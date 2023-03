Due giorni di promozioni da non perdere per l’ecosistema OPPO: da oggi fino al 20 Marzo OPPO celebra infatti la primavera con 48 ore di offerte sul suo store oppostore.it e Amazon.it

Tanti i protagonisti delle offerte: una vasta gamma di smartphone, i prodotti IoT e le cover a 9,99€. Inoltre, acquistando un prodotto della serie Find e OPPO Reno8 si ottiene un coupon da 40€ fino a 200€ euro.

Le offerte OPPO di Primavera su OPPOStore.it

Find N2 Flip

Per affrontare la bella stagione con energia, stile e innovazione, in esclusiva su OPPO Store, ci sono offerte, coupon e bundle da non perdere. L’accoppiata ideale per coloro che voglio stare al passo con i tempi e godere della migliore tecnologia ed estetica è rappresentata dal nuovo smartphone flip top di gamma, OPPO Find N2 Flip ( qui la nostra recensione ) con OPPO Enco X, gli auricolari con cancellazione attiva del rumore, nati dalla prima partnership in assoluto con il produttore di speaker professionali Dynaudio, disponibili al prezzo complessivo di 1.199,99€.

OPPO Reno 8T + Enco Air 2 Pro

Per chi è alla ricerca di un concentrato di tecnologia e performance, OPPO Reno8T è in bundle con OPPO Enco Air 2 Pro, gli auricolari wireless che offrono un’esperienza d’ascolto fortemente immersiva, ad un prezzo di 329,99€. Per gli appassionati di fotografia, invece, OPPO Reno8 Lite è il medio gamma della famiglia OPPO che garantisce prestazioni fotografiche all’avanguardia ed è in bundle con OPPO Enco Air 2, gli auricolari dalle linee eleganti e originali a 349,99€.

OPPO Find X5 Pro

Disponibile ad un prezzo esclusivo di 999,99€ (anziché 1,199,99€), OPPO Find X5 Pro dispone di tutte le funzioni più innovative del settore e vanta un’estetica futuristica che dona allo smartphone un design raffinato dalle linee moderne e pulite. Ma non finisce qui, OPPO Find X5, in sconto ad un prezzo di 599,99€ anziché a 799.99€, illumina ulteriormente le giornate di primavera con una finitura sobria, ma ultra-premium e una texture smerigliata al 90% che crea una lucentezza incantevole e setosa, dando vita a preziosi giochi di luce.

OPPO Pad Air

OPPO Pad Air è il tablet perfetto per lavorare e altri piccoli task come studiare o guardare contenuti in streaming. Lo abbiamo recensito qui e ci è piaciuto molto. Inoltre, è dotato di un display 2K HD da 10,36 pollici che ha superato la certificazione TÜV Rheinland per la cura della vista e vanta una protezione a bassa luce blu che ne riduce efficacemente l’affaticamento degli occhi. La sua ampia batteria da 7.100 mAh consente di guardare video fino a 12 ore, partecipare a videoconferenze fino a 15 ore o leggere e-book fino a 16 ore. In sconto su OPPO Store a 296,99€, (anziché 349,99€) per il modello 4GB+128GB e a 254,99€, (anziché 299,99€) per il modello 4GB+64GB.

Le offerte OPPO su Amazon.it

Le promozioni continuano anche su Amazon, dove troviamo OPPO A78 5G che garantisce un’esperienza affidabile e duratura, disponibile nelle colorazioni Glowing Black e Glowing Blue a 259,99€ per la versione da 4GB+128 GB e a 299,99€ per la versione da 8GB+128 GB;

OPPO A57s, con una particolare finitura realizzata con il processo di produzione proprietario OPPO Glow, che dona un effetto scintillante allo smartphone e aumenta al contempo la resistenza ai graffi e alle impronte digitali. Lo smartphone è acquistabile al prezzo consigliato 199,99€ nelle colorazioni Sky Blue e Starry Black.

Completa l’offerta, OPPO A96 perfetto per godersi senza stress le prime soleggiate giornate fuori porta in quanto è dotato di una batteria a lunga durata da 5000mAh con ricarica rapida SUPERVOOC da 33W ad un prezzo consigliato 239,99€ nelle colorazioni Starry Black e Sunset Blue.

Enco X2

Per un allenamento fuori casa, per una call di lavoro o anche solo per godere di qualche ora di relax all’aria aperta, OPPO Enco X2 offrono un’esperienza audio innovativa con suoni sempre chiari e senza contaminazioni esterne, oltre che un’esperienza di registrazione audio nitida e fedele alla realtà. Con un peso di soli 4,7 g, gli auricolari sono anche certificati IP54, a prova di polvere e impermeabili. Fino al 29 marzo sono disponibili su Amazon al prezzo consigliato di 129,99€.

Infine, OPPO Band Sport è il compagno perfetto per tutti coloro che hanno uno stile di vita attivo e sportivo, ma anche per chi vuole rimettersi in forma dopo un lungo inverno, senza rinunciare allo stile. Con numerose funzionalità smart e un design sportivo ed elegante, OPPO Band Sport è disponibile sia nella classica colorazione Black sia nella più colorata versione Orange a 29,99€.

