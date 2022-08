Ancora una volta realme è riuscita a fare la differenza nel mercato Italian oe Europeo nel secondo trimestre dell’anno, posizionandosi nella Top 5 di brand di smartphone che hanno registrato una crescita annuale delle spedizioni, con un aumento del 21% nel Q2 2022. realme mantiene infatti il titolo di brand di smartphone in più rapida crescita in Europa, secondo gli ultimi risultati della ricerca Counterpoint.

Il CEO di realme Europe, Francis Wong, ha dichiarato:

“Quest’ultimo risultato è un grande esempio del duro lavoro dei nostri team in Europa e a livello globale ed un messaggio ai nostri fan che continuiamo a prendere sul serio l’Europa come mercato importante per la continua crescita dell’azienda e continueremo a portare agli utenti prodotti innovativi e accessibili”.

Inoltre, il rapporto di Canalys sulle spedizioni globali di smartphone nel secondo trimestre del 2022 ha riportato che realme si è posizionato tra i primi tre brand dell’Europa Centrale e Orientale, dopo essersi classificato al quarto posto nel primo trimestre del 2022.

realme, il più giovane dei brand di Counterpoint, ha dimostrato la sua prontezza reagendo positivamente alle nuove sfide dell’industria portate dal difficile clima economico e dalla pressione subita dall’industria globale degli smartphone.

Nel frattempo, realme è entrata per la prima volta nella classifica di Google e Kantar “ BrandZ Chinese Global Brand Builders 2022 ”.

La classifica, pubblicata annualmente, misura come i brand cinesi sono percepiti e valutati dai consumatori in 11 mercati internazionali. È il primo anno che realme compare nella lista, vincendo anche il premio speciale Best Newcomer for Balanced Growth. Essendo realme il brand più giovane tra i Top 50, l’inclusione in questa lista è la dimostrazione della sua crescente influenza tra il pubblico di giovani nel suo mercato nazionale e a livello globale.



realme è stata attiva in Europa nel secondo trimestre del 2022, lanciando lo smartphone con la ricarica più veloce al mondo, il GT NEO 3 con ricarica UltraDart da 150W, insieme al GT NEO 3T Dragon Ball Z Edition ( potete recuperare qui la nostra recensione )dal design accattivante e dalla collaborazione creativa, ed espandendo la sua serie Number di successo con il realme 9 5G e il realme 9 4G per soddisfare le diverse esigenze degli utenti europei, tra cui le fotocamere leader del settore, la ricarica rapida affidabile e le migliori prestazioni grazie al nuovo protocollo di ricarica.

Tutto ciò ha contribuito a rafforzare il percorso di crescita di realme in Europa fino al

secondo trimestre del 2022, garantendo prestazioni stabili.

