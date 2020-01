Scegliere il Miglior Tablet adatto alle proprie esigenze non è assolutamente semplice sopratutto perché nel 2019 le soluzioni sono minori ma sempre più simili. Sono oggetti in grado di essere confortevoli per leggere il proprio giornale preferito, lavorare in maniera semplice in mobilità, dare uno sguardo alle mail, seguire una serie su Netflix e giocare quando il tempo libero lo consente.

E i tablet sono in grado di fare questo e tanto altro: grazie a display sempre più grandi è possibile digitare velocemente sulle tastiere virtuali, senza contare le soluzioni top gamma che prevedono accessori di altissima qualità come tastiere, dock, stilo digitali, custodie.

Insomma, i tablet riescono a offrire il giusto mix di portabilità e performance ma solo alcuni di loro saranno in grado di soddisfarvi realmente durante il vostro utilizzo in vari contesti. Per qualcuno potrebbe bastare un tablet economico ma con un buon display per vedere film su un divano, mentre per altri potrebbe essere più indicato un device grande per lavorare fuori casa.

La nostra guida Miglior Tablet serve a districarsi in un mercato poco chiaro, spesso andare in giro per negozi fisici in cerca di un tablet potrebbe portare ad un tipo di acquisto non perfetto per le proprie abitudini.

Se avete domande o esigenze particolari fatecelo sapere nei commenti! Ora è il momento di dare uno sguardo alla guida Miglior Tablet.

Miglior Tablet divisi per fasce di prezzo

Miglior Tablet fino a 100€

Amazon Fire 7 (2017)

Amazon Fire 7 in versione 2017 è sicuramente la scelta da fare sotto i 100 Euro. Spesso e volentieri scende anche sotto i 55 Euro se siete clienti Prime. Ovviamente non è un device in grado di fare tutto senza problemi, potrebbe aprire lentamente un PDF grande oppure rallentare in alcune situazioni.

In ogni caso è un valido alleato quotidiano per guardare Netflix, Youtube e Amazon Prime Video senza troppi problemi su un display da 7″.

Display :7

:7 CPU :Quad-core a 1,3 GHz

:Quad-core a 1,3 GHz RAM :1 GB

:1 GB Memoria Interna :8/16 GB Espandibile

:8/16 GB Espandibile Fotocamera :2Mp

:2Mp Sistema Operativo:Fire OS

Info e dettagli su Amazon Fire 7 (2017) nella scheda tecnica.

Huawei Mediapad T3

Huawei Mediapad T3 costa pochissimo e offre più o meno la stessa esperienza del Fire 7 di Amazon con la differenza che Android è mascherato dalla EMUI che su questa fascia di prezzo è un bene con la sua suite di apps preinstallate.

Anche in questo caso è un valido strumento di svago ma poco più. Bene per vedere contenuti ma è impossibile poterli creare.

Display :7

:7 CPU :Mediatek Quad-Core

:Mediatek Quad-Core RAM :1

:1 Memoria Interna :8 Espandibile

:8 Espandibile Fotocamera :2Mp

:2Mp Sistema Operativo:Android 7.0 EMUI 5.1 Nougat

Info e dettagli su Huawei Mediapad T3 nella scheda tecnica.

Lenovo Tab 3 7 Essential

Lenovo Tab 3 7 Essential è un device interessante per la presenza di 16 GB di memoria interna espandibile e per il display con tecnologia HD IPS da buoni colori.

La scheda tecnica è molto simile rispetto alle altre proposte in questa fascia low cost ma ha di base Android 6.0 (probabilmente verrà aggiornato) che non è proprio l’ultimissima versione. Comunque una valida scelta se avete in mente di installare tante applicazioni.

Display :7

:7 CPU :Mediatek MT8127 Quad-Core 1.3 GHz

:Mediatek MT8127 Quad-Core 1.3 GHz RAM :1

:1 Memoria Interna :16 Espandibile

:16 Espandibile Fotocamera :5Mp

:5Mp Sistema Operativo:5.0

Info e dettagli su Lenovo Tab 3 7 Essential nella scheda tecnica.

Miglior Tablet 100€ – 200€

Amazon Fire HD 8 (2017)

Amazon Fire HD 8 è poco sopra i 100 Euro ma qui le cose iniziano a farsi interessanti. Il display da 8″ HD è di buona qualità, la memoria interna è da 16 GB e sono sufficienti per installare ance più di un gioco.

Come suo fratello minore è un supporto per consumare contenuti multimediali e non creali ma per circa 109 Euro non si può pretendere la potenza hardware delle fasce superiori. Se avete un budget basso, la soluzione di Amazon è sempre consigliata.

Display :8

:8 CPU :Quad-core a 1,3 GHz

:Quad-core a 1,3 GHz RAM :1,5 GB

:1,5 GB Memoria Interna :16/32 GB Espandibile

:16/32 GB Espandibile Fotocamera :2Mp

:2Mp Sistema Operativo:Fire OS

Info e dettagli su Amazon Fire HD 8 (2017) nella scheda tecnica.

Samsung Galaxy Tab E

Finalmente una proposta Samsung tutta incentrata sul display da 9.6″ dalla risoluzione HD. Un gran bel display in grado di essere un mezzo più che valido per guadare serie tv o semplicemente Youtube accompagnato anche da un reparto audio onesto.

Pecca per la dotazione interna di soli 8 GB ma fortunatamente sono espandibili. Interessante la presenza di 1,5 GB di RAM e della batteria da 5000 mAh. Vale anche solo per il display.

Display :9.6

:9.6 CPU :SPREADTRUM Quad-core 1.3GHz

:SPREADTRUM Quad-core 1.3GHz RAM :1.5 GB

:1.5 GB Memoria Interna :8 GB Espandibile

:8 GB Espandibile Fotocamera :8Mp

:8Mp Sistema Operativo:4.4 KitKat

Info e dettagli su Samsung Galaxy Tab E nella scheda tecnica.

Acer Iconia B3

Acer Iconia B3 è una proposta interessante per il suo lato multimediale parecchio spinto grazie alla presenza degli speaker frontali e gran bel display da 10″ HD.

Con 32 Gb di memoria interna espandibile si possono installare tante applicazioni e giochi, la batteria da 6100 mAh permetterà di utilizzarlo per molto tempo senza vedere l’ombra del caricatore. Una proposta interessante, il processore leggermente meno.

Display :10

:10 CPU :MEDIATEK MT8167 Quad-Core 1.3 GHz

:MEDIATEK MT8167 Quad-Core 1.3 GHz RAM :2

:2 Memoria Interna :32 Espandibile

:32 Espandibile Fotocamera :2Mp

:2Mp Sistema Operativo:Android 7.0 Nougat

Info e dettagli su Acer Iconia B3 nella scheda tecnica.

Lenovo Tab 4 8″

Lenovo Tab 4 da 8″ è una proposta intrigante per il suo processore Qualcomm Snapdragon 650 in grado di eseguire calcoli impegnativi molto velocemente.

Il display è da 8″ HD IPS ed è supportato da un doppio speaker frontale Dolby Atmos. Questo tablet Lenovo si configura come scelta razione per non rinunciare a nulla, nemmeno alla comodità di un 8″.

Display :8

:8 CPU :Snapdragon 650

:Snapdragon 650 RAM :2

:2 Memoria Interna :16 Espandibile

:16 Espandibile Fotocamera :5Mp

:5Mp Sistema Operativo:Android 7.0 Nougat

Info e dettagli su Lenovo Tab 4 8″ nella scheda tecnica.

Miglior Tablet 200€ -350€

Huawei Mediapad M3

Huawei Mediapad M3 è un bel tablet con display da 8.4″ risoluzione 2K, perfetto quindi per guardare contenuti video con una qualità altissima.

La soluzione di Huawei è anche interessante dal punto di vista tecnico, il processore Kirin 950 è in grado di reggere ogni tipo di operazione complessa e per i più attenti alla sicurezza è presente anche un sensore di impronte digitali sulla parte frontale.

Display :8.4

:8.4 CPU :Kirin 950

:Kirin 950 RAM :4

:4 Memoria Interna :32 Espandibile

:32 Espandibile Fotocamera :8Mp

:8Mp Sistema Operativo:Android 7.0 Nougat + EMUI

Info e dettagli su Huawei Mediapad M3 nella scheda tecnica.

Asus Zenpad 3s 10

Asus Zenpad 3S 10 è uno dei migliori tablet Android in circolazione. Il display da quasi 10″ è assolutamente un piacere da osservare e grazie alla presenza dei potenti speaker, Zenpad 3S 10 è anche uno dei migliori tablet in giro per l’audio.

Vero, il processore Mediatek non è il massimo per le operazioni più complesse ma non è il suo focus. Questa macchina è pensata per offrire multimedialità impressionante in mobilità. Effettivamente si lascia trasportare benissimo, è un device molto sottile.

Display :9.7

:9.7 CPU :Mediatek 8176 Hexa-Core

:Mediatek 8176 Hexa-Core RAM :4

:4 Memoria Interna :64 Espandibile

:64 Espandibile Fotocamera :8Mp

:8Mp Sistema Operativo:Android 6.0 Marshmallow + ZenUI

Info e dettagli su Asus Zenpad 3s 10 nella scheda tecnica.

Acer Iconia Tab 10

Acer Iconia Tab 10 è un altro tablet da 10″ FullHD tutto pensato per godere al massimo di contenuti video, si vede chiaramente dalle enormi casse frontali in grado di riprodurre un suono chiaro e cristallino.

Pecca un pizzico sul processore Mediatek, magari con una soluzione Qualcomm poteva essere il tablet gaming per eccellenza ma non è così. Resta comunque valido.

Display :10.1

:10.1 CPU :Intel Atom Z3735F quad-core 1.8 GHz

:Intel Atom Z3735F quad-core 1.8 GHz RAM :2 GB

:2 GB Memoria Interna :16/64 GB Espandibile

:16/64 GB Espandibile Fotocamera :5Mp

:5Mp Sistema Operativo:5.0 Lollipop

Info e dettagli su Acer Iconia Tab 10 nella scheda tecnica.

Samsung Galaxy Tab S2 8.0

Samsung Galaxy Tab S2 8 ha un display SuperAMOLED da 8″ risoluzione 2K. Cosa volere di più per guardare serie su Netflix?

Tralasciando il bellissimo display è anche un prodotto intrigante con un profilo sottilissimo e un peso contenuto. Le dimensioni compatte non ne limitano le prestazioni che sono valide per ogni contesto di utilizzo. Samsung è una sicurezza.

Display :8

:8 CPU :SAMSUNG Exynos 5433 (Quad-core 1.9 GHz Cortex-A57 + Quad-core 1.3 GHz Cortex-A53)

:SAMSUNG Exynos 5433 (Quad-core 1.9 GHz Cortex-A57 + Quad-core 1.3 GHz Cortex-A53) RAM :3 GB

:3 GB Memoria Interna :32/64 GB Espandibile

:32/64 GB Espandibile Fotocamera :8Mp

:8Mp Sistema Operativo:Android 5.0.2 Lollipop

Info e dettagli su Samsung Galaxy Tab S2 8.0 nella scheda tecnica.

Miglior Tablet 350€ – 500€

Lenovo Yoga Tab 3 Pro

Lenovo Yoga Tab 3 Pro è il tablet per chi non si accontenta di un display per vedere video ma vuole di più. Questo tablet di Lenovo integra un proiettore in grado di inviare su qualsiasi superficie ben 70″ di diagonale con 50 lumen.

Assolutamente una soluzione unica, una proposta affascinante anche grazie al design con kickstand in grado di dare flessibilità di utilizzo. La scheda tecnica è buona ma questo tablet va preso per il proiettore integrato.

Display :10.1

:10.1 CPU :Intel Atom x5-Z8500 (1.44 Ghz ~ 2.24 GHz Turbo)

:Intel Atom x5-Z8500 (1.44 Ghz ~ 2.24 GHz Turbo) RAM :2 GB

:2 GB Memoria Interna :32 GB Espandibile

:32 GB Espandibile Fotocamera :13Mp

:13Mp Sistema Operativo:5.1 Lollipop

Info e dettagli su Lenovo Yoga Tab 3 Pro nella scheda tecnica.

Lenovo Yoga Book

Anche questa proposta di Lenovo è unica nel suo genere. Tralasciando l’hardware onesto per avere delle prestazioni interessanti, ciò che colpisce è la presenza di una superficie touch per scrivere e disegnare attraverso la penna in dotazione.

Ok ma come si scrive? Attraverso una tastiera touch invisibile. Insomma molto più difficile a dirsi che a farsi, questo è un tablet incredibile ed è disponibile sia con Android che con Windows.

Display :10.1

:10.1 CPU :Intel Atom X5

:Intel Atom X5 RAM :4

:4 Memoria Interna :64 Espandibile

:64 Espandibile Fotocamera :5Mp

:5Mp Sistema Operativo:

Info e dettagli su Lenovo Yoga Book nella scheda tecnica.

Samsung Galaxy Tab S2 9.7

Samsung Galaxy Tab S2 9.7 è un gran bel tablet con display 2K SuperAMOLED decisamente adatto alla multimedialità. C’è un buon processore che lo rende adatto anche per dure sessioni di gaming.

Certo, non è particolare e unico come altre soluzioni in questa fascia di prezzo ma è comunque un tablet affidabile e soddisfacente.

Display :9.7

:9.7 CPU :SAMSUNG Exynos 5433 /Quad-core 1.9 GHz Cortex-A57 + Quad-core 1.3 GHz Cortex-A53)

:SAMSUNG Exynos 5433 /Quad-core 1.9 GHz Cortex-A57 + Quad-core 1.3 GHz Cortex-A53) RAM :3 GB

:3 GB Memoria Interna :32/64 GB Espandibile

:32/64 GB Espandibile Fotocamera :8Mp

:8Mp Sistema Operativo:Android 5.0.2 Lollipop

Info e dettagli su Samsung Galaxy Tab S2 9.7 nella scheda tecnica.

iPad 9.7 2017

Finalmente un iPad, in particolare la versione 9.7 2017. C’è ben poco da dire, è un iPad e le sua applicazioni sono le migliori per produrre qualcosa di serio con questa categoria di prodotto.

Ha un bel display con risoluzione leggermente superiore al FullHD, ha un processore molto potente e una batteria soddisfacente. Se vi piace iOs è la scelta obbligata.

Display :9.7

:9.7 CPU :Apple A9

:Apple A9 RAM :2

:2 Memoria Interna :32

:32 Fotocamera :12Mp

:12Mp Sistema Operativo:iOS 10

Info e dettagli su iPad 9.7 2017 nella scheda tecnica.

Huawei Mediapad M5 LTE

Huawei crede ancora nei tablet Android e crea questo Mediapad M5 come soluzione premium. Grazie al processore Kirin 960 sarà possibile svolgere tutte le operazioni in maniera rapidissima.

Ha anche la miglior combo per la multimedialità con un gran display molto definito accompagnato da ben quattro speaker supportati da Dolby Atmos. Eventualmente presente la tastiera che lo trasformerà in un piccolo pc con la modalità desktop.

Display :10.8

:10.8 CPU :Kirin 960

:Kirin 960 RAM :4

:4 Memoria Interna :32 Espandibile

:32 Espandibile Fotocamera :13Mp

:13Mp Sistema Operativo:Android 8.0 EMUI 8.0 Oreo

Info e dettagli su Huawei Mediapad M5 LTE nella scheda tecnica.

Miglior Tablet oltre 500€

iPad Pro

Il nuovo iPad Pro è il tablet più grande in circolazione, quello con il display più bello, quello più potente e produttivo. Se state cercando qualcosa in grado di essere un valido supporto per dipingere in digitale senza pensieri, questo iPad Pro è validissimo con la sua Apple Pencil.

Può essere utilizzato anche come una sorta di pc in abbinamento con la sua tastiera ma solo se il vostro focus non è la modifica professionale di foto e video. In ogni caso, è un device dalle capacità ottime e dal prezzo alto ma giustificato.

Display :12.9

:12.9 CPU :Apple A9X

:Apple A9X RAM :4 GB

:4 GB Memoria Interna :32 GB 128 GB

:32 GB 128 GB Fotocamera :8Mp

:8Mp Sistema Operativo:iOS 9

Info e dettagli su iPad Pro nella scheda tecnica.

Samsung Galaxy Tab S4

Samsung Galaxy Tab S4 è il miglior tablet Android in circolazione con il suo display 2K OLED perfetto per la visione di contenuti multimediali in mobilità. C’è un buon processore che lo rende adatto anche per dure sessioni di gaming e di produttività, è lo Snapdragon 835.

Galaxy Tab S4 sembra voler anche sostituire un pc ma anche in questo caso, non può farlo per produttività foto e video, se dovete scrivere solo articoli, potrebbe andar bene. Costa tanto ma è il miglior Android disponibile sul mercato.

Display :10.5

:10.5 CPU :Snapdragon 835

:Snapdragon 835 RAM :4 GB

:4 GB Memoria Interna :64 GB Espandibile

:64 GB Espandibile Fotocamera :13Mp

:13Mp Sistema Operativo:Android 8.1 Oreo

Info e dettagli su Samsung Galaxy Tab S4 nella scheda tecnica.

