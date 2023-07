OPPO si è sempre distinta per le sue iniziative nel mondo dello sport e oggi annuncia ai tifosi di tutto il mondo che grazie alla sua tecnologia è possibile vivere i momenti più iconici del mondo sportivo. Nonostante siamo solo a luglio, gli appassionati di sport hanno già potuto assistere a un inizio di stagione estiva incredibile. Dalla finale della UEFA Champions League al momento in cui l’ultimo colpo ha toccato l’erba del Centre Court di Wimbledon, ogni istante è stato ricco di ispirazione grazie alla forza, all’ottimismo e alla grandezza delle persone che hanno reso tutto ciò possibile.

OPPO è da quasi un decennio strettamente legata al mondo dello sport. A partire dalla sua prima partnership nel 2015, OPPO ha continuato a sostenere i campioni del tennis attraverso collaborazioni con Roland-Garros e Wimbledon, oltre alla partnership con la UEFA Champions League. Grazie a queste connessioni con eventi sportivi di fama internazionale, OPPO offre al pubblico globale la possibilità di immergersi sempre di più nell’emozione e nell’ispirazione che solo lo sport sa trasmettere, sfruttando la propria tecnologia e innovazione.

OPPO crede nel superare le sfide e le avversità con determinazione e positività, due caratteristiche che sono alla base delle ambizioni di ogni atleta. Grazie a questa convinzione, OPPO desidera portare più passione e ispirazione nello sport attraverso i suoi dispositivi e le sue tecnologie all’avanguardia, consentendo ai fan di tutto il mondo di catturare, godere e condividere i momenti migliori dei loro sport preferiti.

Le tecnologie di imaging di OPPO regalano esperienze straordinarie agli appassionati di tennis.

Per il quinto anno consecutivo, OPPO collabora con Wimbledon e Roland-Garros, unendo la potente sinergia tra tecnologia e tennis.

OPPO continua a utilizzare le sue tecnologie di imaging professionale per catturare i momenti di ispirazione dei tornei e condividerli con gli appassionati di tennis di tutto il mondo. Nel 2021, per celebrare il terzo anno come partner premium di Roland-Garros, OPPO ha lanciato la campagna “Play with Heart” per incoraggiare i fan a condividere la loro passione per il tennis sui social media. Come parte di questa campagna, OPPO ha creato il “Wall of Heart”, una serie di campi da tennis riqualificati a Parigi e Londra, progettati per motivare gli appassionati a praticare il tennis.

Durante Roland-Garros 2022, OPPO ha utilizzato in modo creativo le capacità fotografiche in condizioni di scarsa luminosità del suo top di gamma, l’OPPO Find X5 Pro, per catturare immagini luminose che rappresentassero al meglio il sostegno dei tifosi di tutto il mondo, creando una forte connessione con i momenti di ispirazione sul campo da gioco.

In collaborazione con The Championships, Wimbledon, OPPO ha anche realizzato una serie di attivazioni in tutto il mondo per consentire ai fan di vivere e condividere i momenti più speciali durante il torneo. Insieme a Getty Images, OPPO ha lanciato la campagna “Courting the Colour” durante Wimbledon 2021 per ripristinare il colore delle vecchie foto iconiche della competizione e raccontare le storie che si celano dietro di esse, facendo rivivere i momenti più belli e toccanti del torneo in un modo mai visto prima.

Inoltre, dal 2019 OPPO ha stretto una partnership con l’All England Lawn Tennis Club per l’OPPO Breakthrough Inspiration Award, che premia i giovani giocatori che si sono distinti a Wimbledon e li incoraggia a raggiungere nuovi traguardi nella loro carriera.

L’emozione di Wimbledon 2023 prende vita grazie a OPPO.

Per celebrare il quinto anno consecutivo come partner ufficiale dell’evento, OPPO ha nuovamente portato i suoi smartphone di punta sul Centre Court per catturare i momenti di ispirazione e condividerli con gli appassionati di tennis di tutto il mondo.

Durante l’evento di quest’anno, l’esclusivo OPPO Find N2 Flip ha permesso ai tifosi di creare e condividere storie con altri appassionati di tennis. Utilizzando la modalità FlexForm di OPPO Find N2 Flip, i fan hanno potuto catturare l’azione sul Centre Court in 4K con estrema chiarezza, tenendo il telefono come una videocamera per una ripresa più stabile.

Gli utenti di OPPO Find N2 Flip hanno anche beneficiato della batteria da 4.300 mAh e della carica flash SUPERVOOC da 44 W, in grado di ricaricare il telefono dallo 0% al 50% in soli 23 minuti, permettendo loro di immortalare tutte le azioni più memorabili di Wimbledon senza limiti.

Catturando l’energia del gioco e migliorando l’accesso dei fan attraverso tecnologie all’avanguardia, OPPO ispira e coinvolge i consumatori attraverso lo sport, offrendo esperienze uniche ai fan di tutto il mondo.

Con questa prospettiva, OPPO continuerà ad innovare la propria tecnologia fotografica mobile per creare le migliori esperienze smartphone possibili, consentendo ai fan di immergersi sempre di più nell’emozione di eventi sportivi di livello mondiale.

