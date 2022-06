Partono oggi gli OPPO Summer Days, un’ondata di sconti e promozioni che ci accompagneranno per un mese, fino al 30 Giugno, con sconti e offerte sui prodotti dell’ecosistema OPPO, a cominciare dalle nuove OPPO Enco Air 2 fino agli smartphone più recenti come la serie Find X5 di OPPO.

OPPO SUMMER DAYS

Offerte sulla serie Find X5

La prima promo che vogliamo segnalarvi è un bundle con Find X5 Pro ( qui la nostra recensione ) OPPO Enco X e OPPO Watch Free.

Fino al 30 giugno, acquista OPPO Find X5 Pro, lo smartphone dal design premium che promette prestazioni fotografiche mai viste prima per catturare i ricordi della propria estate, insieme a OPPO Enco X, gli auricolari True Wireless con cancellazione del rumore, OPPO Watch Free, il nuovo indossabile con funzione di monitoraggio del sonno perfetto per chi si ritrova a dover affrontare il jet lag, AirVOOC Wireless Charger e una cover a soli € 1.199,99.

La stessa offerta è riservata anche a OPPO Find X5, a esclusione dell’AirVOOC Wireless Charger, al prezzo di € 899,99;

Se invece vogliamo OPPO Find X5 Lite è disponibile insieme a OPPO Enco Free2, OPPO Band Sport e una cover, al prezzo di € 499,99.

Offerte sulla serie Reno 6

I prodotti della famiglia Reno6 sono disponibili in bundle con OPPO Enco Air2, gli ultimissimi auricolari che stabiliscono un nuovo standard qualitativo per gli auricolari wireless nella fascia prezzo di riferimento, rispettivamente al prezzo di € 399,99 per Reno 6 con una Flash Cover e € 599,99 per Reno6 Pro insieme ad una cover, per proteggere lo smartphone da urti e graffi.

Ma non è tutto: OPPO Reno7, per un salto generazionale in termini di prestazioni fotografiche, grazie alla fotocamera Ultra-Sensing Selfie, è disponibile insieme a OPPO Band Style, al prezzo consigliato di € 289,99.

Offerte su smartband e smartwatch

Sei un amante della musica e dell’allenamento? Ecco l’offerta giusta per te: acquista OPPO Enco X insieme a OPPO Band Style al prezzo di € 129,99€ oppure OPPO Enco Free 2 insieme a OPPO Band Sport al prezzo di € 99,99.

Le promozioni sono disponibili a partire da oggi fino al 30 giugno su Oppo Store, Amazon.it e i principali rivenditori di elettronica di consumo riserveranno vantaggiose promozioni sui prodotti dell’ecosistema OPPO nel periodo estivo.

