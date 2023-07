Non è stata solo presentata la nuova serie Reno 10 e le cuffiette TWS Enco Air 3 e Enco Air 3 Pro, ma nella cornice di Milano arriva anche un nuovo tablet ad infoltire il portfolio OPPO. Infatti OPPO annuncia oggi il lancio del suo nuovo tablet, OPPO Pad 2, che presenta un esclusivo display con rapporto d’aspetto 7:5, un chipset Dimensity 9000 e un’esperienza operativa e di interazione migliorata anche grazie alla presenza del pennino.

OPPO Pad 2 è il primo tablet ad applicare un display con rapporto d’aspetto 7:5, offrendo agli utenti un’esperienza di lettura più confortevole. Rispetto ai tradizionali tablet Android con rapporto d’aspetto 16:10, OPPO Pad 2 offre uno schermo di dimensioni simili con un’area di visualizzazione ampliata di quasi il 10%. Inoltre, il rapporto d’aspetto rimane costante a circa 7:5 sia in modalità a schermo intero che in modalità split-screen, garantendo la coerenza del rapporto in diverse modalità. Lo schermo da 11,61 pollici è dotato anche di una serie di parametri di livello premium, tra cui un’alta risoluzione di 2800×2000 per un’immagine ultra-nitida e dettagli migliorati.

Grazie al supporto di una frequenza di aggiornamento di 144 Hz e di cinque livelli di regolazione della frequenza di aggiornamento adattiva, il display garantisce una visualizzazione più fluida e un consumo energetico più efficiente in diversi scenari di utilizzo. Il display raggiunge un’accuratezza del colore elevata, paragonabile a quella di un display professionale, con un’accuratezza del colore ΔE<2 e supporto per 1,07 miliardi di colori, offrendo immagini più realistiche e vibranti. Inoltre, il display è certificato TÜV Rheinland per soddisfare lo standard Low Blue Light (Hardware Solution), garantendo una visione confortevole dei contenuti visivi per lunghi periodi di tempo. Per offrire un’esperienza di intrattenimento coinvolgente, OPPO Pad 2 è dotato di quattro altoparlanti simmetrici con cavità sonora da 8,0 cc, oltre al supporto per Dolby Vision HDR e Dolby Atmos, offrendo un’esperienza audio/video di tipo cinematografico.

OPPO Pad 2 è uno dei primi tablet a integrare la piattaforma MediaTek Dimensity 9000, che offre prestazioni superiori grazie al suo ultra-core che funziona fino a 3,05 GHz. Abbinata alla memoria LPDDR5 ad alta velocità e alla memoria flash UFS3.1, questa piattaforma offre prestazioni leader del settore con un consumo energetico efficiente, garantendo un funzionamento fluido anche con applicazioni che richiedono elevate prestazioni e multitasking. Il tablet è dotato di una batteria da 9510 mAh che supporta fino a 12,4 ore di riproduzione video continua con una carica completa e può essere ricaricato al 100% in soli 81 minuti grazie alla tecnologia di ricarica flash SUPERVOOCTM da 67 W.

OPPO Pad 2 offre un’esperienza di lavoro intuitiva e senza interruzioni su più dispositivi grazie al Multi-Screen Connect 2.0, che consente la connessione automatica tra il tablet e uno smartphone OPPO con lo stesso account e Bluetooth abilitato. Questa funzionalità permette agli utenti di effettuare e ricevere chiamate, inviare e ricevere messaggi di testo e connettersi online utilizzando i dati mobili direttamente dal tablet, migliorando la produttività. Inoltre, l’interazione multi-dispositivo è resa più comoda ed efficiente, supportando la visualizzazione, la modifica e il salvataggio in tempo reale di video, foto e altri file su entrambi i dispositivi. Le notifiche e le applicazioni dello smartphone possono essere visualizzate e gestite in tempo reale anche su OPPO Pad 2 grazie alla funzione Screen Mirroring, consentendo una maggiore flessibilità nei flussi di lavoro multi-dispositivo. La funzione di trasmissione continua dello schermo permette agli utenti di passare senza interruzioni dalla visione di un video sullo smartphone a quella su OPPO Pad 2, godendo di uno schermo più coinvolgente e di un flusso di contenuti più fluido tra dispositivi.

Nonostante le numerose funzioni, OPPO Pad 2 è stato progettato per essere sottile e leggero, con uno spessore di soli 6,54 mm e un peso di 552 g, rendendolo portatile e facile da usare in qualsiasi situazione. Il tablet ha una scocca unibody in metallo grigio estremamente resistente, con una struttura centrale e curva che lo rende visivamente più sottile e adattabile al palmo della mano. Sul retro, una texture metallica circonda la fotocamera, creando un effetto dinamico brillante e conferendo al dispositivo un’estetica premium e una sensazione di maggiore comfort.

OPPO offre anche una serie di accessori all’avanguardia per incrementare ulteriormente la produttività, tra cui la tastiera OPPO Pad 2 Smart Touchpad Keyboard, la OPPO Pencil e la cover OPPO Pad 2 Smart Case. La tastiera OPPO Pad 2 Smart Touchpad Keyboard si collega al tablet tramite accoppiamento magnetico e offre un angolo di elevazione ergonomico per una visione più confortevole. La tastiera è realizzata con un materiale ultraleggero in schiuma aerodinamica e supporta gesture simili a quelle presenti sugli smartphone OPPO. OPPO Pencil offre un’esperienza di scrittura naturale e supporta angoli di scrittura laterali da 0 a 60 gradi, ottimizzata per funzionare con gli strumenti per l’ufficio come Note e WPS Office.

Prezzo e disponibilità

OPPO Pad 2 può essere preordinato in esclusiva su OPPO Store dal 4 al 16 luglio al prezzo consigliato di 599,99€, includendo la tastiera OPPO Pad 2 Smart Touchpad Keyboard, la OPPO Pencil e la custodia protettiva OPPO Pad 2 Smart Case nel prezzo di acquisto. Dal 17 al 31 luglio, acquistando OPPO Pad 2 al prezzo consigliato di 599,99€, si riceveranno in omaggio la tastiera OPPO

