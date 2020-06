🥇Migliori smartwatch ⌚ – Luglio 2020

La tecnologia indossabile è la vera innovazione di questa era tecnologica. Ad ogni grande conferenza come il Mobile World Congress, tutti i produttori del mondo mobile vogliono dire la propria nel settore degli smartwatch, gli orologi intelligenti.

Oggi in questa guida, che resterà aggiornata mensilmente, vi aiuteremo a scoprire cosa sono gli smartwatch e a trovare quello che meglio si adatta a voi. Ecco quindi quelli che secondo noi sono i migliori smartwatch presenti attualmente sul mercato!

Cos’è uno Smartwatch?

Smartwatch, letteralmente significa orologio intelligente, aggettivo assegnato a molti dei prodotti innovativi del nuovo millennio, primi fra tutti gli smartphone. In generale oggi uno smartwatch è un accessorio indossabile per smartphone o tablet di vario genere che riprende le fattezze di un vero orologio ma al suo interno troviamo un processore e un sistema operativo in grado di utilizzare diverse app.

Gli smartwatch ci aiutano a stare lontani dal nostro smartphone consentendoci di dare uno sguardo rapido alle notifiche e, in base al modello, accedere a innumerevoli funzionalità aggiuntive come le nostre note, le mail, la fotocamera, piccoli videogame, meteo e così via. I più moderni montano anche una serie di sensori per tenere traccia dei nostri allenamenti e dei nostri parametri di salute come il battito cardiaco.

Wear OS

Wear OS è invece una piattaforma sviluppata da Google a partire dal progetto Android per girare sui dispositivi indossabili e quindi con caratteristiche tecniche basse e che devono avere un’elevata autonomia. I primi a godere di questa nuova piattaforma sono proprio gli smartwatch.

Il sistema ruota attorno a Google Now che consente un’interazione vocale, non ancora perfetta, soprattutto per i non americani, per gestire, letteralmente, con la voce ma anche con il touchscreen il nostro smartphone o dispositivo Android. I principali player del settore sono rimasti affascinati dal progetto e dalle sue potenzialità , al punto che oggi è veramente facile trovare un orologio con Android adatto alle proprie esigenze.

Ma partiamo alla scoperta di quelli che secondo noi sono i migliori smartwatch in commercio, in una guida che classifica i prodotti suddividendoli per fasce di prezzo.

Miglior smartwatch a meno di 100 euro

Amazfit Bip

La fascia di prezzo è bassa e la concorrenza è agguerrita, dato che a meno di 100 euro troviamo smartband interessanti. Huami, però, ha tirato fuori un prodotto importante. Amazfit Bip è concreto è ha una batteria di lunga durata. Ecco le specifiche complete.

Display Touchscreen LCD transflective a colori, 1,28 pollici. Il display è dotato di retroilluminazione per la consultazione del display al buio;

transflective a colori, 1,28 pollici. Il display è dotato di retroilluminazione per la consultazione del display al buio; Dimensioni : 19,50 x 3,50 x 0,80 cm;

: 19,50 x 3,50 x 0,80 cm; Sensori : Accelerometro a 3 assi, giroscopio, sensore del battito cardiaco, GPS ;

: Accelerometro a 3 assi, giroscopio, sensore del battito cardiaco, ; Peso di 32 grammi ;

di ; Impermeabilità garantita grazie alla certificazione IP68 ;

Batteria da 190 mAh che garantisce un’autonomia almeno di 30 giorni ;

Sistema Operativo : Proprietario;

Funzionalità . Amazfit Bip permette di visualizzare le notifiche che arrivano allo smartphone, ma fruirle non è così semplice. Il sistema operativo, infatti, ha una gestione non ottimale dei messaggi e delle email, per cui risulta un buon prodotto solo per capire quale applicazione ha fatto vibrare lo smartphone. La parte sportiva è abbastanza curata, grazie al GPS che si fa assistere dal GLONASS. Il Bip riconosce alcune modalità di sport, come la corsa, il tapis roulant, la bicicletta e la camminata.

Migliori smartwatch a meno di 200 euro

Amazfit Verge

L’orologio di Huami, controllata di Xiaomi, proprone ad un prezzo aggressivo molte funzioni, dedicate sia allo sport che alla parte multimediale. Non manca davvero nulla all’indossabile dell’azienda cinese, che ha collaborato con Amazon per implementare l’assistente Alexa all’interno del sistema operativo. Ecco la scheda tecnica completa:

Display OLED da 1, 3 pollici, 360×360 pixel. Il display è dotato del sensore di luminosità , in modo da gestire in maniera automatica la luminosità del display;

da 1, 3 pollici, 360×360 pixel. Il display è dotato del sensore di luminosità , in modo da gestire in maniera automatica la luminosità del display; Sensori : Accelerometro a 3 assi, giroscopio, sensore del battito cardiaco, GPS/GLONASS ;

: Accelerometro a 3 assi, giroscopio, sensore del battito cardiaco, ; Processore dual core da 1,2 GHz

dual core da 1,2 GHz RAM : 512MB ;

: ; ROM : 4GB ;

: ; Peso di 46Â grammi ;

di ; Impermeabilità garantita grazie alla certificazione IP68 ;

Batteria da 390 mAh che garantisce un’autonomia almeno di 5 giorni ;

Sistema Operativo : Amazfit OS , fork di Android ;

Funzionalità . Amazfit Verge permette di visualizzare le notifiche che arrivano allo smartphone. L’altoparlante integrato nella scocca, inoltre, consente di rispondere alle chiamate. La parte sportiva è abbastanza curata, grazie al GPS che si fa assistere dal GLONASS. Il Verge offre il supporto nativo a Strava ed è possibile caricare al suo interno mappe in formato gpx, per seguire un percorso predefinito durante l’attività .

Amazfit GTS

L’orologio di Huami, l’Amazfit GTS, è sicuramente l’orologio più equilibrato di tutto il portfolio dell’azienda. Il design è squadrato, il prezzo è concorrenziale, ma all’interno gira un software ben progettato e pieno di funzioni. Ecco la scheda tecnica completa:

Display AMOLED da 1,65 pollici, 348×442 pixel (341 ppi). Il display è dotato del sensore di luminosità , in modo da gestire in maniera automatica la luminosità del display. A proteggere il tutto c’è un vetro curvo 2.5D Corning Gorilla Glass 3. Presente l’Always On Display;

da 1,65 pollici, 348×442 pixel (341 ppi). Il display è dotato del sensore di luminosità , in modo da gestire in maniera automatica la luminosità del display. A proteggere il tutto c’è un vetro curvo 2.5D Corning Gorilla Glass 3. Presente l’Always On Display; Sensori : Accelerometro a 6 assi, giroscopio, sensore del battito cardiaco BioTracker PPG, GPS/GLONASS , sensore geomagnetico a 3 assi, sensore pressione atmosferica;

: Accelerometro a 6 assi, giroscopio, sensore del battito cardiaco BioTracker PPG, , sensore geomagnetico a 3 assi, sensore pressione atmosferica; Processore  dual core da 1,2 GHz

 dual core da 1,2 GHz Peso di 24,8 grammi (senza cinturini);

di (senza cinturini); Impermeabilità  garantita grazie alla certificazione IP68 ;

 garantita grazie alla certificazione ; Batteria da 220  mAh che garantisce un’autonomia di circa 14 giorni (senza utilizzo del GPS);

da che garantisce un’autonomia di circa (senza utilizzo del GPS); Sistema Operativo : Amazfit OS , fork di Android ;

: , fork di ; Funzionalità . Amazfit GTS permette di visualizzare le notifiche che arrivano allo smartphone. Le watchface sono modulari e possono essere personalizzate. Non mancano le applicazioni installate all’interno dell’orologio, ma non c’è possibilità di installarne di nuove tramite Store dedicato. Amazfit GTS consente il rilievo del battito cardiaco 24h ed è in grado di riconoscere automaticamente aritmie cardiache. La parte sportiva è abbastanza curata, grazie al GPS che si fa assistere dal GLONASS. Il sistema operativo consente il tracciamento di 12 differenti sport, tra cui il nuoto. Il GTS offre il supporto nativo a Strava ed è possibile caricare al suo interno mappe in formato gpx, per seguire un percorso predefinito durante l’attività .

Fitbit Versa 2

Fitbit rimane al passo con i tempi e lancia Fitbit Versa 2, al cui interno troviamo Alexa, l’assiste vocale di Amazon. Il miglioramento rispetto alla precedente versione non risiede solo nell’assistente vocale, bensì anche nel nuovo display AMOLED, più definito e con contrasto elevatissimo. Si tratta di un prodotto votato alla gestione delle notifiche e al riconoscimento delle attività sportive. La scheda tecnica è la seguente:

Display AMOLED a colori, 1,34 pollici, 1000 nit di luminosità . Non mancano il sensore di luminosità ambientale, il vetro di rivestimento Corning Gorilla Glass 3 e l’Always-On-Display;

a colori, 1,34 pollici, 1000 nit di luminosità . Non mancano il sensore di luminosità ambientale, il vetro di rivestimento Corning Gorilla Glass 3 e l’Always-On-Display; Dimensioni : 3,9 x 4,1 x 1,1 cm;

:Â 3,9 x 4,1 x 1,1 cm; Sensori : Accelerometro a 3 assi, monitoraggio battito cardiaco ottico, altimetro, sensore di luce ambientale, sensore SpO2 Relative, NFC;

: Accelerometro a 3 assi, monitoraggio battito cardiaco ottico, altimetro, sensore di luce ambientale, sensore SpO2 Relative, NFC; Peso di 38 grammi ;

di ; Impermeabilità garantita fino ad una profondità di 50 metri . Fitbit Versa 2 è particolarmente adatto per il nuoto;

Batteria  dichiarata buona per 7 giorni di utilizzo dello smartwatch;

Sistema Operativo : Proprietario;

Funzionalità . Fitbit Versa 2 manca del GPS, il che significa che bisogna collegarlo allo smartphone per tracciare il percorso durante un’attività . Al di là di questo sensore mancante, l’azienda ha inserito all’interno del dispositivo hardware di primo livello, utile al monitoraggio delle attività sportive. L’orologio riconosce più di 15 sport, in modo da calcolare in maniera precisa le calorie. La tecnologia PurePulse integrata consente di rilevare continuamente il battito cardiaco dell’utente, non soltanto durante un’attività . Sempre in ambito salute, si segnala la sessione guidata di respirazione. Fitbit Versa 2 permette di visualizzare avvisi di chiamata, messaggi e calendario e di ricevere notifiche push dalle app preferite dall’utente, nonché di rispondere (solo su Android) tramite messaggi preimpostati o tramite dettatura vocale. Alexa integrata, richiamabile tramite pressione del pulsante fisico, consente di tenere d’occhio il meteo, di impostare timer e sveglie e di controllare i dispositivi smart home.

Honor MagicWatch 2

Honor rinnova un prodotto molto interessante, pieno di funzionalità . L’hardware è di livello, il design è curato, dunque ha tutte le carte in regola per entrare a far parte della nostra guida. Di seguito riportiamo le specifiche complete:

Display: AMOLED circolare con risoluzione 454 x 454 pixel, 326 ppi. Il display touchscreen è dotato del sensore di luminosità e supporta i movimenti slide e touch. Non manca l’ Always-On-Display ;

circolare con risoluzione 454 x 454 pixel, 326 ppi. Il display touchscreen è dotato del sensore di luminosità e supporta i movimenti slide e touch. Non manca l’ ; Sensori : Accelerometro, Giroscopio, Magnetometro, sensore del battito cardiaco, Barometro, NFC, GPS + GLONASS + BeiDou e sensore di luce ambientale;

: Accelerometro, Giroscopio, Magnetometro, sensore del battito cardiaco, Barometro, NFC, GPS + GLONASS + BeiDou e sensore di luce ambientale; Cassa in acciaio 316L. Sul retro la plastica ospita il sensore del battito cardiaco;

in acciaio 316L. Sul retro la plastica ospita il sensore del battito cardiaco; Peso di 41Â grammi ;

di ; Impermeabilità : Garantita fino a 5 ATM;

: Garantita fino a 5 ATM; Processore : Kirin A1 ;

: ; Memoria; RAMÂ da 32MB , ROMÂ da 4GB ;

da , da ; Batteria  che dovrebbe garantire un’autonomia di circa una settimana di utilizzo, anche se la durata dell’orologio varia in base all’utilizzo del GPS;

 che dovrebbe garantire un’autonomia di circa una settimana di utilizzo, anche se la durata dell’orologio varia in base all’utilizzo del GPS; Sistema Operativo : Proprietario LightOS ;

: Proprietario ; Funzionalità . Honor ha dotato il suo indossabile della tecnologia di monitoraggio cardiaco Huawei TruSeen, che garantisce un’osservazione approfondita del battito durante gli allenamenti e le classiche attività quotidiane. Ottimo per monitorare le attività sportive: Honor Watch Magic riconosce diversi sport (nuoto compreso). Ha, inoltre, la possibilità di visualizzare le notifiche, di dare uno sguardo al livello di stress accumulato dal corpo e di pagare con la connessione NFC. Merita menzione anche il riconoscimento approfondito del sonno grazie a Huawei TrueSleep 2.0, che identifica i principali disturbi legati al sonno e fornisce più di 200 suggerimenti per aiutare l’utente a dormire meglio.

TicWatch S2 & E2

Ticwatch S2 e E2 hanno il compito di consacrare un brand che si è affermato prepotentemente con l’uscita dei due primi modelli. I due smartwatch rappresentano una soluzione economica ma valida nel mondo smartwatch, forti dell’appoggio di Google. I dispositivi, infatti, montano Wear OS, dunque hanno un’ottima gestione delle notifiche ed offrono un completo supporto alle applicazioni di Google. Abbiamo pensato di inserirli nella stessa scheda perché hanno le stesse caratteristiche tecniche: si differenziano solo per le dimensioni, l’ estetica ed il peso (quest’ultimo a favore della versione Express, a sinistra sull’immagine).

Display Touchscreen AMOLED rotondo, 1.4”, 400×400 pixel

rotondo, 1.4”, 400×400 pixel Processore Qualcomm Snapdragon Wear 2100

Dimensioni : 46.9 x 52.2 x 12.9 mm (versione Express), 46.6 x 51.8 x 12.9 mm (versione Sport)

: 46.9 x 52.2 x 12.9 mm (versione Express), 46.6 x 51.8 x 12.9 mm (versione Sport) Sensori : Accelerometro, Giroscopio, Bussola, Cardiofrequenzimetro, Prossimità , GPS

: Accelerometro, Giroscopio, Bussola, Cardiofrequenzimetro, Prossimità , GPS Impermeabilità garantita fino ad una profondità di 5 ATM

garantita fino ad una profondità di 5 ATM Memoria: 4GB

Batteria da 415 mAh . Fino a 24 ore di autonomia

da . Fino a 24 ore di autonomia Sistema Operativo : Wear OS

: Funzionalità . Mancano NFC e connessione LTE. Il sistema operativo Wear OS garantisce ai dispositivi personalizzazione e funzionalità . Il microfono integrato consente di rispondere in maniera vocale alle notifiche che arrivano allo smartphone. Entrambe le versioni hanno preinstallata la suite di app proprietaria per il monitoraggio delle attività . Il motore TicMotion riconosce automaticamente fino a 6 attività sportive (comprese il Nuoto e lo Snorkeling). Il salvataggio avviene anche su Cloud, quindi le informazioni rimangono anche se viene cambiato smartphone.

Offerte Ticwatch Express 2

Garmin Vivomove HR

Un orologio elegante e di tendenza, un accessorio glamour e allo stesso tempo discreto per completare outfit diversi e per tenere traccia delle proprie attività . Garmin Vivomove HR è la soluzione analogica dell’azienda, arricchita da un piccolo display touchscreen a scomparsa che risulta efficace per dare un’occhiata alle notifiche e ai dati raccolti dell’attività fisica. Di seguito riportiamo le specifiche tecniche:

Display Touchscreen OLED a scomparsa rettangolare, 64×128 pixel, nascosto all’interno della cassa analogica dell’orologio. E’ presente il sensore di luminosità ;

rettangolare, 64×128 pixel, nascosto all’interno della cassa analogica dell’orologio. E’ presente il sensore di luminosità ; Processore Qualcomm® Snapdragon™ Wear ;

; Cassa in polimero con una ghiera in acciaio nella versione Sport , interamente in acciaio in quella Premium ;

con una ghiera in acciaio nella versione , interamente in in quella ; Dimensioni :Â 43x43x11,6 mm;

:Â 43x43x11,6 mm; Peso di 46 grammi

di 46 grammi Impermeabilità  garantita fino ad una profondità massima di 50 metri;

 garantita fino ad una profondità massima di 50 metri; Memoria: 4GB

Batteria  in grado di alimentare lo smartwatch fino a due settimane in modalità orologio e fino a 5 giorni con Smart Notification attive ;

 in grado di alimentare lo smartwatch fino a due settimane in modalità orologio e fino a 5 giorni con ; Sistema Operativo : proprietario;

: proprietario; Funzionalità . La dotazione hardware è quasi al completo: manca il GPS che permette di tracciare il percorso durante un’attività fisica e, purtroppo, non si può abbinare a quello dello smartphone. Quando si attiva il piccolo display, le lancette si posizionano alle 10:10, in modo da favorire la visualizzazione dei contenuti. C’è il supporto alle notifiche di terze parti, ma non si può rispondere velocemente dallo smartwatch. Tanta tecnologia a bordo: la rilevazione del battito cardiaco è continua, grazie a Garmin Elevate. C’è la stima del VO2 max che, grazie alla funzione Fitness Age, definisce la propria età fisica, comparata a quella anagrafica. Infine, il sistema rileva automaticamente le attività fisiche, grazie a Garmin Move IQ.

Huawei Watch GT 2

Molto interessante il nuovo orologio di Huawei. Presentato insieme al Mate 30 e 30 Pro, il Watch GT 2 integra la più recente tecnologia sviluppata dall’azienda cinese in fatto di indossabili. Ecco la scheda tecnica completa:

Display: AMOLED  circolare con risoluzione 454 x 454 pixel, 326 ppi. Il display touchscreen è dotato del sensore di luminosità e supporta i movimenti slide e touch;

 circolare con risoluzione 454 x 454 pixel, 326 ppi. Il display touchscreen è dotato del sensore di luminosità e supporta i movimenti slide e touch; Sensori : Accelerometro, Giroscopio, Magnetometro, sensore del battito cardiaco, Barometro, GPS e sensore di luce ambientale, sensore pressione aria;

: Accelerometro, Giroscopio, Magnetometro, sensore del battito cardiaco, Barometro, GPS e sensore di luce ambientale, sensore pressione aria; Cassa in acciaio inossidabile;

in acciaio inossidabile; Dimensioni : 45,9 x 45,9 x 10,7 mm (modello da 46mm);

: 45,9 x 45,9 x 10,7 mm (modello da 46mm); Peso  di 41 grammi (modello da 46 mm);

 di (modello da 46 mm); Impermeabilità : Garantita fino a 5 atm

: Garantita fino a 5 atm Memoria RAMÂ da 16 MB

da 16 MB Batteria dichiarata buona per due settimane di uso con monitoraggio cardiaco attivo. 30 ore di autonomia, invece, con tracciamento continuo degli allenamenti;

dichiarata buona per due settimane di uso con monitoraggio cardiaco attivo. 30 ore di autonomia, invece, con tracciamento continuo degli allenamenti; Sistema Operativo : Proprietario LineOS ;

: Proprietario ; Funzionalità . Huawei ha dotato il suo indossabile della tecnologia di monitoraggio cardiaco Huawei TruSeen 3.5, che garantisce un’osservazione approfondita del battito durante gli allenamenti e le classiche attività quotidiane. Ottimo per monitorare le attività sportive, grazie alla presenza dell’ app Fitness di Huawei, con il riconoscimento di 15 attività sportive (nuoto compreso). Possibilità di visualizzare le notifiche e di effettuare chiamate, sfruttando il microfono integrato. Merita menzione anche il riconoscimento approfondito del sonno, grazie a Huawei TrueSleep 2.0 che identifica i principali disturbi legati al sonno e fornisce più di 200 suggerimenti per aiutare l’utente a dormire meglio. Huawei ha sviluppato anche TruRelax, tecnologia che monitora lo stress tramite delle analisi elaborate dal watch, fornendo successivamente suggerimenti su come curare la salute del corpo.

Huawei Watch GT2e

La serie Watch GT2 per Huawei è molto importante. L’uscita sul mercato della versione Watch GT 2e sta proprio in questo: cavalcare l’onda del successo e spingere ancora di più le vendite dello smartwstch con una versione rivisitata e votata maggiormente al mondo sportivo. Huawei Watch GT 2e entra di diritto nella guida ai migliori smartwatch. Di seguito la scheda tecnica completa:

Display: AMOLED  circolare con risoluzione 454 x 454 pixel, 326 ppi. Il display touchscreen è dotato del sensore di luminosità e supporta i movimenti slide e touch;

 circolare con risoluzione 454 x 454 pixel, 326 ppi. Il display touchscreen è dotato del sensore di luminosità e supporta i movimenti slide e touch; Sensori : Accelerometro, Giroscopio, Magnetometro, sensore del battito cardiaco, Barometro, GPS e sensore di luce ambientale, sensore pressione aria;

: Accelerometro, Giroscopio, Magnetometro, sensore del battito cardiaco, Barometro, GPS e sensore di luce ambientale, sensore pressione aria; Cassa in metallo;

in metallo; Dimensioni : 53 x 46,8 x 10,8 mm;

: 53 x 46,8 x 10,8 mm; Peso  di 43 grammi ;

 di ; Impermeabilità : Garantita fino a 5 atm

: Garantita fino a 5 atm Memoria RAMÂ da 32 MB

da 32 MB Batteria dichiarata buona per due settimane di uso con monitoraggio cardiaco attivo. 30 ore di autonomia, invece, con tracciamento continuo degli allenamenti;

dichiarata buona per due settimane di uso con monitoraggio cardiaco attivo. 30 ore di autonomia, invece, con tracciamento continuo degli allenamenti; Sistema Operativo : Proprietario LineOS ;

: Proprietario ; Funzionalità . Huawei ha dotato il suo indossabile della tecnologia di monitoraggio cardiaco Huawei TruSeen 3.5, che garantisce un’osservazione approfondita del battito durante gli allenamenti e le classiche attività quotidiane. Ottimo per monitorare le attività sportive, grazie alla presenza dell’ app Fitness di Huawei, con il riconoscimento di 100 attività sportive (nuoto compreso). Possibilità di visualizzare le notifiche ma non di effettuare chiamate, poiché non è presente lo speaker e un altoparlante integrato. Merita menzione anche il riconoscimento approfondito del sonno, grazie a Huawei TrueSleep 2.0 che identifica i principali disturbi legati al sonno e fornisce più di 200 suggerimenti per aiutare l’utente a dormire meglio. Huawei ha sviluppato anche TruRelax, tecnologia che monitora lo stress tramite delle analisi elaborate dal watch, fornendo successivamente suggerimenti su come curare la salute del corpo.

Misfit Vapor 2

Misfit porta sul mercato, a fine 2018, uno smartwatch completo e molto interessante. Bello, elegante e funzionale, il Misfit Vapor 2 è motorizzato Google, scelta che premia l’indossabile lato usabilità e notifiche. Non manca la parte sportiva, grazie al GPS integrato. Di seguito le caratteristiche complete.

Display: AMOLED circolare con densità di 328 pixel per pollice. pixel. Il display touchscreen è dotato del sensore di luminosità e supporta i movimenti slide e touch;

circolare con densità di 328 pixel per pollice. pixel. Il display touchscreen è dotato del sensore di luminosità e supporta i movimenti slide e touch; Sensori : Accelerometro, Giroscopio, sensore del battito cardiaco, NFC, GPS e sensore di luce ambientale. Il processore è il Qualcomm Snapdragon Wear 2100 ;

: Accelerometro, Giroscopio, sensore del battito cardiaco, NFC, GPS e sensore di luce ambientale. Il processore è il ; Cassa in acciaio satinato. Il case è stato declinato in due misure, da 41 e da 46mm;

in acciaio satinato. Il case è stato declinato in due misure, da 41 e da 46mm; Impermeabilità : Garantita fino a 30 metri di profondità ;

: Garantita fino a 30 metri di profondità ; Memoria RAM da 512MB;

da 512MB; Batteria  dichiarata buona per due giorni di utilizzo (330 mAh);

 dichiarata buona per due giorni di utilizzo (330 mAh); Sistema Operativo : WearOS

: Funzionalità . Misfit, inserendo all’interno dell’orologio WearOS, lo ha reso particolarmente adatto per rispondere alle notifiche e per utilizzare le applicazioni dallo Store. Supporta, inoltre, le gestures per scorrere le informazioni sul display, grazie a movimenti del polso. Particolarmente curata anche la parte fitness, grazie al GPS integrato, che permette all’utente di lasciare a casa lo smartphone quando si compie attività fisica. Misfit Vapor 2 riconosce diverse attività fisiche, compreso il nuoto.

Migliori smartwatch sopra ai 200 euro

Garmin Venu

Bello, elegante e funzionale Garmin Venu rappresenta uno degli orologi smart più interessanti. Il prezzo di acquisto elevato è giustificato da una qualità costruttiva impeccabile, da un display AMOLED definito e da un hardware studiato nei minimi dettagli. Ecco la scheda tecnica completa:

Display: circolare touchscreen dotato del sensore di luminosità . Il display AMOLED è protetto dal vetro Corning Gorilla Glass 3 ;

circolare touchscreen dotato del sensore di luminosità . Il display è protetto dal vetro ; Sensori : Accelerometro, altimetro, luce ambientale, giroscopio, battito cardiaco con tecnologia Garmin Elevate, microfono, bussola altimetro, pulsossimetro, GPS GLONASS e GALILEO integrati;

: Accelerometro, altimetro, luce ambientale, giroscopio, battito cardiaco con tecnologia Garmin Elevate, microfono, bussola altimetro, pulsossimetro, GPS GLONASS e GALILEO integrati; Cassa polimero fibrorinforzato;

polimero fibrorinforzato; Impermeabilità : Garantita fino a 5 ATM;

: Garantita fino a 5 ATM; Memoria  disponibile per ospitare fino a 500 canzoni;

disponibile per ospitare fino a 500 canzoni; Batteria dichiarata buona per cinque giorni di utilizzo in modalità smartwatch. Si parla, invece, di circa 6 ore con GPS e Musica sempre accesi;

dichiarata buona per cinque giorni di utilizzo in modalità smartwatch. Si parla, invece, di circa 6 ore con GPS e Musica sempre accesi; Sistema Operativo : Proprietario;

: Proprietario; Funzionalità . Garmin è riuscita a sviluppare un prodotto attento alla parte sportiva e a quella del benessere del corpo, senza estremizzare il design. L’orologio riconosce in maniera automatica oltre 20 profili sportivi, rilevati in maniera accurata grazie al GPS integrato. Non manca un coach personale che aiuta l’utente ad allenarsi in alcune attività sportive. Interessante il sensore per il rilevamento del battito cardiaco che stima il VO2 max e il livello di stress. L’ascolto musicale è disponibile sia online che offline. In quest’ultimo caso, è possibile caricare all’interno della memoria dello smartwatch fino a 500 brani, da ascoltare in abbinamento alle cuffie Bluetooth. Non manca la componente smart: l’orologio notifica chiamate e messaggi arrivati sul telefono e consente la riposta rapida (solo Android). Infine, Garmin Pay consente di effettuare pagamenti contactless.

Fossil Sport

Quando si cerca un prodotto funzionale e al contempo attento al design, scegliere Fossil può risultare la soluzione migliore. Fossil Sport è la nuova proposta dell’azienda, che mira a soddisfare anche gli utenti più esigenti, grazie al riconoscimento di tante attività sportive e al GPS integrato. Di seguito le specifiche complete:

Display:  circolare touchscreen dotato del sensore di luminosità ;

 circolare touchscreen dotato del sensore di luminosità ; Sensori : Accelerometro, altimetro, luce ambientale, giroscopio, battito cardiaco, microfono, NFC, GPS integrato. Il processore è il nuovo Qualcomm Snapdragon Wear 3100

: Accelerometro, altimetro, luce ambientale, giroscopio, battito cardiaco, microfono, NFC, GPS integrato. Il è il nuovo Cassa  ultraleggera in nylon e alluminio. Il case è stato declinato in due misure, da 41 e da 43mm;

 ultraleggera in nylon e alluminio. Il case è stato declinato in due misure, da 41 e da 43mm; Impermeabilità : Garantita fino a 50 metri di profondità ;

: Garantita fino a 50 metri di profondità ; Memoriaì da 4GB;

da 4GB; Batteria  dichiarata buona per due giorni di utilizzo (330 mAh);

 dichiarata buona per due giorni di utilizzo (330 mAh); Sistema Operativo : WearOS

: Funzionalità . Fossil, inserendo all’interno dell’orologio WearOS, lo ha reso particolarmente adatto per rispondere alle notifiche e per utilizzare le applicazioni dallo Store. Supporta, inoltre, le gesture per scorrere le informazioni sul display, grazie a movimenti del polso. Particolarmente curata anche la parte fitness, grazie al GPS integrato, che permette all’utente di lasciare a casa lo smartphone quando si compie attività fisica. Fossil Sport riconosce diverse attività fisiche, compreso il nuoto. Il microfono consente di interpellare in maniera attiva Google Assistant, di archiviare musica in locale, grazie ai 4GB di memoria integrata e di pagare in maniera contact less grazie al supporto a Google Pay.

Samsung Galaxy Watch

Samsung porta sul mercato un dispositivo interessantissimo per tutti coloro che amano fare attività sportiva e monitorare ciò che arriva allo smartphone. L’azienda sud-coreana ha pensato di tagliare con il passato, perlomeno nel nome. Galaxy Watch rappresenta il nuovo corso dell’azienda nel campo degli indossabili. La migliore tecnologia a è stata racchiusa in un orologio leggero e curato esteticamente. Rimane il collaudato e performante software Tizen. Di seguito le caratteristiche complete:

Display: Circular SuperAMOLED 360×360, 1,2 pollici, Corning Gorilla Glass 3 . Il sensore di luminosità sotto il display permette all’orologio di Samsung di mostrare un design frontale pulito, perfettamente circolare;

360×360, 1,2 pollici, . Il sensore di luminosità sotto il display permette all’orologio di Samsung di mostrare un design frontale pulito, perfettamente circolare; Sensori : Accelerometro, Giroscopio, Barometro, Cardiofrequenzimetro, Luce ambientale e GPS (GLONASS);

: Accelerometro, Giroscopio, Barometro, Cardiofrequenzimetro, Luce ambientale e GPS (GLONASS); Processore  dual-core da 1,15GHz. Ram da 768MB ;

 dual-core da 1,15GHz. da ; Cassa in acciaio inossidabile: costruito secondo specifiche militari;

in acciaio inossidabile: costruito secondo specifiche militari; Dimensioni :Â 45,7 x 41,9 x 12,7 mm;

:Â 45,7 x 41,9 x 12,7 mm; Peso di 50 Â grammi;

di  grammi; Impermeabilità : IP67/68 , dichiarato resistente alle immersioni fino a 5 ATM

: , dichiarato resistente alle immersioni fino a 5 ATM Memoria:Â 4GB

Batteria da 270 mAh . Fino a 48 ore di autonomia. Con utilizzo GPS continuo, si stimano circa 14 ore di autonomia;

da . Fino a di autonomia. Con utilizzo GPS continuo, si stimano circa 14 ore di autonomia; Sistema Operativo : Tizen

: Funzionalità . Lo smartwatch di Samsung supporta 39 attività sportive. La sensoristica completa lo rende perfetto per l’attività sportiva avanzata. La ghiera è ruotabile e permette di interagire con il sistema operativo, configurandosi come ottima alternativa al touch. Non manca il supporto alle notifiche, con possibilità di rispondere tramite frasi impostate, mediante dettatura vocale o, ancora, tramite scrittura con tastiera. Interessanti le esclusive collaborazioni instaurate con partner importanti, utili per migliorare ed elevare le potenzialità del dispositivo. Lo smartwatch è abilitato al pagamento tramite il servizio Samsung Pay, grazie alla presenza del sensore NFC.

Samsung Galaxy Watch Active 2

Samsung Galaxy Watch Active 2 rinnova un prodotto molto conosciuto e amato dal pubblico. La ghiera che permette di navigare tra i menù è touch, ma restituisce un feedback aptico. L’azienda ha inserito anche la tecnologia idonea per effettuare ECG. Vediamo le caratteristiche tecniche complete:

Display: AMOLED 360×360, 1,4 pollici (versione 44 millimetri), Corning Gorilla Glass . Il sensore di luminosità sotto il display permette all’orologio di Samsung di mostrare un design frontale pulito, perfettamente circolare. Presente l’Always On Display;

360×360, 1,4 pollici (versione 44 millimetri), . Il sensore di luminosità sotto il display permette all’orologio di Samsung di mostrare un design frontale pulito, perfettamente circolare. Presente l’Always On Display; Sensori : Accelerometro, Giroscopio, Barometro, Cardiofrequenzimetro, sensore ECG, Luce ambientale e GPS (GLONASS + BeiDou + Galileo);

: Accelerometro, Giroscopio, Barometro, Cardiofrequenzimetro, sensore ECG, Luce ambientale e GPS (GLONASS + BeiDou + Galileo); Processore : Samsung Exynos 9110 Dual core  a 1.15 GHz. Ram  da 768MB ;

:  a 1.15 GHz.  da ; Cassa  in acciaio inossidabile: costruito secondo specifiche militari;

 in acciaio inossidabile: costruito secondo specifiche militari; Dimensioni : 44,0 x 44,0 x 10,9 mm;

: 44,0 x 44,0 x 10,9 mm; Peso di 30 grammi;

di grammi; Impermeabilità : IP67/68 , dichiarato resistente alle immersioni fino a 5 ATM

:Â , dichiarato resistente alle immersioni fino a 5 ATM Memoria:Â 4GB

Batteria  da 240 mAh . Fino a 60 ore di autonomia. La caratteristica più interessante è che il dispositivo supporta la ricarica wireless ;

 da . Fino a di autonomia. La caratteristica più interessante è che il dispositivo supporta la ; Sistema Operativo : Tizen ;

: ; Funzionalità . Lo smartwatch di Samsung supporta 39 attività sportive, delle quali 7 vengono riconosciute in maniera automatica dal software. Samsung ha implementato la funzione Running Coach, la quale dà consigli in tempo reale in base ai tuoi obiettivi di corsa. La sensoristica completa lo rende perfetto per l’attività sportiva avanzata. Non manca il supporto alle notifiche, con possibilità di rispondere tramite frasi impostate, mediante dettatura vocale o, ancora, tramite scrittura con tastiera. Interessanti le esclusive collaborazioni instaurate con partner importanti, utili per migliorare ed elevare le potenzialità del dispositivo. Lo smartwatch è abilitato al pagamento tramite il servizio Samsung Pay, grazie alla presenza del sensore NFC. Il cardiofrequenzimetro è in grado anche di effettuare un ECG. Interessante è l’app Stress Tracker, la quale tiene sotto controllo i livelli di stress e offre esercizi di respirazione guidati, al fine di riportare lo stato del corpo in equilibrio.

Garmin Vivoactive 3 Music

Il prodotto più versatile di Garmin si chiama Vivoactive 3 Music. La dicitura lascia intendere che la parte musicale è curata in questo orologio da polso smart. Oltre ai profili sport riconosciuti dal software, infatti, la capiente memoria interna permette di inserire le canzoni all’interno del Garmin per ascoltarle anche offline. Di seguito riportiamo la scheda tecnica:

Display: circolare touchscreen dotato del sensore di luminosità . Il display è protetto dal vetro Corning Gorilla Glass 3 ;

circolare touchscreen dotato del sensore di luminosità . Il display è protetto dal vetro ; Sensori : Accelerometro, altimetro, luce ambientale, giroscopio, battito cardiaco con tecnologia Garmin Elevate, microfono, bussola, termometro, GPS, GLONASS e GALILEO integrati;

: Accelerometro, altimetro, luce ambientale, giroscopio, battito cardiaco con tecnologia Garmin Elevate, microfono, bussola, termometro, GPS, GLONASS e GALILEO integrati; Cassa ultraleggera ai polimeri;

ultraleggera ai polimeri; Impermeabilità : Garantita fino a 5 ATM;

: Garantita fino a 5 ATM; Memoria  disponibile per ospitare fino a 500 canzoni;

disponibile per ospitare fino a 500 canzoni; Batteria dichiarata buona per sette giorni di utilizzo in modalità smartwatch. Si parla, invece, di circa 8 ore con GPS e Musica sempre accesi;

dichiarata buona per sette giorni di utilizzo in modalità smartwatch. Si parla, invece, di circa 8 ore con GPS e Musica sempre accesi; Sistema Operativo : Proprietario;

: Proprietario; Funzionalità . Garmin ha curato, in questo dispositivo, soprattutto la gestione musicale. L’ascolto musicale è disponibile sia online che offline. In quest’ultimo caso, è possibile caricare all’interno della memoria dello smartwatch fino a 500 brani, da ascoltare in abbinamento alle cuffie Bluetooth. L’orologio riconosce in maniera automatica oltre 15 profili sportivi, rilevati in maniera accurata grazie al GPS integrato. Interessante il sensore per il rilevamento del battito cardiaco che stima il VO2 max e il livello di stress. Non manca la componente smart: l’orologio notifica chiamate e messaggi arrivati sul telefono e consente la riposta rapida (solo Android). Infine, Garmin Pay consente di effettuare pagamenti contactless.

TicWatch Pro 2020

Mobvoi è una delle poche aziende che crede fermamente nel sistema operativo di Google, Wear OS. Il Ticwatch Pro 2020 ha al suo interno il sistema operativo della casa di Mountain View, arricchito e sostenuto da una sensoristica completa. Di seguito le caratteristiche tecniche:

Display Touchscreen AMOLED rotondo, 1.4”, 400×400 pixel. Il vetro è un Gorilla Glass 3. Inoltre, il dispositivo è dotato anche di un display LCD che può rimanere acceso quando lo smartwatch è in stand-by per consumare meno energia;

rotondo, 1.4”, 400×400 pixel. Il vetro è un Gorilla Glass 3. Inoltre, il dispositivo è dotato anche di un display LCD che può rimanere acceso quando lo smartwatch è in stand-by per consumare meno energia; Processore Qualcomm Snapdragon Wear 2100 ;

; RAM da 1GB ;

da ; Sensori : Accelerometro, giroscopio, bussola, frequenza cardiaca PPG, luce ambientale, sensore d’utilizzo a bassa latenza;

: Accelerometro, giroscopio, bussola, frequenza cardiaca PPG, luce ambientale, sensore d’utilizzo a bassa latenza; Impermeabilità IP68 ;

; Memoria:Â 4GB ;

; Batteria che consente fino a 24 ore di autonomia;

che consente fino a 24 ore di autonomia; Sistema Operativo : Wear OS ;

: ; Funzionalità : Il sistema operativo Wear OS garantisce ai dispositivi personalizzazione e funzionalità . Il microfono integrato consente di rispondere in maniera vocale alle notifiche che arrivano allo smartphone. Entrambe le versioni hanno preinstallata la suite di app proprietaria per il monitoraggio delle attività . Il motore TicMotion riconosce automaticamente fino a 6 attività sportive (comprese il Nuoto e lo Snorkeling). Il salvataggio avviene anche su Cloud, quindi le informazioni rimangono anche se viene cambiato smartphone. Wear OS è sinonimo di grande affidabilità in ambito gestione notifiche, dunque è possibile leggere e rispondere alle notifiche che arrivano allo smartphone. E’ presente il chip NFC per effettuare pagamenti wireless tramite Google Pay.

Fossil 5

Quando si cerca un prodotto funzionale e al contempo attento al design, scegliere Fossil può risultare la soluzione migliore. Fossil 5 è la nuova proposta dell’azienda, che mira a soddisfare anche gli utenti più esigenti, grazie al riconoscimento di tante attività sportive e al GPS integrato. Di seguito le specifiche complete:

Display: circolare touchscreen dotato del sensore di luminosità . Il display è protetto dal vetro Corning Gorilla Glass 4 ;

circolare touchscreen dotato del sensore di luminosità . Il display è protetto dal vetro ; Sensori : Accelerometro, altimetro, luce ambientale, giroscopio, battito cardiaco, microfono, NFC, GPS integrato. Il processore  è il nuovo Qualcomm Snapdragon Wear 3100 ;

: Accelerometro, altimetro, luce ambientale, giroscopio, battito cardiaco, microfono, NFC, GPS integrato. Il  è il nuovo ; Cassa ultraleggera in acciaio;

ultraleggera in acciaio; Impermeabilità : Garantita fino a 3 ATM;

: Garantita fino a 3 ATM; Memoria  da 8GB;

da 8GB; Batteria dichiarata buona per due giorni di utilizzo;

dichiarata buona per due giorni di utilizzo; Sistema Operativo :Â WearOS

: Funzionalità . Fossil, inserendo all’interno dell’orologio WearOS, lo ha reso particolarmente adatto per rispondere alle notifiche e per utilizzare le applicazioni dallo Store. Supporta, inoltre, le gesture per scorrere le informazioni sul display, grazie a movimenti del polso. Particolarmente curata anche la parte fitness, grazie al GPS integrato, che permette all’utente di lasciare a casa lo smartphone quando si compie attività fisica. Fossil Sport riconosce diverse attività fisiche, compreso il nuoto. Il microfono e l’altoparlante integrato consentono di interpellare in maniera attiva Google Assistant e di effettuare chiamate telefoniche. Si può, inoltre, archiviare musica in locale, grazie agli 8GB di memoria integrata e pagare in maniera contact-less grazie al supporto a Google Pay.

Apple Watch Series 5

Lo smartwatch di Apple, giunto alla quinta versione, si aggiorna e guadagna l’Always-On-Display. Per quanto riguarda il resto, è il solito orologio Apple, curato in ogni sua parte, con un’ottimizzazione del frontale che si nota nelle cornici ridotte e nel pannello curvo ai bordi. Di seguito le specifiche tecniche complete.

Display : AMOLED Touch con 3D Touch . Tecnologia LTPO che consente una maggiore efficienza energetica. Risoluzione cassa 40mm ( 394x324mm ), risoluzione cassa 44mm ( 448x348mm ). I bordi del display sono arrotondati e si raccordano con la curvatura della scocca. Presente il sensore di luminosità , nascosto alla vista dell’utente. Presente anche l’ Always-On-Display .

: con . Tecnologia che consente una maggiore efficienza energetica. cassa ( ), risoluzione cassa ( ). I bordi del display sono arrotondati e si raccordano con la curvatura della scocca. Presente il sensore di luminosità , nascosto alla vista dell’utente. Presente anche l’ . Sensori : Accelerometro, Giroscopio, Bussola, Barometro, cardiofrequenzimetro

:Â Accelerometro, Giroscopio, Bussola, Barometro, cardiofrequenzimetro Processore : Apple S5 , CPU dual-core a 64 bit che garantisce prestazioni raddoppiate rispetto alla precedente versione.

: , a 64 bit che garantisce prestazioni raddoppiate rispetto alla precedente versione. Cassa posteriore in ceramica nera e cristallo di zaffiro , al fine di favorire la penetrazione delle onde radio e, quindi, di migliorare la connettività cellulare

in e , al fine di favorire la penetrazione delle onde radio e, quindi, di migliorare la connettività cellulare Dimensioni : 42,7 x 36,6 x 10,7mm

:Â 42,7 x 36,6 x 10,7mm Peso di 60Â grammi

di Impermeabilità garantita

Memoria: 32 GB

Batteria da 1,12 Wh . Fino a 72 ore di autonomia, ma molto dipende dall’utilizzo da parte dell’utente. Se ci si avvale per molto tempo del GPS e della connettività cellulare, grazie alla e-SIM, la durata della batteria diminuisce in maniera importante.

da . Fino a di autonomia, ma molto dipende dall’utilizzo da parte dell’utente. Se ci si avvale per molto tempo del GPS e della connettività cellulare, grazie alla e-SIM, la durata della batteria diminuisce in maniera importante. Sistema Operativo : watchOSÂ

: Funzionalità . Apple Watch Series 5 è un vero sportwatch: supporto a molteplici sport (le nuove rilevazioni yoga e hiking si aggiungono alle 12 attività esistenti), impermeabilità garantita per sessioni di nuoto e cardiofrequenzimetro affidabile. In particolare, il nuovo sensore di Apple permette di fare un ECG, grazie ad un elettrodo inserito all’interno della Digital Crown. Non manca, inoltre, l’avviso all’utente in caso in cui il battito cardiaco è al di sotto di un certo valore per circa 10 minuti. Il giroscopio e l’accelerometro consentono, altresì, di rilevare una caduta e di far partire, in caso, una chiamata di emergenza. L’orologio permette di aggiungere più attività sportive in una stessa sessione. E’ possibile, inoltre, leggere e rispondere alle notifiche, interagire con il software mediante ghiera ed interloquire con Siri, avvicinando l’orologio alla bocca.

