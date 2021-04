OPPO presenta oggi i nuovi dispositivi della serie “A” che arriveranno sul mercato Italiano nei prossimi giorni: stiamo parlando di OPPO A94 5G, OPPO A74 5G e OPPO A54 5G.

Si tratta di tre nuovi dispositivi di fascia media che garantiscono un’ottimo bilanciamento tra prestazioni e prezzo e come avrete notato dalle loro sigle supportano tutti la connettività 5G che oramai è realtà anche in Italia.

Isabella Lazzini, Chief Marketing Officer OPPO Italia ha così commentato il debutto della nuova serie “A”

“La Serie A è una lineup molto apprezzata dai nostri consumatori. Con questi nuovi smartphone vogliamo soddisfare le esigenze e i diversi stili di vita dei nostri utenti, sempre più dinamici, a un prezzo più contenuto. I nuovi modelli della Serie A OPPO offrono prestazioni veloci e potenti, perfetti per accompagnare le persone

nella vita quotidiana sempre più connessa e per tutti gli amanti del gaming che cercano una connessione stabile e performante, anche in mobilità”

Scopriamo ora insieme i tre nuovi smartphone OPPO a cominciare da OPPO A 94 5G che è il più performante del trio appena annunciato.

Inoltre per tutti utenti che acquistano OPPO Serie A fino al 9 maggio, riceveranno inclusi nel prezzo un paio di auricolari OPPO Enco

OPPO A 94 5G

Scheda tecnica A94 5G

Display AMOLED da 6,43″ Full HD+ (2400 x 1080 pixel) in 20:9 con densità di 409 PPI

(2400 x 1080 pixel) in 20:9 con densità di 409 PPI dimensioni di 160.1 x 73,4 x 7,8 mm per 173 g

lettore d’impronte sotto il display

SoC MediaTek Dimensity 800U a 7 nm

CPU octa-core (2 x 2,4 GHz A72 + 6 x 2,0 GHz A55)

GPU Mali-G57 MC3

8 GB di RAM LPDDR4X

128 GB di storage UFS 2.0 espandibile via microSD

quad camera da 48+8+2+2 MP f/1.7-2.2-2.4-2.4 con autofocus PDAF, grandangolare a 119°, macro e sensore di profondità

selfie camera da 16 MP f/2.4

batteria da 4.310 mAh con ricarica VOOC a 30W

supporto dual SIM 5G, Wi-Fi ac Dual Band, Bluetooth 5.1, GPS/A-GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo/QZSS, USB Type-C, ingresso mini-jack

sistema operativo Android 11 con ColorOS 11.1

OPPO A94 5G possiede un design minimalista ed elegante con un peso di 173gr. Sul retro spicca la quadrupla fotocamera, integrata nella scocca posteriore del device, con il vetro Gorilla Glass 5 che lo mantiene elegante e liscio al tatto seppur resistente.

Il display è un Super AMOLED FHD+ da 6,4’’ con rapporto schermo-corpo del 90,8% e il Punch-Hole da 3,7mm.

OPPO A 94 5G è uno smartphone Android 11 con il nuovo chipset Mediatek 5G Dimensity 800U ( con core fino a 2,4Ghz ) con processo produttivo a 7nm e supporta la doppia modalità 5G SIM (NSA e SA).

L’Antenna 360° 3.0 è ottimizzata per mantenere un segnale costante, indipendentemente da come si impugna lo smartphone, inoltre, OPPO A94 5G è dotato della funzione Dual Network Channel che accelera la connessione collegandosi alla rete Wi-Fi e 4G/5G.

L’autonomia è garantita da una batteria da 4310mAh e soprattutto troviamo la tecnologia di ricarica OPPO VOOC a 30W che permette di ricaricare completamente lo smartphone in circa 48 minuti.

Con soli cinque minuti di ricarica, il telefono supporta 2 ore di riproduzione video o circa 3 ore di conversazione. Per migliorare ulteriormente le prestazioni, OPPO ha incorporato il System Performance Optimizer che riduce la possibilità di lag del 18% rispetto alle generazioni precedenti, una funzione perfetta per tutti i gamer più esigenti. Sempre per i gamer troviamo anche una modalità gioco che ottimizza le sessioni di gioco migliorando le performance e riducendo le notifiche di sistema.

Inoltre, lo smartphone possiede anche la possibilità di abilitare le Bullet Notification da WhatsApp e Facebook in modo da poter continuare a tenere sotto controllo i propri social preferiti durante le sessioni di gaming, con un livello di distrazione minimo.

Infine, Quick Startup consente di tornare rapidamente alla sessione di gioco con un semplice tap entro 24 ore dall’uscita dal gioco senza dover attendere i tempi di caricamento. Infine, la modalità Game Floating Window consente di mantenere un gioco in esecuzione in una finestra mobile in modo da poterlo monitorare e tornare a giocare in qualsiasi momento.

Fotocamera

Il comparto fotografico di OPPO A94 5G include una fotocamera principale da 48MP, una macro-grandangolare da 8MP, una Portrait Mono Camera da 2MP e una Macro Mono da 2MP, ed è in grado di scattare foto con risoluzione fino a 108MP AI grazie all’innovativa tecnologia Ultra Clear Image.

Grazie alla funzionalità Dual-View Video, è possibile tenere accese contemporaneamente sia la fotocamera posteriore che quella anteriore, per avere una doppia visuale direttamente sul display. Una funzione perfetta per gli appassionati di vlogging o per chi desidera condividere le proprie esperienze sui social.

OPPO A 94 5G supporta i video HDR e in 4K, inoltre grazie ad AI Scene Enhancement 2.0,

Dynamic Bokeh e Night Plus è possibile acquisire automaticamente foto e video ancora più nitidi.



Prezzo e disponibilità + PROMO DI LANCIO

OPPO A94 5G, nella configurazione 8GB RAM+128GB, è disponibile in Italia su Amazon.it e nei migliori negozi di elettronica di consumo a un prezzo consigliato al pubblico di 369,99€, nelle colorazioni Fluid Black e Cosmo Blue.

Tutti coloro che acquisteranno lo smartphone entro il 9 maggio 2021, riceveranno inclusi nel prezzo OPPO Enco Air, per un valore commerciale di 99,00€

Altre informazioni sul sito ufficiale OPPO.

OPPO A 74 5G

OPPO A 74 5G è il dispositivo di mezzo del nuovo trio annunciato oggi ma non per questo rinuncia a features importanti come la connettività 5G o il display a 90Hz.

Oppo a 74 ha un Display LCD Hyper-Color Screen da 6.49” con FHD punch-hole con frequenza di aggiornamento a 90Hz e alla frequenza di campionamento tattile a 180Hz.

Al suo interno troviamo un chipset Snapdragon 480 5G affiancato da 6GB di memoria RAM.

La batteria è un’unità da 5.000mAh con tecnologia Battery Guard, che personalizza le velocità di ricarica in base alle abitudini degli utenti, soprattutto durante la notte in quanto l’applicazione ferma la ricarica quando arriva all’80% e riprende a caricare il restante 20% soltanto quando sarà mattina, garantendo che il telefono non si surriscaldi e si ricarichi in modo sicuro e intelligente. OPPO A74 include la ricarica rapida da 18W, che ricarica il telefono fino al 68% in soli 60 minuti.



Il comparto fotografico di OPPO A74 5G, disponibile alla vendita anche nella versione 4G, supportato dall’AI, comprende una fotocamera principale da 48MP, una grandangolare da 8MP, una monocromatica da 2MP e una macro da 2MP. La fotocamera principale posteriore ultra-nitida da 48MP offre capacità di risoluzione delle immagini elevatissime e utilizza algoritmi a super risoluzione che producono immagini ultra-nitide AI da

108MP (XHD Ultra Clear Image) con una nitidezza a livello di retina. Inoltre, entrambi i telefoni possiedono una fotocamera frontale da 16MP, per selfie perfetti.

Prezzo e disponibilità + PROMO DI LANCIO

OPPO A74 5G, nella configurazione 6GB+128 GB, è disponibile in Italia in esclusiva con TIM, ad un prezzo consigliato al pubblico di 299,99€ nei colori Fluid Black e Fantastic Purple. Tutti coloro che acquisteranno lo smartphone presso i punti vendita autorizzati TIM entro il 9 maggio 2021, riceveranno inclusi nel prezzo OPPO Enco W11, per un valore commerciale di 99,00€

OPPO A 54 5G

OPPO A54 5G è il più piccolo del nuovo trio e le sue specifiche tecniche sono molto simili a quelle di A74 5G che abbiamo visto poco sopra.

A54 5G ha infatti il medesimo chipset Snapdragon 480 5G ma con 4GB di memoria RAM; così come condividono lo stesso display LCD Hyper-Color Screen da 6.49” con FHD punch-hole con frequenza di aggiornamento a 90Hz e 180Hz di campionamento touch.

Anche la batteria è sempre da 5000 mAh anche se cambia la velocità di ricarica rapida, infatti qui troviamo una ricarica rapida sempre fino a 18W ma nella confezione troveremo un caricabatteria che supporta fino a 10W.

Anche il comparto fotografico è il medesimo, infatti troviamo una fotocamera principale da 48MP, una grandangolare da 8MP, una monocromatica da 2MP e una macro da 2MP.

OPPO A54 5G prezzo e disponibilità



OPPO A54 5G, nella configurazione 4GB RAM+64GB, è disponibile in Italia su Amazon.it e nei migliori negozi di elettronica di consumo a un prezzo consigliato al pubblico di 269,99€ nei colori Fluid Black e Fantastic Purple. Tutti coloro che acquisteranno lo smartphone entro il 9 maggio 2021, riceveranno inclusi nel prezzo OPPO W11, per un valore commerciale di 99,00€;



