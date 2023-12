In questo periodo natalizio, OPPO accompagna le tue avventure invernali con la potente serie OPPO Reno10 Series ( qui la nostra recensione di Reno 10 e Reno 10 Pro), progettata per immortalare ogni momento delle tue esperienze, dalle passeggiate in montagna alle sessioni di sci, fino ai momenti speciali con i tuoi cari durante le festività.

In particolare Reno10 Pro 5G, con SUPERVOOC Flash Charge da 80W, si carica al 100% in soli 28 minuti, consentendo di cogliere ogni momento senza ansie di batteria.

Grazie al Battery Health Engine di OPPO, la durata effettiva della batteria può estendersi fino a 1.600 cicli di carica e scarica.Con la potente configurazione di questi dispositivi, avrai sempre un alleato affidabile per catturare i momenti più speciali delle tue avventure invernali, dalle passeggiate in montagna agli entusiasmanti momenti sugli sci o sulla tavola da snowboard.La Serie Reno10, dotata di un sistema avanzato di fotocamere, consente di catturare l’essenza dei momenti più importanti. Il sistema Ultra-Clear Portrait Camera System di OPPO Reno10 Pro 5G include una fotocamera principale IMX890 da 50 MP, una Telephoto Portrait Camera IMX709 da 32 MP e una Ultra Wide-angle Camera IMX355 da 8 MP da 112° sul retro. La fotocamera anteriore per selfie da 32 MP è dotata di un sensore aggiuntivo IMX709.Per OPPO Reno10 5G, la fotocamera principale da 64 MP offre maggiore chiarezza delle immagini, mentre la Telephoto Portrait Camera con sensore IMX709 da 32 MP garantisce un’esperienza di ritratto performante.Grazie al comparto fotografico avanzato, la Serie Reno10 consente di catturare emozioni autentiche e la gioia delle festività, sia che si tratti di sorrisi, momenti di gioco o tradizionali riunioni a tavola.

La Serie Reno10 sarà il tuo alleato perfetto per conservare la bellezza dei momenti trascorsi con i tuoi cari durante queste vacanze natalizie.

Puoi trovare la Serie 10 di Oppo su Amazon o su oppostore.it

Rimani aggiornato su offerte lampo ed errori di prezzo, seguici su Telegram!