In attesa del grande ritorno in Europa della serie Find X, che è assente dal nostro paese da circa due anni a causa della disputa legale con Nokia ( finalmente conclusa nel migliore dei modi ), OPPO ha concentrato i suoi sforzi in Italia sulla serie Reno con l’ottimo Reno 10 Pro e nella fascia medio bassa con la serie A. Proprio di quest’ultima serie oggi vediamo il nuovo arrivato in Italia, l’OPPO A79 5G che si propone come un dispositivo interessante nella fascia entry level con specifiche interessanti e un design sempre curato in pieno stile OPPO.

L’OPPO A79 5G si propone infatti come uno smartphone 5G accessibile, ma ricco di funzionalità, che vuole conquistare il mercato con il suo display LCD LTPS da 6,72 pollici, refresh rate a 90Hz con tecnologia FHD+ ed un processore MediaTek Dimensity 6020 .

OPPO A79 5G è disponibile in Italia a partire dal 12 dicembre 2023 in due varianti: una da 4GB RAM e 128GB di storage al prezzo di 299€, e l’altra da 8GB RAM e 256GB di storage a 349€. Con una texture unica in stile OPPO denominata “Glowing Feather” sul retro e colorazioni accattivanti come Dazzling Purple, Glowing Green e Mystery Black.

Questo telefono, oltre all’aspetto estetico, si distingue per la resistenza ad acqua e polvere, certificata IP54, e al momento al suo interno troviamo Android 13 accompagnato dalla ColorOS 13.

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione troviamo:

Smartphone

Cavo ricarica USB Type C

SIM Ejector

1 Safety Guide

1 Quick Guide

Scheda tecnica OPPO A79 5G

SoC: MTK Dimensity 6020 7nm

RAM: 4/8 GB LPDDR4X

Storage: 128/256 GB UFS 2.2 (espandibili)

Display: LCD LTPS 6.72″ 90 Hz 2400×1080, 680 nits

Fotocamere: Principale 50 MP f/1.8 senza OIS (ISOCELL)

Secondaria 2 MP f/2.4

Anteriore 8 MP f/2.0

Video: 1080p 30fps (tutte)

Connettività: 5G, Wi-Fi dual band, Bluetooth 5.3, NFC, Dual SIM (rinunciando all’espansione di memoria)

Video: 1080p 30fps (tutte) Connettività: 5G, Wi-Fi dual band, Bluetooth 5.3, NFC, Dual SIM (rinunciando all’espansione di memoria) Sensori e porte: Sensore luce ambientale, sensore di prossimità, sensore geomagnetico, giroscopio, sensore di gravità, contapassi, jack audio 3.5mm, audio stereo

OS: Color OS 13.1 basato su Android 13 (patch di gennaio 2024 al momento della recensione)

Batteria: 5000 mAh con ricarica a 33W (no wireless)

Dimensioni: 165.6x76x7.99mm

Peso: 193g

Design e Costruzione

Parlando del design e della costruzione dell’OPPO A79 5G, emergono alcuni aspetti chiave che contribuiscono al suo design e questi elementi sono fondamentali per comprendere come si posiziona nel mercato degli smartphone 5G economici, che spesso sacrificano l’aspetto estetico trovandosi poi per perdersi in un mare di smartphone simili tra loro, sia per specifiche ed estetica.

Grazie al suo peso di 193g e uno spessore di soli 8mm, l’OPPO A79 5Gè sottile e solido in mano con una costruzione per lo più in metallo. La caratteristica più distintiva dell’OPPO A79 5G è la sua texture unica “Glowing Feather” sul retro, che non solo aggiunge un tocco visivo accattivante ma offre anche una sensazione piacevole al tatto. Disponibile in colorazioni come Dazzling Purple, Glowing Green e Mystery Black, questa finitura conferisce al dispositivo un aspetto premium nonostante il suo prezzo accessibile.

Nella parte inferiore è presente l’ingresso di ricarica USB-C, il jack audio da 3,5″, la griglia dello speaker e un il microfono ambientale.

Sul lato destro è presente il tasto di accensione con il lettore di impronte digitali, mentre sul lato sinistro troviamo il carrellino per le sim/micro-sd ed infine il lato superiore presenta un altro microfono ambientale. Qui sotto il dettaglio dei 4 lati da cui si percepisce anche il profilo e lo spessore.

Parlando di ergonomia abbiamo dimensioni di 76.0 mm x 165.6 mm x 8.0 mm e un peso di 193 g. In questo l’OPPO A79 5G si colloca nella media per quanto riguarda portabilità e maneggevolezza: non è il più leggero sul mercato ma è solido al tatto e ben bilanciato di peso. La sua costruzione sottile e leggera lo rende comodo da tenere in mano per periodi prolungati, un aspetto importante per gli utenti che utilizzano il telefono per navigazione, giochi o visione di contenuti multimediali.

Un altro punto di forza del design dell’OPPO A79 5G è la sua resistenza agli schizzi d’acqua e alla polvere, garantita dalla certificazione IP54. Questa caratteristica assicura che il dispositivo possa essere utilizzato quotidianamente senza preoccupazioni, anche in condizioni meno ideali, aggiungendo un ulteriore livello di praticità e durabilità.

Display & Audio

Il display di questo A79 5G è un 6,72″ con tecnologia IPS LCD. Non è una scelta nuova per OPPO ma è un tio di display che sta venendo sostituito da prodotti AMOLED più performanti dagli altri produttori anche in questa fascia di prezzo. E’ una buona unità nel complesso ma soffre delle limitazioni tipiche degli IPS LCD come una frequenza massima di 90Hz, alcuni riflessi con angoli di visione non frontali e una luminosità massima di 680 nits che nell’utilizzo di tutti i giorni, sopratutto all’aria aperta con illuminazione naturale rende il display poco leggibile.

Il display di A79 5G rientra quindi nella media della sua fascia di prezzo, anche se come detto prima, alcni dispositivi anche di fascia inferiore hanno iniziato ad equipaggiare unità AMOLED. Speriamo che anche per OPPO ci siano novità in tal senso nelle prossime generazione di fascia medio-bassa.

D’altro canto la parte audo mi ha soddisfatto grazie ai due speakere una qualità audio e un volume anche sopra la media della sua fascia di prezzo. E’ presente anche il jack audio da 3,5″ che farà contenti coloro che non amano le cuffie bluetooth.

Prestazioni e Hardware

Nel cuore dell’OPPO A79 5G batte un processore MediaTek Dimensity 6020 con processo produttivo a 7nm, affiancato da un’unità di elaborazione grafica Mali-G57 MC2 e da un CPU octa-core. Questa combinazione di hardware assicura che l’OPPO A79 5G offra prestazioni fluide e reattive, sia che si tratti di navigare sul web, sia che si stia giocando o utilizzando applicazioni intensive.

La presenza del chipset MediaTek Dimensity 6020 permette di avere un modulo 5G e performance più che buone per la sua fascia di prezzo. Apparte qualche sporadico lag sotto sforzi medio-intensi (che comunque non pregiudicano l’esperienza generale) questo chipset garantisce buone performance e batteria. Questo è possibile anche grazie ad Android 13 e al buon grado di maturità raggiunto dalla COLOR OS che oramai è ben rodata e solida.

L’OPPO A79 5G ha 8 GB di RAM LPDDR4X e 256 GB di storage interno UFS 2.2, espandibile fino a 1 TB. La versione base offre comunque 4 GB di RAM e 128 GB di storage, adeguati per un uso quotidiano meno intensivo.

Per quanto riguarda la connettività, l’OPPO A79 5G supporta Wi-Fi 802.11b/g/n, Bluetooth 5.3 e GPS, nello specifico: Beidou: B11; GPS: L1; GLONASS: G1; Galileo: E1; QZSS: L1

Benchmark

Per gli manati dei numeri ecco alcuni benchmark del chipset, ricordando che sono stati effettuati con Android 13 e Color OS 13, in attesa dell’arrivo della color OS 14.

Come possiamo vedere in Geekbench 6 ha ottenuto un punteggio di 722 in single core e 1865 punti in multi-core con GPU a 1240 punti. Nel test Wildlife standard OPPO A 97 5G ha invece toccato i 1194 punti.

Fotocamera e Qualità delle Immagini

In questa fascia di prezzo le prestazioni del comparto fotografico degli smartphone si equivalgono molto, e anche questo OPPO A79 5G non sfugge a questa tendenza.

Il grande assente qui è un grandangolo e la camera principale da 50Mpx ( non stabilizzata ) regala buoni scatti in condizione di buona luce ma lascia a desiderare quando cala il sole dove il rumore tende a pregiudicare la bontà degli scatti. Questo sensore primario è supportato da tecnologia AI che consente di raggiungere una risoluzione fino a 108MP con la tecnologia di super risoluzione AI, con algoritmi di intelligenza artificiale che vanno a migliorare sensibilmente la qualità degli scatti.

OPPO A79 5G non sfugge alla regola della fascia media per cui si riesce ad ottenere alcuni buoni scatti quando c’è buona luce, ma è difficile recuperare scatti decenti con bassa luminosità o in contesti notturni, quando il rumore tende a prendere il sopravvento.

Quando scende la notte infatti la situazione si fa più difficile, con la modalità Notte che aiuta a salvare alcuni dettagli.

L’OPPO A79 5G è dotato di una fotocamera frontale da 8MP, che, insieme alla funzione AI Retouch e alla modalità Selfie HDR, assicura selfie di buona qualità con dettagli nitidi e colori vivaci, pur rimanendo nei limiti di uno smartphone che oscilla tra i 200 e 250€.

La mancanza di stabilizzazione pregiudica anche i video, che si fermano ad una definizione FHD a 30fps.

Nonostante l’assenza di stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS) nella fotocamera principale, l’OPPO A79 5G compensa con le sue capacità AI e la super risoluzione fino a 108MP, garantendo che le immagini catturate siano di alta qualità in una varietà di scenari. Questo rende l’OPPO A79 5G un’opzione affidabile per gli appassionati di fotografia che cercano uno smartphone 5G economico senza compromettere la qualità dell’immagine.

Software e utilizzo

Dal punto di vista software non vogliamo ripeterci troppo perché troviamo Android 13 con la Color OS 13 che abbiamo imparato oramai a conoscere ed apprezzare. Anche con un hardware più modesto come questo OPPO A79 5G il sistema si comporta molto bene pur mantenendo un’ottimo grado di personalizzazione grafica e delle impostazioni.

Il sistema operativo ColorOS offre una navigazione fluida e intuitiva, mentre gli algoritmi di intelligenza artificiale ottimizzano le prestazioni del dispositivo in base ai singoli modelli di utilizzo. Inoltre, il telefono supporta diverse opzioni di connettività, tra cui NFC e Bluetooth 5.0, garantendo un’integrazione senza soluzione di continuità con altri dispositivi e accessori. Nell’uso quotidiano non si notano incertezze software, con alcuni normali rallentamenti quando abbiamo un’utilizzo intensivo o multitasking, ma niente che ne pregiudica l’utilizzo. Speriamo comunque che arrivi presto la COLOR OS 14 che ha introdotto diverse novità come approfondito in questo articolo.

Durata della Batteria e Ricarica

L’OPPO A79 5G si distingue per la sua notevole autonomia e le capacità di ricarica rapida, grazie alla sua batteria da 5000mAh e al supporto della tecnologia di ricarica SUPERVOOC 33W. Questa garantisce indicativamente fino a 26 ore di chiamate, 14 ore di riproduzione video su YouTube o 6 ore di gioco con titoli come PUBG, offrendo una gestione energetica ottimale per un utilizzo prolungato senza la necessità di ricariche frequenti.

La ricarica SUPERVOOC 33W permette di ottenere fino al 50% di carica in soli 30 minuti, un vantaggio significativo per chi necessita di tempi di ricarica ridotti.

Queste caratteristiche, combinate con la tecnologia di ricarica rapida e sicura, rendono l’OPPO A79 5G un dispositivo affidabile per l’uso quotidiano, garantendo agli utenti la tranquillità di avere sempre a disposizione un telefono carico e pronto all’uso. La gestione intelligente dell’energia e la ricarica veloce sono due aspetti che contribuiscono a migliorare significativamente l’esperienza d’uso complessiva, confermando l’OPPO A79 5G come una scelta eccellente per chi cerca un dispositivo 5G economico ma performante.

Prezzo e Conclusioni

Alla fine della giostra l’OPPO A79 5G si rivela come uno smartphone 5G notevolmente accessibile che non fa compromessi sulle prestazioni o sul design. Questo dispositivo si distingue per il suo aspetto estetico unico, caratterizzato da una texture “Glowing Feather” e una varietà di colorazioni, e per le sue capacità tecniche, includendo un display LCD SUNLIGHT FHD+ e una resistenza certificata IP54 a polvere e acqua.

Buone le performance in questa fascia di prezzo per il processore MediaTek Dimensity 6020, affiancato da 8GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione, che insieme a una batteria duratura con tecnologia di ricarica rapida SUPERVOOC 33W, rafforzano ulteriormente la sua posizione come scelta ideale per chi cerca qualità e convenienza.

Al momento Oppo A79 5G viene proposto ad un prezzo di circa 199 euro nella variante 4/128 e 229 euro nella variante 8/256GB su Amazon. Ovviamente è preferibile la versione 8GB per non incappare in limiti di RAM anche vista la poca differenza di prezzo.

In questa fascia di prezzo A79 5G si perderebbe facilmente nel mare di smartphone di fascia medio bassa che condividono grossomodo le stesse specifiche e lo stesso comparto fotografico. A fare la differenza ci pensa la bontà della Color Os ricca di funzionalità e con un grande gradi di personalizzazione e il design sempre ricercato di OPPO che fa guadagnare punti sull’aspetto estetico permettendo di differenziarsi tra la concorrenza che è molto agguerrita, soprattutto con POCO, Honor e Xiaomi.

OPPO A 79 5G è comunque una soluzione ottimale per chi cerca uno smartphone entro i 250€ e ricerca un dispositivo compatto, funzionale e con una costruzione piacevole alla vista e al tatto.

Attualmente OPPO a 79 5G è in offerta a 199€ su OPPO Store e 229 euro nella variante 8/256GB con prezzi analoghi anche su Amazon che potete trovare qui sotto.

I nostri voti

Design & Materiali 8 Display & Audio 7.5 Prestazioni 7.5 Fotocamera 7 Autonomia 7.5 Rapporto qualità-prezzo 7.5 Voto finale 7.5

Rimani aggiornato su offerte lampo ed errori di prezzo, seguici su Telegram!