottime cuffie usb type c in confezione. Una scelta intrigante questo HTC U11 Life.

Display :5.2

:5.2 CPU :Snapdragon 630

:Snapdragon 630 RAM :3

:3 Memoria Interna :32 Espandibile

:32 Espandibile Fotocamera :16Mp

:16Mp Sistema Operativo:Android 8 Oreo

Info e dettagli su HTC U11 Life nella scheda tecnica.

Miglior Smartphone impermeabile 450€ – 750€

Samsung Galaxy S10e

C’è ancora chi vuole uno smartphone compatto senza dover rinunciare alla potenza di un flagship. Per questo motivo Samsung ha creato il Galaxy S10e.

Display da 5.8″ AMOLED con buco, il suo design ottimizzato lo rende maneggevole e facilissimo da trasportare in giro. Ha anche una fotocamera di qualità incredibile con 12 Megapixel standard + sensore 16 Megapixel Wide-angle, Ha tutto ciò che serve per essere considerato un vero flagship premium ad un prezzo un po’ più “contenuto”. Ecco la scheda tecnica di Samsung Galaxy S10e.

Display :5.8

:5.8 CPU :SAMSUNG Exynos 9820

:SAMSUNG Exynos 9820 RAM :6 GB

:6 GB Memoria Interna :128 GB Espandibile

:128 GB Espandibile Fotocamera :12Mp

:12Mp Sistema Operativo:Android 9 Pie + OneUI

Info e dettagli su Samsung Galaxy S10e nella scheda tecnica.

HTC U12+

HTC U12+ è il nuovo flagship del brand di Taiwan. Non ha il notch ma il display borderless 18:9 da 6″ con risoluzione QuadHD+. Non manca Edge Sense che permette di lanciare applicazioni o azioni semplicemente spremendo i lati dello smartphone. Inoltre HTC U12+ è lo smartphone senza tasti fisici, quelli che possono sembrare tasti in realtà sono delle aree di pressione tramite Edge Sense.

HTC U12+ ha anche un dual camera posteriore da 12 Megapixel in grado di piazzarsi tra i miglior camera phone del 2018, assolutamente non male nemmeno la dual camera frontale da 8 Megapixel con Modalità Ritratto. Uno degli smartphone più completi sul mercato

Display :6

:6 CPU :Snapdragon 845

:Snapdragon 845 RAM :6 GB

:6 GB Memoria Interna :128 GB Espandibile

:128 GB Espandibile Fotocamera :12Mp

:12Mp Sistema Operativo:Android 8.0 Oreo

Info e dettagli su HTC U12+ nella scheda tecnica.

Huawei Mate 20 Pro

Huawei con il Mate 20 Pro ha creato lo smartphone con la tripla fotocamera che tutti desideravano da tempo: un sensore principale da 40 Megapixel, un sensore wide angle da 20 Megapixel e un sensore zoom 3x da 8 Megapixel. L’esperienza fotografica di Mate 20 Pro, oltre ad essere completa e versatile è accompagnata da Intelligenza Artificiale spinta dalla doppia NPU del processore Kirin 980.

Anche il resto delle specifiche sono impressionanti, il display è da 6.4″ con tecnologia OLED e risoluzione 2K+. Non solo, ha il supporto HDR, il notch per lo sblocco facciale in 3D e i bordi edge per renderlo più comodo da impugnare. Non è finita qui, nel display è integrato anche un sensore di impronte digitali decisamente comodo, rapido e sicuro.

Anche la batteria è di grande livello con un modulo da 4200 mAh che si ricarica in maniera veloce con il caricatore rapido incluso in confezione (70% in 30 minuti). C’è il supporto alla ricarica wireless e anche alla ricarica wireless inversa. In parole povere, Huawei Mate 20 pro ha così tanta batteria da riuscire a caricare in maniera wireless altri smartphone.

Vero, il prezzo di listino è alto, Huawei Mate 20 Pro costa tanto ma se state cercando il massimo della tecnologia in circolazione, solo questo smartphone è in grado di offrire un pacchetto completo.

Display :6.39

:6.39 CPU :Kirin 980

:Kirin 980 RAM :6 GB

:6 GB Memoria Interna :128 GB Espandibile

:128 GB Espandibile Fotocamera :40Mp

:40Mp Sistema Operativo:OS Android Pie 9.0 con EMUI 9.0

Info e dettagli su Huawei Mate 20 Pro nella scheda tecnica.

Miglior Smartphone impermeabile oltre 750€

Samsung Galaxy Note 9

Il Samsung Galaxy Note 9 costa tanto, tantissimo ma è un device unico sul mercato grazie alle possibilità offerte dalla S Pen. Se siete interessati ad un pennino, Galaxy Note 9 è la scelta obbligata da fare. Se il pennino non vi serve, nessuna paura il Samsung Galaxy Note 9 è lo stesso uno smartphone da prendere in serie considerazione.

Il display SuperAMOLED borderless da 6.4″ è uno dei migliori sulla piazza se non il migliore, se amate consumare contenuti video sul vostro smartphone, questo display è perfetto. Se invece preferite creare contenuti con Dual Camera montata su un Samsung non si può sbagliare un colpo.

Sono 12 Megapixel con apertura variabile da f2.4 a f1.5 Wide+Zoom entrambi stabilizzati e con le funzioni live focus per l’effetto bokeh. C’è tanto divertimento e tanta qualità per la fotocamera di Note 8. Tirando le somme, se cercate lo smartphone più completo al momento sul panorama Android e con una ottima durata della batteria (4000 mAh), il Samsung Galaxy Note 9 risponde presente.

Display :6.4

:6.4 CPU :9810 SAMSUNG Exynos 9 Octa 2.7 GHz + 1.7 GHz

:9810 SAMSUNG Exynos 9 Octa 2.7 GHz + 1.7 GHz RAM :8 GB

:8 GB Memoria Interna :512 MB Espandibile

:512 MB Espandibile Fotocamera :12Mp

:12Mp Sistema Operativo:Android 8.1 Samsung Experience UI Oreo

Info e dettagli su Samsung Galaxy Note 9 nella scheda tecnica.

Samsung Galaxy Note9 Display 6.4", 128 GB Espandibili, RAM 6 GB, Batteria 4000 mAh, 4G, Dual SIM Smartphone, Android 8.1.0 Oreo [Versione Italiana], Nero (Midnight Black) 305€ ► 1029€ ►

Google Pixel 3 XL

Google propone la sua terza generazione di smartphone, il Pixel 3 XL. La perfetta fusione tra software e hardware, Android 9 Pie su un Pixel ha un gusto diverso, questo è lo smartphone più piacevole da utilizzare sul mercato.

Google Pixel 3 XL ha anche una delle migliori fotocamere in circolazione ed è vero, c’è solo un modulo da 12 Megapixel ma grazie al software di Google questo Pixel 3 XL riesce anche a tirar fuori un bel effetto bokèh, una modalità notte che ha del miracoloso e in generale una percentuale di scatti ben riusciti più alta della media.

Resiste ad acqua e polvere, ha specifiche premium (anche se pecca nella dotazione di RAM)e possiede anche i profili tutti da premere grazie ad Active Edge per attivare Google Assistant. Come la moda del momento vuole, il display integra un notch di grandi dimensioni utile per ospitare il secondo speaker frontale e la dual camera frontale da 8 Megapixel con supporto wide angle.

Display :6.3

:6.3 CPU :Snapdragon 845

:Snapdragon 845 RAM :4 GB

:4 GB Memoria Interna :128 GB

:128 GB Fotocamera :12.2Mp

:12.2Mp Sistema Operativo:Android 9 Pie

Info e dettagli su Google Pixel 3 XL nella scheda tecnica.

Apple iPhone 11 Pro Max

iPhone 11 Pro Max è lo smartphone più costoso di sempre ma è anche il più desiderato di sempre e finalmente è possibile metterselo in tasca. Il design frontale ha zero cornici, c’è solo una sezione nera per la presenza del Face ID. Sul retro c’è il vetro per consentire la ricarica wireless.

L’hardware è di tutto rispetto con il processore A13 Bionic in grado di regalare prestazioni entusiasmanti in ogni ambito, ha una potenza di calcolo mostruosa. Anche la fotocamera è di livello assoluto grazie al triplo modulo da 12 Megapixel con wide, ultra wide e zoom 2x.

iPhone 11 Pro Max è uno smartphone di lusso ma è anche la miglior soluzione se non cercate compromessi dal vostro smartphone, se volete a tutti i costi osservare quel bellissimo display borderless. Se volete il miglior smartphone Apple di sempre.

display borderless.

Display :6.5

:6.5 CPU :Apple A13 Bionic

:Apple A13 Bionic RAM :6 GB

:6 GB Memoria Interna :512 GB

:512 GB Fotocamera :12Mp

:12Mp Sistema Operativo:iOS 1.3

Info e dettagli su Apple iPhone 11 Pro Max nella scheda tecnica.

Samsung Galaxy S10 Plus

Samsung Galaxy S10 Plus è il nuovo flagship del colosso ed ha una serie di caratteristiche molto interessanti che lo pongono al vertice della categoria. Prima di ogni cosa un bellissimo display AMOLED da 6,4″ con doppio buco per la dual camera frontale, risoluzione 2K+ e bordi curvi. C’è il lettore di impronte digitali ultrasonico sotto al display e c’è anche un bel jack audio per chi non ne può fare a meno.

Sotto la scocca batte un potente processore Exynos con 8 GB di RAM e tagli di memoria altissimi fino a toccare nella versione in ceramica ben 1 TB di spazio interno. La tripla fotocamera posteriore è da 12 Megapixel con apertura variabile, accompagnata da un sensore da 12 Megapixel zoom 2X e un sensore da 16 Megapixel Wide-angle.

Si chiude il cerchio con la batteria da 4100 mAh, presenza di ricarica wireless addirittura inversa e Android 9 Pie con la nuova OneUI a rendere tutto più semplice e accessibile. Samsung Galaxy S10 costa tantissimo ma è uno dei migliori sul mercato.

Display :6.4

:6.4 CPU :Exynos 9820

:Exynos 9820 RAM :8 GB

:8 GB Memoria Interna :512 GB Espandibile

:512 GB Espandibile Fotocamera :12Mp

:12Mp Sistema Operativo:Android 9 Pie + One UI

Info e dettagli su Samsung Galaxy S10 Plus nella scheda tecnica.

Huawei P30 Pro

Huawei P30 Pro è un gran smartphone. Esteticamente bellissimo grazie al vetro posteriore che ha dei riflessi di luce spettacolari sopratutto nella colorazione Breathing Crystall. P30 Pro ha anche un notch a goccia sulla parte frontale senza rinunciare ad un veloce sensore di impronte digitali posto sotto al display ma rinuncia, invece, ad una capsula auricolare fisica per far uscire l’audio dal display.

Il display è da 6.47″ OLED risoluzione FullHD+ con colori carichi, profondi ma naturali. Dal punto di vista tecnico è una bomba con il Kirin 980+ doppia NPU con 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna.

Il punto forte però è la quadrupla fotocamera posteriore firmata Leica con 40 Megapixel + 20 Wide angle + 8 Megapixel Zoom 5X + 3D ToF. Non si tratta solo di dati tecnici ma anche del supporto della intelligenza artificiale che rende ogni risultato incredibile, i livelli di zoom sono fantastici ed impressionanti. Anche la camera frontale è ben 32 Megapixel tutti di qualità. Il cerchio si chiude con la batteria da 4200 mAh. Un signor smartphone da Huawei, uno dei migliori.

Display :6.47

:6.47 CPU :Huawei HiSilicon Kirin 980 2x 2.6 GHz Cortex-A76 + 2x 1.92 GHz Cortex-A76 + 4x 1.8 GHz Cortex-A55

:Huawei HiSilicon Kirin 980 2x 2.6 GHz Cortex-A76 + 2x 1.92 GHz Cortex-A76 + 4x 1.8 GHz Cortex-A55 RAM :8 GB

:8 GB Memoria Interna :128 GB Espandibile

:128 GB Espandibile Fotocamera :40Mp

:40Mp Sistema Operativo:Android 9 EMUI 9.1 Pie

Info e dettagli su Huawei P30 Pro nella scheda tecnica.

Sony Xperia 1

Sony Xperia 1 è il vero flagship del brand che tutti attendevano da tempo. Oltre da avere n display OLED in 21:9 dalla qualità elevatissima ed in grado di riprodurre contenuti in 4K, questo smartphone ha anche il più forte processore in circolazione, lo Snapdragon 855.

Finalmente anche Sony abbraccia la Tripla Fotocamera, in questo caso, tutti i moduli sono da 12 Megapixel ma oltre a quello standard, c’è la wide angle e la fotocamera zoom. Ecco la scheda tecnica di Sony Xperia 1:

Display :6.5

:6.5 CPU :Snapdragon 855 Qualcomm SDM855

:Snapdragon 855 Qualcomm SDM855 RAM :6 GB

:6 GB Memoria Interna :128 GB Espandibile

:128 GB Espandibile Fotocamera :12Mp

:12Mp Sistema Operativo:Android 9 Pie

Info e dettagli su Sony Xperia 1 nella scheda tecnica.

Domande o dubbi? Segnalalo nei commenti qui sotto!

Vi ricordiamo che potete dare uno sguardo anche alle nostre guide: