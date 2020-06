🥇 Guida al Miglior Notebook Cinese 💻 • Luglio 2020

Vale la pena acquistare un notebook cinese? Quali sono le controindicazioni nell’utilizzo di un notebook cinese rispetto ad uno standard? Sono domande legittime, alle quali cercheremo di dare una risposta per fugare ogni dubbio.

Certamente un prezzo fin troppo contenuto è un indice di un prodotto mal ottimizzato, ma qualche notebook cinese, tra tanti, è veramente molto interessante e ben realizzato.

Qualche notebook cinese, specialmente quelli di alta fascia, non hanno nulla a che invidiare alle controparti di marche più blasonate, bisogna solo cercare tra i tanti prodotti, quello più indicato al proprio bisogno

Per questo motivo orientarsi nella scelta dei miglior notebook cinesi non è è semplice, e noi di Techzilla.it cercheremo di aiutarvi in questa scelta. Nel corso degli anni la realtà dei portatili cinesi si è evoluta ma bisogna stare attenti, non tutte si possono ritenere adatte al mercato italiano.

Come scegliere il Miglior Notebook Cinese

Se l’intenzione di comprare un notebook cinese è reale, è necessario partire con i piedi di piombo mettendo in chiaro alcuni punti:

Molto probabilmente il computer avrà il sistema operativo in cinese o in inglese. Risolvibile installando successivamente la versione europea/italiana tramite USB.

Il prezzo fa il computer. Un portatile cinese fin troppo economico avrà delle limitazioni tali da renderlo difficilmente utilizzabile per la maggior parte delle funzioni

La garanzia è legata al negozio. Bisogna necessariamente fare attenzione a dove si acquista il notebook cinese e valutare tempi lunghi per una eventuale riparazione.

Migliore notebook cinese economico

LincPlus P2

Il notebook cinese LincPlus P2 si prospetta ad essere uno dei migliori compromessi tra costo e prestazioni.

Grazie a Windows 10 S avremo una versione del sistema operativo più sicura, ma anche più limitata visto la possibilità di installare solo le applicazioni del Microsoft store.

Lo schermo Full HD da 14 pollici offre una ottima resa visiva e, nonostante il processore Intel Celeron N3350 e i 4 GB di Ram a disposizione, avremo sempre un laptop veloce soprattutto per un uso di scrittura o lettura testi.

Con un peso di 1,42 Kg, dimensioni contenute e una buona batteria, sarà possibile studiare e lavorare lontani da casa senza problemi.

Potete trovarlo, spesso scontato, su GearBest a questo link a circa 300 €.

Oppure su Amazon, ma non è sempre disponibile.

LincPlus Laptop 14 pollici Intel Celeron N3350 4 GB RAM 64 GB eMMC espandibile fino a 512 GB tramite SSD sottile metallo con Windows 10 S Notebook, tastiera QWERTZ DE Ultrabook venduto da Chuwi HeroBook Pro Chuwi è molto famosa tra i i laptop economici. Ha sempre proposto prodotti interessanti come questo notebook cinese Chuwi HeroBook Pro dallo schermo Full HD da 14 pollici. Le discrete caratteristiche non permettono prestazioni da top di gamma, però strizzano l’occhio a chi necessita di un notebook facilmente trasportabile ad un prezzo onesto. Con soli 1,39 Kg, un processore Intel Gemini Lake N4000 e una scheda integrata UHD Graphics 600, 8 GB di Ram e 256 GB di memoria SSD avremo un buon compagno di lavoro per tutta la giornata. Potete trovarlo ad un prezzo scontato su GearBest a questo link. Oppure su Amazon a qualche decina di euro in più.

Offerta per non disponibile. Cercalo su Amazon Huawei MateBook D 15.6 Un portatile più internazionale, rispetto ai precedenti, grazie al brand divenuto famoso nel mondo con i suoi ottimi smartphone. Una combinazione molto interessante di caratteristiche che vedono uno schermo FullHD Full View da 15 pollici, un processore AMD Ryzen 7, 8GB RAM, 512GB SSD tutto governato da Windows 10 Home. Grazie ad un ottimo sensore di impronte digitali la sicurezza è di alto livello così come il peso che lo rende un ultra book da tenere assolutamente in considerazione. Attenzione alle configurazioni, trovate su GearBest una variante a questo link. Mentre per il modello da noi citato, eccovi la migliore offerta amazon.