Il bellissimo OPPO Reno 7 che avevamo visto per i mercati asiatici è finalmente giunto in Italia in via ufficiale, infatti proprio in queste ore OPPO ha annunciato che a partire da oggi è disponibile all’acquisto il nuovo dispositivo con un’allettante promo di lancio.

Lo scorso anno avevamo imparato ad apprezzare l’ottimo Reno 6/6 Pro nella fascia media soprattutto per l’ottime capacità fotografiche e un buon rapporto hardware/prezzo.

OPPO Reno7 offre un salto generazionale in termini di prestazioni fotografiche, grazie alla fotocamera Ultra-Sensing Selfie, con sensore IMX709 progettato in collaborazione con Sony, fotocamera Microlens e modalità Ritratto Effetto Bokeh. I miglioramenti apportati sono molti sia a livello hardware e software, tra cui ColorOS 12, una batteria da da 4.500mAh e la tecnologia di ricarica veloce SUPERVOOCTM da 33W, garantiscono un’esperienza utente fluida nel day-by-day. Lo smartphone vanta l’Ultra-Slim Retro Design, disponibile in due colori: Sunset Orange con finiture in pelle e vetroresina e Cosmic Black con l’iconica finitura OPPO Glow. Scopriamolo meglio!

Specifiche tecniche

SCHEDA TECNICA

Chipset : Snapdragon 680 4G a 6nm

: Snapdragon 680 4G a 6nm Display : AMOLED FHD+ da 6,4″ a 90Hz

: AMOLED FHD+ da 6,4″ a 90Hz Memoria : 8GB RAM 128GB di memoria di archiviazione

: Fotocamera : Posteriore: 64 MP f/1.7 + 2 MP f/3.3 macro + 2 MP f/2.4 Anteriore: 32 MP Sony IMX709 f/2.4

: Connettività : Dual SIM 4G, Bluetooth 5.1, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, USB-C, NFC

: Dual SIM 4G, Bluetooth 5.1, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, USB-C, NFC Batteria : 4500mAh con supporto alla ricarica SUPERVOOC da 33W

: 4500mAh con supporto alla ricarica SUPERVOOC da 33W Sensori : Impronte digitale (sotto display, ottica), accelerometro, giroscopio, prossimità, bussola

: Impronte digitale (sotto display, ottica), accelerometro, giroscopio, prossimità, bussola Dimensioni: 159.9 x 73.2 x 7,54 mm nella versione Sunset Orange e 7,49 mm nella Cosmic Black

159.9 x 73.2 x 7,54 mm nella versione Sunset Orange e 7,49 mm nella Cosmic Black Peso : 175 grammi

: 175 grammi Sistemaoperativo: Android 12 con ColorOS 12

Reno 7 – Design e hardware

Reno7 mantiene le linee iconiche della serie Reno, introducendo però l’Ultra-Slim Retro Design e due nuove colorazioni Sunset Orange e Cosmic Black.

Reno7 presenta una cornice quasi invisibile, con un peso di circa 175 g e uno spessore di 7,54 mm nella versione Sunset Orange e di 7,49 mm in quella Cosmic Black.

Il display è un AMOLED da 6,4 pollici con frequenza di aggiornamento a 90Hz offre una visione fluida e confortevole. Il display è certificato Amazon HDR e YouTube HD per la riproduzione di video di alta qualità.

Reno 7 – Fotocamera

OPPO Reno7 dispone di una tripla fotocamera da 64MP, una di profondità da 2MP e una Microlens da 2MP con ingrandimento 15x o 30x, attorno alla quale è presente una Orbit Light.

La fotocamera anteriore da 32MP è alimentata dal sensore RGBW IMX709 sviluppato da OPPO e Sony, che fa il suo debutto mondiale sulla serie Reno7. L’IMX709 è dotato di una nuova matrice di pixel RGBW e dell’algoritmo Quadra Binning sviluppato da OPPO, grazie al quale il sensore è in grado di catturare il 60% di luce in più rispetto ai sensori RGGB standard, riducendo il rumore fino al 35% e offrendo immagini più chiare in condizioni di scarsa luminosità.

Sfruttando questo hardware di alto livello, OPPO Reno7 è dotato di funzioni di imaging senza precedenti, tra cui modalità Ritratto Effetto Bokeh, Selfie HDR, Portrait Retouching, AI Palette, Ultra-Clear 108MP Image, AI Scene Enhancement, Flash Snapshot e molte altre. La funzione rileva automaticamente la luce di sfondo e attiva l’algoritmo HDR di OPPO per ridurre la luce forte e far emergere maggiori dettagli nell’immagine.

Per quanto riguarda l’autonomia e la ricarica troviamo una batteria da 4,500mAh e della tecnologia SUPERVOOC flash charging da 33W, che permette di caricare lo smartphone al 100% in 60 minuti, oltre a offrire 1,68 ore di riproduzione di film con una carica di 5 minuti. Inoltre, la piattaforma mobile Qualcomm Snapdragon 680 4G offre al telefono una performance veloce e allo stesso tempo bilancia il consumo energetico.

Reno7 è disponibile nella configurazione 8GB di RAM + 128GB di ROM. Se utilizzato con l’espansione RAM di OPPO, la RAM originale può essere aumentata di 2GB, 3GB o 5GB dalla memoria ROM temporaneamente allocata, permettendo al dispositivo di gestire più applicazioni con meno rallentamenti, anche se pesanti per la memoria.

Il sistema operativo è ovviamente Android nella versione 12 e Reno 7 debutta già con la Color OS 12 in rollout pe gli altri dispositivi a cominciare dalla serie Find X5/X3.

Dotato di AI System Booster, ColorOS 12 ottimizza l’allocazione delle risorse e riduce la frammentazione della memoria per garantire che Reno7 funzioni più velocemente. Inoltre, l’avvio rapido funziona senza soluzione di continuità insieme a Game Focus Mode, AI Frame Rate Stabilizer e Ultra Touch Response, per immergere totalmente gli utenti in un mondo di intrattenimento.

Prezzi e Promo lancio

Reno7 è disponibile all’acquisto nella colorazione Cosmic Black su OPPO Store e Amazon. Da oggi è inoltre possibile preordinare la colorazione Sunset Orange su Oppo Store e a partire dal 22 aprile anche su Amazon.

Fino al 21 aprile 2022, OPPO offre la possibilità di usufruire di esclusive promozioni:

Acquistando o preordinando Reno7 su OPPO Store, l’e-commerce dell’azienda, è possibile acquistare insieme allo smartphone anche OPPO Watch Free e OPPO Enco Air al prezzo totale di 329,99€.

Acquistando Reno7 nella colorazione Cosmic Black su Amazon, lo smartphone è disponibile al prezzo di 299,99€ con la possibilità di usufruire di un coupon del valore di 20€ applicabile direttamente sul prodotto.

Rimani aggiornato su offerte lampo ed errori di prezzo, seguici su Telegram!