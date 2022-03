In occasione dell’inizio del Mobile World Congress 2022, POCO ha presentato ufficialmente i nuovi Poco M4 Pro e Poco X4 Pro 5G che arriveranno anche in Italia.

Nello specifico POCO X4 Pro 5G si colloca come nuovo top gamma di POCO, con specifiche di fascia alta come la presenza di un display AMOLED 120Hz, fotocamera da 108MP, processore Snapdragon 695 5G a 6nm e Turbo Charging da 67W.

Per chi cerca un dispositivo mid-level il nuovo POCO M4 Pro potrebbe invece essere la scelta giusta: è equipaggiato con un display AMOLED da 90Hz combinato con dual speaker, una fotocamera principale da 64MP, un chipset MediaTek Helio G96 ad

e una ricarica rapida Pro da 33W.

Kevin Qiu, CEO POCO Global ha commentato così il debutto dei nuovi smartphone:

“Questo arrivo rappresenta una pietra miliare per il nostro brand. In POCO, ci impegniamo a superare le aspettative dei clienti e a spingerci sempre oltre, con l’obiettivo di fornire la migliore esperienza possibile ad un prezzo accessibile. Con POCO X4 Pro 5G, abbiamo sicuramente stabilito lo standard del settore per questo segmento, e con queste caratteristiche flagship abbiamo veramente portato la user experience al livello successivo. Per i consumatori che cercano un’esperienza di intrattenimento superiore e divertente ad un prezzo imbattibile, POCO M4 Pro è un’opzione decisamente competitiva.” Kevin Qiu, CEO POCO Global

Poco X4 Pro 5G

Display: DotDisplay AMOLED 6,67″ FHD+ con frequenza di aggiornamento fino a 120Hz, touch sampling fino a 360Hz, 1200nit, DCI-P3, Reading mode 3.0, contrasto 4.500.000:1, Gorilla Glass 5

DotDisplay AMOLED 6,67″ FHD+ con frequenza di aggiornamento fino a 120Hz, touch sampling fino a 360Hz, 1200nit, DCI-P3, Reading mode 3.0, contrasto 4.500.000:1, Gorilla Glass 5 SoC: Qualcomm Snapdragon 695

Qualcomm Snapdragon 695 Memoria: 6 GB di RAM LPDDR4X e 128 GB di storage UFS 2.2, oppure 8 GB di RAM e 256 GB di storage

6 GB di RAM LPDDR4X e 128 GB di storage UFS 2.2, oppure 8 GB di RAM e 256 GB di storage Fotocamere: anteriore: 16MP, f/2,4 posteriori: principale 108MP Samsung HM2 da 1/1,52″ con pixel binning 9-in-1, pixel da 0,7um (2,1um), f/1,9, doppia ISO nativa ultra grandangolare 8MP, FOV 118°, f/2,2 macro 2MP, f/2,4

Connettività: 5G, WiFi 5, Bluetooth 5.1, NFC, USB-C, IR, jack da 3,5mm, GPS

5G, WiFi 5, Bluetooth 5.1, NFC, USB-C, IR, jack da 3,5mm, GPS Dual SIM: ibrido

ibrido Audio: stereo

stereo Batteria: 5.000mAh, ricarica rapida 67W

5.000mAh, ricarica rapida 67W Sistema operativo: MIUI 13 basato su Android 11

MIUI 13 basato su Android 11 Resistenza all’acqua: IP53

IP53 Dimensioni e peso : 164,19×76,1×8,12 mm; 205 g

: 164,19×76,1×8,12 mm; 205 g Colorazioni: Laser Black, Laser Blue, Poco Yellow



Il POCO X4 Pro 5G dispone di un display AMOLED 2400×1080 FHD+ DotDisplay da 6,67” con refresh rate a 120Hz ed un touch sampling rate da 360Hz. A livello cromatico segnaliamo lacopertura della gamma di colori DCI-P3.

Al suo interno c’è un processore Snapdragon 695 5G basato sulla tecnologia di

produzione a 6nm, che porta la velocità e l’efficienza ad un livello flagship. La CPU octa- core è guidata da due core Arm Cortex-A78 che possono raggiungere una velocità fino a 2.2GHz. Oltre a 8GB di RAM, POCO X4 Pro 5G offre 3GB “virtuali”, trasformati dai 256GB di ROM, grazie alla Dynamic RAM Expansion Technology.

La batteria è invece da 5.000mAh e troviamo la ricarica turbo da 67W. POCO X4 Pro 5G può ricaricarsi del 70% in soli 22 minuti e può essere caricato completamente in soli 41 minuti . Inoltre, POCO X4 Pro 5G offre un’esperienza di intrattenimento coinvolgente

grazie ai dual speaker. Lo smartphone supporta anche la nuovissima MIUI 13, con nuove funzionalità e miglioramenti delle prestazioni per ottimizzare la user experience.

Parlando invece del modulo fotografico, POCO X4 Pro 5G ha un sensore principale da 108MP da 1/1.52” e ciò lo rende uno dei sensori con le più alte risoluzioni disponibili al mondo, ed è la prima volta che viene utilizzato su POCO.

Il dispositivo è anche accompagnato da un obiettivo ultra-wide da 8MP e una microcamera da 2MP sul retro, mentre sul fronte si trova un sensore da 16MP.

POCO M4 Pro: intrattenimento all’avanguardia ad un prezzo imbattibile

Specifiche Tecniche

Display : 6,43” AMOLED FHD+ (1.080 x 2.400 pixel), 1.000 nit picco, DCI-P3, refresh di 90Hz, touch sampling rate 180Hz, Gorilla Glass 3

: 6,43” AMOLED FHD+ (1.080 x 2.400 pixel), 1.000 nit picco, DCI-P3, refresh di 90Hz, touch sampling rate 180Hz, Gorilla Glass 3 CPU : MediaTek Helio G96 con GPU Mali-G57 MC2

: MediaTek Helio G96 con GPU Mali-G57 MC2 RAM : 6 / 8 GB LPDDR4X

: 6 / 8 GB LPDDR4X Archiviazione : 128 / 256 GB UFS 2.2 espandibile (con microSD fino ad 1 TB)

: 128 / 256 GB UFS 2.2 espandibile (con microSD fino ad 1 TB) Fotocamera posteriore : Principale : 64 megapixel, f/1.8, 1,4 µm (4-in-1) Grandangolo : 8 megapixel, f/2.2, FOV 118° Macro : 2 megapixel, f/2.4

: Fotocamera anteriore : 16 megapixel, f/2.4

: 16 megapixel, f/2.4 Connettività : dual SIM, 4G, Wi-Fi ac, Bluetooth 5.0, CPS, NFC, IR, jack audio

: dual SIM, 4G, Wi-Fi ac, Bluetooth 5.0, CPS, NFC, IR, jack audio Dimensioni : 159,87 x 73,87 x 8,09 mm

: 159,87 x 73,87 x 8,09 mm Peso : 179,5 grammi

: 179,5 grammi Batteria : 5.000 mAh con ricarica rapida a 33 Watt

: 5.000 mAh con ricarica rapida a 33 Watt OS: Android con MIUI 13 for POCO

POCO M4 Pro lo avevamo già visto a livello global a fine 2021 ed ora arriva anche per il mercato Europeo/Italiano anche se con 4G e alcune differenze hardware.

Per la prima volta nella serie M, lo schermo da 6,43” è un DotDisplay AMOLED con un refresh rate a 90 Hz e un touch sampling rate da 180Hz.

POCO M4 Pro offre un’elevata sensibilità per ogni interazione con il dispositivo.

L’ampia gamma DCI-P3 dà vita a tutti i colori e il display ha una luminosità fino a 1.000 nit.

La funzione Reading Mode 3.0 permette agli utenti di passare a una gradazione più calda di colore per ridurre l’affaticamento degli occhi, soprattutto di notte. Gli utenti possono anche aggiungere una texture cartacea allo sfondo del testo per un’esperienza più autentica.

Tutto questo con una risoluzione 2400×1800 FHD+, il che significa poter godere di un uso fluido da ogni punto di vista vivendo un’esperienza visiva nitida, vivida e colorata.

La configurazione della tripla fotocamera con una principale da 64MP ad alta risoluzione scatta foto chiare e dettagliate, ed è la prima nel suo genere a debuttare nella serie M. A completare la tripla configurazione c’è una fotocamera ultra-wide da 8MP per portare in scena, con la giusta prospettiva, i momenti più importanti grazie a un angolo più ampio di 118°. Mentre l’obiettivo macro da 2MP può catturare scatti spettacolari di cui raramente abbiamo la possibilità di cogliere i dettagli.

La tripla fotocamera è anche dotata di che permettono agli utenti di catturare ogni momento della loro giornata in ogni vivido dettaglio, tra cui le modalità video in slow motion, time-lapse e modalità notturna. Con i selfie sempre più presenti sui social media, la fotocamera frontale da 16MP è più che all’altezza della sfida, facendo apparire al meglio i soggetti.



POCO M4 Pro pesa solo 179,5g e ha uno spessore di 8,09mm, ciò lo rende il più leggero smartphone POCO, fino ad oggi. Ma avere una struttura più leggera non significa dover sacrificarne la versatilità. Infatti, è dotato di una batteria leggendaria da 5,000mAh che può durare più di due giorni.

Inoltre, POCO M4 Pro si ricarica completamente in solo un’ora grazie alla tecnologia Fast Charging Pro da 33W. Se il tempo è essenziale, POCO M4 Pro in soli 10 minuti può caricarsi e garantire due ore di riproduzione video.

Sotto la scocca, POCO M4 Pro presenta MediaTek Helio G96, un chipset ad alte

prestazioni, con un 2.05GHz octa-core CPU e ARM Mali-G57 MC2 GPU dà a

POCO M4 Pro tutta la potenza di cui ha bisogno per garantire agli utenti la migliore

esperienza di intrattenimento possibile. Inoltre, come misura aggiuntiva che garantisca che funzioni al massimo delle prestazioni, la tecnologia LiquidCool 1.0 Plus è progettata per mantenere una temperatura moderata, non importa quanto tempo e quanto frequentemente POCO M4 Pro venga utilizzato. Se gli 8GB di RAM non sono sufficienti, la Dynamic RAM Expansion Technology permette il trasferimento di altri 3GB dai 256GB di ROM. Lo storage può essere espanso fino a 1TB.Da segnalare poi che il servizio di abbonamento di YouTube, YouTube Premium, verrà preinstallato sia su POCO X4 Pro 5G che su POCO M4 Pro ti video e musica attraverso la piattaforma YouTube.

Disponibilità e Prezzo

POCO X4 Pro 5G sarà disponibile in tre colori, Laser Black, Laser Blue e POCO Yellow, in

due varianti:

6GB + 128GB: prezzo di vendita consigliato a €299,90, tramite i canali ufficiali po.co e Amazon.

8GB + 256GB: prezzo di vendita consigliato a €349,90, tramite i canali ufficiali po.co e Amazon.

POCO M4 Pro sarà disponibile in tre colori, Power Black, Cool Blue e POCO Yellow, in due varianti: 6GB + 128GB: prezzo di vendita consigliato a €229,90, tramite i canali ufficiali po.co e Amazon. 8GB + 256GB: prezzo di vendita consigliato a €279,90, tramite i canali ufficiali po.co e Amazon.



POCO X4 Pro 5G

Ovviamente, non possono mancare i prezzi Early Bird per il lancio dei nuovi prodotti:

La versione 6GB +128GB, per 6 giorni su po.co e Amazon, a partire dalle ore 13.00

del 2 marzo, sarà venduto a €269,90.

La versione 8GB +256GB, per 6 giorni su po.co e Amazon, a partire dalle ore 13.00

del 2 marzo, sarà venduto a €319,90.

POCO M4 Pro

La versione 6GB +128GB, per 6 giorni su po.co e Amazon, a partire dalle ore 13.00 del 2 marzo, verrà venduta a €199,90.

La versione 8GB +256GB, per 6 giorni su po.co e Amazon, a partire dalle ore 13.00del 2 marzo, verrà venduta a €249,90.

Rimani aggiornato su offerte lampo ed errori di prezzo, seguici su Telegram!