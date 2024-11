OPPO annuncia un significativo aggiornamento per il suo sistema operativo ColorOS 15, integrando tecnologie avanzate di intelligenza artificiale sviluppate da Google. Le novità includono Google Gemini e la funzione innovativa Circle to Search, progettate per ridefinire l’esperienza utente sui dispositivi OPPO. Entrambe le funzioni debutteranno sulla serie Find X8 attesa ufficialmente a breve.

Un passo avanti nell’esperienza utente con l’AI

“Con ColorOS, il nostro obiettivo è creare un ecosistema intuitivo e potente, dove tecnologia e intelligenza artificiale si fondono per migliorare la quotidianità,” ha dichiarato Nicole Zhang, General Manager of AI Product di OPPO. “Grazie all’integrazione di Google Gemini 1.5 Pro e 1.5 Flash, ColorOS 15 segna un nuovo standard, offrendo soluzioni che ottimizzano produttività e creatività.”

Produttività potenziata con Google Gemini

ColorOS 15 sfrutta l’avanzata tecnologia AI di Google per semplificare attività complesse:

Editing e rielaborazione automatica: Gemini rende OPPO Notes e Documents strumenti ancora più versatili , con la capacità di perfezionare e sintetizzare contenuti in pochi secondi.

Gemini rende , con la capacità di perfezionare e sintetizzare contenuti in pochi secondi. AI Recording Summary: Questa funzione trasforma le registrazioni vocali in sintesi intelligenti, ideali per riunioni o appunti dettagliati, riducendo notevolmente il tempo necessario per la revisione manuale.

Circle to Search e assistenza AI in tempo reale

Tra le novità più attese, Circle to Search con Google consente di effettuare ricerche immediate su qualsiasi contenuto visibile sullo schermo. Basta una pressione prolungata del tasto home o della barra di navigazione per accedere a informazioni senza interrompere l’attività in corso.

Inoltre, l’app Google Gemini, inclusa in ColorOS 15, permette di chattare direttamente con l’assistente AI di Google per supporto in attività creative, di pianificazione o apprendimento. La funzione Live facilita brainstorming e spiegazioni di argomenti complessi, offrendo risposte precise in tempo reale.

Disponibilità

ColorOS 15, con le sue nuove funzionalità AI, sarà lanciato a livello globale insieme alla nuova serie OPPO Find X8, promettendo un’esperienza utente senza precedenti.

