🥇 Le Migliori Tavolette grafiche ✍️ • Luglio 2020

Dopo aver visto i migliori tablet per disegnare, il passaggio ad una tavoletta grafica diventa inevitabile quando si vuole alzare il livello qualitativo dei propri lavori ma non tutti sanno esattamente quale soluzione puntare.

Per questo motivo orientarsi nella scelta della Miglior Tavoletta grafica non è assolutamente cosa semplice. Nel corso degli anni, le proposte non sono mancate ma non tutte si possono ritenere adatte alle esigenze di tutti e alle tasche di tutti.

Se già sapete come orientarvi nel mondo delle Migliori Tavolette grafiche, potete saltare direttamente alle Migliori Tavolette grafiche divise per fascia di prezzo:

Fino a 100 Euro

100 – 200 Euro

Oltre 200 Euro

Schermi interattivi

Come scegliere la Miglior Tavoletta grafica

Prima di scegliere la Miglior Tavoletta grafica, diamo uno sguardo veloce a qualche informazione che sarà sicuramente utile prima della selezione.

Quanto mi conviene spendere per la mia Tavoletta grafica? Che caratteristiche devo valutare per la Miglior Tavoletta grafica?

Risposte:

Se stai leggendo questa guida vuol dire che sei alle prime armi, in caso contrario non avresti limiti di prezzo. Per iniziare a lavorare con una tavoletta grafica non è l’ideale partire con una soluzione top perché c’è bisogno di prendere la “mano” con questi strumenti. Un modello entry level è perfetto per iniziare. La precisione, la fluidità della superficie e la grandezza del campo di lavoro. Una tavoletta grafica deve essere in grado di replicare la scorrevolezza della carta ed offrire anche altri imput per velocizzare il lavoro. Ci son anche delle soluzioni super costose come gli schermi interattivi che non possono essere considerate delle tavolette ma sono lo strumento più professionale in circolazione.

Miglior Tavoletta grafica

Prima di iniziare vi ricordiamo che con Amazon Prime potrete avere spedizioni gratuite in 24 ore lavorative su migliaia di prodotti oltre a servizi extra come Amazon Prime Video. I primi 30gg sono gratuiti. Iscriviti Gratuitamente ad Amazon Prime per 30gg .

Un piccolo ultimo consiglio prima di procedere alla visione della selezione, se siete alle prime armi non dovete cadere nell’errore di pensare che lo strumento migliore vi aiuti a fare lavori migliori. Onestamente non conviene spendere tanto se non avete mai utilizzato una tavoletta grafica, c’è da fare tantissima pratica, c’è da consumare la tavoletta e poi passare a modelli più interessanti e costosi.

Miglior Tavoletta grafica fino a 100€

Huion H420

La tavoletta più economica in circolazione è l’ideale per chi si sta approcciando a questa nuova passione. Il display ha comunque i suoi buoni 2048 livelli di pressione ma non è molto scorrevole.

Huion H420 OSU Tavoletta grafica 10x56cm con Penna Wireless per Disegni di Animazione 25€ ►

Wacom Intuos S

Wacom è il leader delle tavolette grafiche, iniziare con una Intuos S vi permetterà di entrare nel mondo delle soluzioni Wacom che in futuro diventeranno lo strumento indispensabile per il lavoro. Il display ha “solo” 1024 livelli di pressione ma ha una buonissima velocità di lettura della penna che riduce al minimo i lag.

Wacom Intuos S Tavoletta Grafica Bluetooth Pistacchio con Penna per Dipingere, Disegnare ed Editare Foto con 2 Software Creativi Inclusi da Scaricare - Adatta per l'Home Office e l'E-Learning 8€ ► 99.9€ ► 93.98€ [-6%]

Wacom OneByWacom Medium

Il modello più venduto su Amazon, OneByWacom. Una penna reattiva, ergonomica, sensibile alla pressione che ti permette di disegnar in modo naturale. Non necessita di batterie, quindi ha un peso leggero, è perfettamente bilanciata e confortevole da usare per tutto il tempo che desideri.

Wacom OneByWacom Medium Tavoletta Grafica con Penna, Compatibile con Windows, Mac - Adatta per l'Home Office e l'E-Learning 48€ ► 69.99€ ► 58.79€ [-16%]

Miglior Tavoletta grafica 100€ – 200€

Wacom Intuos Pro S

La migliore di questa fascia di prezzo, senza ombra di dubbio. C’è tanto spazio per le mani, c’è un display decisamente grande anche nella sua versione Small (ci sono anche tagli più grandi ma più costosi). Grazie alla penna wacom pro pen 2 inclusa, con 8.192 livelli di pressione e 60 livelli di riconoscimento dell’inclinazione in ogni direzione, la tavoletta wacom assicura la massima precisione e la sensazione di scrittura più naturale

Wacom Intuos Pro S Tavoletta Grafica, Inclusa Penna Wacom Pro Pen 2 con Punte di Ricambio, Windows e Apple - Adatta per l'Home Office e l'E-Learning 26€ ► 229.9€ ► 197.95€ [-14%]

Huion Giano

Costa molto meno della Intuos Pro ma è anche inferiore. Ad onor del vero è nella lista perché il suo prezzo è competitivo e spesso va in offerta su Amazon e potrebbe interessare a chi non è disposto ad arrivare a cifre alte. Rompere il dominio di Wacom è dura ma questa Giano ha comunque le sue carte da giocare con una grande area di lavoro.

HUION Giano WH1409, Tavoletta Grafica, Wireless con 8GB di Memoria Interna e 12 Tasti-Express con Un' Area Attiva di 35 x 22cm (13.8''x 8.6'') 24€ ► 93.99€ ►

Miglior Tavoletta grafica oltre 200€

Wacom Intuos Pro (Medium e Large)

Inutile girarci intorno, la qualità Wacom è imbattibile. La Intuos Pro in versione Medium e Large è sicuramente la miglior tavoletta grafica in circolazione. Il prezzo è leggermente superiore ai 300 Euro per la versione Medium, poco inferiore ai 500 per la versione Large.

Lo schermo ha 2048 livelli di pressione, scorrevolezza della penna ottima e possibilità di lettura di 60 inclinazioni della stessa. Ciò che cambia è la dimensione generale con conseguente maggior comodità di utilizzo. La migliore, fate la vostra scelta.

Wacom Intuos Pro Medium PTH-660 Tavoletta Grafica con penna sensibile alla pressione, Tasti di comando personalizzabili, Kit wireless incluso, Compatibile con Windows e Mac, Nero 42€ ► 380.4€ ►

Wacom Intuos Pro Large Tavoletta Grafica con penna sensibile alla pressione / Superficie attiva 311 x 216 mm / Tasti di comando personalizzabili / kit wireless incluso / Per Mac e PC Windows / Nero 219€ ► 529.9€ ► 373.64€ [-29%]

Miglior Tavoletta grafica (schermi interattivi)

Il passo successivo per iniziare a produrre lavori di grafica professionale è dotarsi di uno schermo interattivo. Non consigliato per tutti, nemmeno amato da tutti ma è sicuramente la soluzione perfetta per lavori di precisione

Ugee 2150

In questa lista di schermi interattivi ci dovrebbero essere solo soluzioni Wacom per la qualità nettamente superiore a questo prodotto Ugee. Entra in classifica per il prezzo super competitivo ma non riesce ad essere un supporto migliore di una qualsiasi tavoletta grafica top.

JlLianT Tappo Di Scarico 1 Pz Bagno Lavandino Filtro Di Scarico Deodorante Bagno Filtro Tappo Per Filtro Scarico Cucina Deodorante Scarico A Pavimento 19€ ►

Wacom Cintiq Pro 13

Tredici pollici di passione, di scorrevolezza e precisione cromatica. La Cintiq Pro 13 è lo schermo interattivo “portatile” per eccellenza con display FullHD e una copertura cromatica pari al 87% Adobe RGB. Costa tanto ma ne vale la pena.

Tinnitus Healing for Damage at 8221 Hertz 1.29€ ► 418€ ►

Wacom Cintiq Pro 16

Il massimo desiderabile, la Cintiq Pro 16 è pazzesca. Ha un display dalla risoluzione 4K in grado di supportare al meglio ogni tipo di lavoro al dettaglio, la copertura cromatica è del 94% Adobe RGB. 8192 livelli di pressione, si deve aggiungere altro?

Wacom Cintiq 16 – Tavoletta Grafica con Schermo per Disegno Digitale, Penna Wacom Pen Pro 2, Full HD 1920 x 1080, Nero 274€ ► 599.9€ ► 409.43€ [-32%]

Wacom Cintiq Pro 24

Con Wacom Cintiq Pro 24 avrete il massimo delle performance in uno display pazzesco. Il display ha una risoluzione ULTRAHD 3840 x 2160 px con angolo di visualizzazione a 176° e 1,07 miliardi di colori visualizzabili con spazio di colore 99% adobe rgb.

La wacom pro pen 2, con riconoscimento dell’inclinazione e 8192 livelli di pressione, scorre sulla superficie in vetro dello schermo, assicurando un tratto naturale, preciso e senza nessun ritardo. Se non avete un budget, prendete questa.



Wacom Cintiq Pro 24 Display Interattivo e Penna Wacom Pen Pro 2; Tavoletta Grafica con Schermo LCD 24" per Disegno Digitale; Fino a 4K UHD; Compatibile con Windows & OS X; Nero 479€ ► 2149.9€ ► 2070.98€ [-4%]

Domande o dubbi? Segnalalo nei commenti qui sotto!

Vi ricordiamo che potete dare uno sguardo anche alle nostre guide: