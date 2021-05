L’estate è oramai alle porte e per celebrare l’arrivo del periodo estivo OPPO propone sconti interessanti sul top-gamma della serie Find X3, ovver OPPO Find X3 PRO e sul nuovo OPPO A94 5G, uno dei migliori fascia media per entrare nel mondo 5G.

Le offerte sui prodotti OPPO in questione saranno attive da oggi 20 maggio fino al 27 giugno. Per partecipare alla promozione è necessario effettuare l’acquisto di uno dei due device presso le principali catene dell’elettronica di consumo aderenti all’iniziativa entro il27 giugnoe caricare entro il6 lugliola ricevuta sul sitoOppopromo.it.

Isabella Lazzini, Chief Marketing OfficerOPPOItalia ha così commentato queste nuove promozioni:

“OPPOFind X3 Pro eOPPOA94 riflettono al meglio il lavoro di ricerca, innovazione e qualità che caratterizza le ultime lineup smartphone dell’azienda. Attraverso questa iniziativa, gli utenti che scelgonoOPPOavranno la possibilità di avere il meglio della tecnologia, con accessori audio e wearable per un’esperienza completa e al passo con lo stile di vita sempre più interconnesso di oggi,“ha commentato

Offerta OPPO Find X3 Pro 5G + cuffie over-earBang & Olufsen Beoplay H4

Nello specifico, acquistando OPPO Find X3 Pro 5G gli utenti riceveranno in omaggio le cuffie over-ear Bang & Olufsen Beoplay H4, dal valore commerciale di 300€.

Ricordiamo che OPPO Find X3 Pro è il top-gamma del 2021 dell’azienda con Snapdragon 888, 12GB di RAM e display da 1 miliardo di colori. Se siete curiosi di scoprire OPPO Find X3 PRO non perdetevi la nostra recensione.

Offerta OPPOA94 5G + OPPOBand Style

Per chi invece deciderà di acquistare OPPOA94 5G al prezzo consigliato di 369,90€, è possibile ricevere in regalo la smartband OPPO Band Style, il primo smartband dell’azienda che unisce funzionalità e stile, per un valore commerciale di69,90€.

Anche OPPO A94 5G è stato recensito da poco su Techzilla e potete leggere il nostro approfondimento a questo indirizzo. Se siete curiosi di scoprire la OPPO Band Style vi rimandiamo invece al nostro approfondimento a questo indirizzo.

