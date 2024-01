Proprio ieri ha debuttato il nuovo One Plus 12 e questa mattina vi avevamo parlato dell’accordo siglato tra Nokia e OPPO riguardo ad alcuni brevetti in Europa che segna il ritorno dell’azienda in alcuni mercati Europei. Di riflesso, anche One Plus ne trarrà beneficio, infatti questo accordo comprende brevetti essenziali nel campo del 5G e di altre tecnologie di comunicazione cellulare, e implica l’impegno reciproco di risolvere in modo amichevole le attuali controversie giurisdizionali. Se ve lo state chiedendo, i dettagli specifici dell’accordo rimangono confidenziali in virtù di un accordo reciproco.

Bingo Liu, CEO di OnePlus Europa, ha dichiarato:

“Siamo entusiasti di aver raggiunto questo accordo globale di licenza incrociata di brevetti con Nokia, che include la licenza incrociata di brevetti essenziali per lo standard 5G. Il nostro impegno in Europa rimane saldo, come dimostrato dalla presentazione ieri della serie OnePlus 12, una collezione di smartphone di punta frutto di un decennio di ricerca e innovazione. Confidiamo che questo accordo ci permetterà di offrire un’esperienza veloce e fluida senza compromessi a un numero sempre crescente di utenti in Europa.”

One Plus 12

La Serie OnePlus 12 è ovviamente un concentrato di tecnologia: troviamo lo Snapdragon 8 Gen 3, supportata dal potente motore proprietario Trinity Engine. Caratteristiche come il display 2K da 120Hz ProXDR, la ricarica rapida SUPERVOOC da 100W, la ricarica wireless AIRVOOC da 50W e la fotocamera Hasselblad Camera for Mobile di quarta generazione contribuiscono a rendere la Serie OnePlus 12 un vero flagship.

Parallelamente, OnePlus 12R si propone come il punto di riferimento per il gaming nel 2024, combinando le eccellenti caratteristiche di OnePlus 12 con le prestazioni di alto livello della serie OnePlus R. È il primo dispositivo della serie R ad essere lanciato al di fuori dei mercati di Cina e India, disponibile nelle accattivanti colorazioni Cool Blue e Iron Gray.

Ricordiamo che OnePlus 12 è disponibile per l’acquisto al prezzo consigliato di 1099.00€ nella versione con 16 GB di RAM e 512 GB di storage, mentre la versione con 12 GB di RAM e 256 GB di storage è proposta al prezzo consigliato di 969.00€. OnePlus 12R è invece venduto al prezzo di vendita consigliato di 699.00€.

Grazie all’offerta promozionale attualmente attiva su OnePlus.com e OPPO Store, oltre che presso i principali rivenditori di telefonia, gli utenti possono beneficiare di uno sconto, acquistando la versione di OnePlus 12 con 16 GB di RAM e 512 GB di storage a un prezzo scontato di 999.00€.

