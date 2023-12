Con l’arrivo imminente del Natale, OPPO si presenta come l’alleato ideale per coloro che desiderano rendere uniche le festività con regali tecnologici di qualità. Fino al 25 dicembre, le promozioni esclusive su OPPO Store offrono l’opportunità di accedere a dispositivi all’avanguardia, rendendo la quotidianità ancora più smart.

Per chi cerca un design sottile e leggero con un tocco premium, i nuovi smartphone della Serie Reno10, OPPO Reno10 Pro ( qui la recensione di Reno10 Pro ) e OPPO Reno10, sono disponibili a prezzi allettanti di 479,99€ e 359,99€, rispettivamente. Regalando uno di questi dispositivi si offre non solo uno strumento creativo potente per catturare momenti indimenticabili, ma anche un accessorio dallo stile impeccabile. Li trovate sulla pagina dedicata su OPPO Store.

Il prestigioso OPPO Find N2 Flip è proposto a un prezzo imperdibile di 999,99€, rivolto agli amanti della moda e a chi desidera distinguersi. Con i raffinati colori Moonlit Purple e Astral Black, questo dispositivo non solo si distingue per l’estetica premium ma offre anche praticità grazie allo schermo esterno da 3,26”, che consente un utilizzo senza doverlo aprire. Qui potete leggere la nostra recensione, mentre lo potete acquistare su questa pagina su OPPOSTORE.it

Per chi valuta il rapporto qualità-prezzo, l’OPPO A98 è uno smartphone completo con una batteria da 5000 mAh, fotocamera AI da 64 MP e memoria interna da 256GB, tutto a soli 279,99€. La possibilità di espandere lo spazio di archiviazione fino a 1TB con una micro-SD lo rende un’opzione versatile. Lo trovate qui.

Il nuovissimo OPPO Pad2 diventa il regalo perfetto per lavoratori instancabili e appassionati di intrattenimento, disponibile a soli 549,99€ fino al 25 dicembre. Una proposta irresistibile per rendere le giornate lavorative più smart o godersi film e serie TV in qualsiasi luogo.

Per gli amanti della musica, gli auricolari OPPO Enco Air3i garantiscono un’eccezionale qualità audio a soli 44,99€. Mentre per coloro che cercano un accessorio multifunzionale, l’OPPO Band Style è disponibile a un vantaggioso prezzo di 24,99€.

Dispositivi IoT

Le offerte lampo su dispositivi IoT selezionati e accessori, attive fino al 22 dicembre dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 20:00 alle 24:00, offrono ulteriori occasioni con prodotti a partire da 1,99€. Acquistando uno smartphone, è possibile ottenere fino al 40% di sconto su due dispositivi IoT a scelta.

Per rendere le festività ancora più speciali, iscrivendosi alla newsletter entro il 25 dicembre, si riceverà un pacchetto di coupon natalizi, incluso un buono sconto del valore massimo di 50€. Per esplorare tutte le offerte natalizie e trovare i regali perfetti, visita la pagina dedicata di OPPO Store: https://www.oppostore.it/pages/promozioni.

