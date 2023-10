OPPO ha annunciato oggi un’eccezionale serie di offerte che non si possono lasciar sfuggire: Dal 10 ottobre 2023 all’11 ottobre 2023, i clienti italiani potranno accedere a incredibili promozioni su una vasta gamma di prodotti OPPO, sia su Amazon.it durante le Offerte Prime Amazon che su OPPO Store in occasione degli OPPO Days. Questa è un’opportunità imperdibile per trovare il vostro alleato tecnologico ideale, dai dispositivi mobili agli accessori intelligenti.

Offerte Prime Amazon

La nuovissima serie Reno10, rinomata per le sue eccezionali capacità fotografiche, è ora disponibile a prezzi irresistibili durante le Offerte Prime Amazon. In particolare, l’OPPO Reno 10 è in vendita a soli 379,99€, mentre l’OPPO Reno10 Pro è acquistabile a soli 499,99€. Questi dispositivi sono ideali per gli amanti della fotografia che desiderano catturare ritratti straordinari.

Per gli appassionati di musica che cercano un’esperienza d’ascolto senza compromessi, le cuffie OPPO Enco Air3 Pro sono la soluzione perfetta. Dotate di un innovativo diaframma a cupola in fibra di bambù, offrono un suono dettagliato e privo di distorsioni. Durante le Offerte Prime Amazon, le OPPO Enco Air3 Pro sono disponibili a soli 69,99€.

Per gli amanti dello sport, a soli 49,99€ è possibile acquistare l’OPPO Band 2, un vero e proprio personal trainer da polso. Questa smartband supporta oltre 100 modalità di allenamento e offre una modalità running avanzata e una nuova modalità tennis.

OPPO Days

Grazie agli OPPO Days e agli irresistibili flash sales attivi il 10 e 11 ottobre, è possibile accedere a incredibili sconti sui dispositivi della serie Reno, coniugando prestazioni eccezionali e un’estetica accattivante.

L’OPPO Reno8 e l’OPPO Reno8 Pro, famosi per la loro capacità di catturare foto straordinarie anche in condizioni di scarsa luminosità, sono in vendita rispettivamente a soli 299,99€ e 469,99€, per soddisfare le esigenze dei fotoamatori più esigenti.

Anche l’OPPO Reno10 e l’OPPO Reno10 Pro, con il loro design sottile e leggero e le straordinarie prestazioni fotografiche, sono disponibili a soli 379,99€ e 499,99€. La loro fotocamera da 32MP dedicata ai ritratti è un punto di forza.

Per coloro che sono sempre in movimento ma non vogliono rinunciare alla produttività e all’intrattenimento, l’OPPO Enco Air2 Pro e l’OPPO Pad Air rappresentano una combinazione perfetta. Sono in vendita a prezzi vantaggiosi rispettivamente di 47,99€, 179,99€ (4+64GB) e 199,99€ (4+128GB).

L’OPPO Pad Air è un tablet leggero e sottile ( qui la nostra recensione )che consente di godere dei contenuti multimediali preferiti e di migliorare la produttività. In viaggio, può essere abbinato all’OPPO Enco Air2 Pro, con cancellazione intelligente del rumore, per un’esperienza d’ascolto senza interruzioni.

Le Offerte Prime Amazon e gli OPPO Days rappresentano un’opportunità straordinaria per gli amanti della tecnologia di accedere a prodotti innovativi a prezzi incredibili. Sia che cerchiate prestazioni fotografiche eccezionali con la serie Reno10, un’esperienza musicale immersiva con le cuffie OPPO Enco Air3 Pro, dispositivi per il fitness come l’OPPO Band 2 o un tablet versatile come l’OPPO Pad Air, OPPO offre soluzioni di alta qualità per soddisfare ogni esigenza a prezzi vantaggiosi.

