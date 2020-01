Alcatel è un brand storico che ultimamente sta spingendo molto sulla fascia bassa del mercato con rare ma piacevoli soluzioni anche per chi vuole spendere un po’ di più.

Se già sapete come orientarvi nel mondo dei Miglior Smartphone Alcatel, potete saltare direttamente alle sezioni divise per fascia di prezzo e linea prodotto:

Come scegliere il Miglior Smartphone Alcatel

Prima di scegliere il Miglior Smartphone Alcatel, diamo uno sguardo veloce a qualche informazione che sarà sicuramente utile prima della selezione.

Quali sono le differenze tra le linee prodotto Alcatel? Quanto mi conviene spendere per il Miglior Smartphone Alcatel?

Risposte:

In realtà non molto in termini di design sopratutto tra gli smartphone della stessa serie. Le differenze sono sul piano hardware e sulla qualità dei componenti cme il display o la fotocamera. Ovviamente impossibile spendere troppo, la filosofia di Alcatel non va oltre i 200 Euro. Scegliere il loro top gamma vuol dire prendere il massimo ottenibile con una spesa decisamente contenuta. Al momento, Alcatel 5 viene venduto a poco più di 150 Euro, è uno smartphone da tenere in forte considerazione.

Miglior Smartphone Alcatel

Prima di partire con la guida, c’è da fare una premessa. Nei mesi passati il brand ha rallentato la produzione nel settore smartphone, non si vede l’ombra di nuovi modelli. Alcatel però è forte nella distribuzione nei negozi fisici e sebbene la produzione sia più bassa, questo non deve essere un fattore per non valutare questi prodotti che mantengono un rapporto qualità prezzo interessante.

Miglior Smartphone Alcatel serie 1/3 fino a 100€

Alcatel 1

Alcatel 1 è uno smartphone decisamente economico ma che riesce a fare il suo dovere grazie alla presenza di Android Go. Android Go è una versione di Android 8 Oreo con alcune limitazioni e le app Go che sono una versione simile alle app originali ma dal peso molto più contenuto.

Alcatel 1 si configura quindi come il primo smartphone perfetto per entrare nel mondo Android senza spendere troppo e senza avere grosse pretese.

Display :5

:5 CPU :Mediatek MT6739 Quad-Core

:Mediatek MT6739 Quad-Core RAM :1

:1 Memoria Interna :8 Espandibile

:8 Espandibile Fotocamera :8Mp

:8Mp Sistema Operativo:Android 8.0 Oreo Go Edition

Info e dettagli su Alcatel 1 nella scheda tecnica.

Alcatel 3C

Alcatel 3C è un device dal display enorme in 18:9, si rende comunque maneggiabile senza grossi fastidi. La diagonale da 6″ in questa fascia di prezzo inizia ad essere una rarità e questo 3C non solo offre un pannello grande ma anche di buona qualità.

Il resto delle specifiche sono totalmente in linea con il prezzo onesto di questo Alcatel 3C che si propone come soluzione low cost per chi cerca un bel display in 18:9 senza spendere troppo.

Display :6.0

:6.0 CPU :Quad-Core 1.3 Ghz

:Quad-Core 1.3 Ghz RAM :1 GB

:1 GB Memoria Interna :16 Espandibile

:16 Espandibile Fotocamera :13Mp

:13Mp Sistema Operativo:Android 7.1 Nougat

Info e dettagli su Alcatel 3C nella scheda tecnica.

Miglior Smartphone Alcatel serie 3 100€ – 150€

Alcatel 3V

Anche in questo caso, Alcatel con il suo 3V punta tutto sul display che aumenta ancor di più la sua qualità. La risoluzione aumenta fino al 2K che su un 18:9 da 6″ riescono a creare una buonissima densità di pixel.

Il resto delle specifiche è molto simile ad Alcatel 3C ma c’è una bella differenza in termini di design e fotocamera. C’è una doppia fotocamera in grado di fare scatti in modalità ritratto e il suo design è decisamente più premium. Il prezzo è solo leggermente superiore alle proposte di fascia più bassa. Alcatel 3V ha un bel rapporto qualità-prezzo.

Display :6

:6 CPU :Mediatek Quad-Core

:Mediatek Quad-Core RAM :2 GB

:2 GB Memoria Interna :16 GB Espandibile

:16 GB Espandibile Fotocamera :16Mp

:16Mp Sistema Operativo:Android 8.0 Oreo

Info e dettagli su Alcatel 3V nella scheda tecnica.

Miglior Smartphone Alcatel serie 5 oltre 150€

Alcatel 5

Alcatel 5 ha grande personalità con un design accattivante proposta su una fascia di mercato ancora bassa. Portarsi a casa uno smartphone borderless su tre lati ad un prezzo attuale inferiore ai 170 Euro (229 Euro di listino), è una soluzione gradita.

Non si tratta solo del display da 5.7″ 18:9 ma anche della dual camera frontale con grandangolo da 120° per fare dei selfie unici e divertenti. Sul retro la fotocamera da 16 Megapixel svolge alla grande il suo lavoro. Alcatel 5 è uno smartphone molto bello, elegante e in grado di dare soddisfazione spendendo pochissimo.

Display :5.7

:5.7 CPU :MediaTek MT6750 Quad-core 1.5 GHz

:MediaTek MT6750 Quad-core 1.5 GHz RAM :3

:3 Memoria Interna :32 GB Espandibile

:32 GB Espandibile Fotocamera :16Mp

:16Mp Sistema Operativo:Android 7.0 Nougat

Info e dettagli su Alcatel 5 nella scheda tecnica.

Domande o dubbi? Segnalalo nei commenti qui sotto!

